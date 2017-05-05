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Руины великой Тартарии.

17:04. 5 мая 2017 Просмотров - 496 Один комментарий Опубликовал:

Как обнаружить на карте России древние дороги и укрепления, оставшиеся от предыдущих времён? О чём говорят орнаменты Среднего Приобья? Где ещё в России встречается при раскопках шумерская керамика? Когда в наших землях жили эти "шумеры", кем они на самом деле были и что с ними произошло? Почему в "неисторической" Сибири по одной только реке Тым встречаются остовы сотен заброшенных деревень и древних городов? Как уничтожаются следы белого населения Сибири? Когда и в результате чего погибла Тартария? Независимый исследователь, путешественник и писатель-историк Георгий Сидоров на встрече с читателями в Москве раскрывает малоизвестные сведения и рассказывает о своей книге, в которой впервые сделана попытка кратко изложить историю Тартарии.

Метки: история, Русь, славяне, Тартария
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Один комментарий»

  • 1297 1113
    Ми ха 5 мая 2017 в 18:09 Ссылка Пометить
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    Вон оно как…!?
    У-у… А тута ныне…, какие та трижды нерусские чубайсы, грефы, набиулины, мендели и прочие кудрины-пудрины…, народу мозги пудрят-кудрявят пра либерасто-талераста базарную эканомику…, с де рьмо кратными рехвормами…!?
    Видать заШорились… Враньём… Со всей своей элитной демоно кратией.

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