Руины великой Тартарии.
Как обнаружить на карте России древние дороги и укрепления, оставшиеся от предыдущих времён? О чём говорят орнаменты Среднего Приобья? Где ещё в России встречается при раскопках шумерская керамика? Когда в наших землях жили эти "шумеры", кем они на самом деле были и что с ними произошло? Почему в "неисторической" Сибири по одной только реке Тым встречаются остовы сотен заброшенных деревень и древних городов? Как уничтожаются следы белого населения Сибири? Когда и в результате чего погибла Тартария? Независимый исследователь, путешественник и писатель-историк Георгий Сидоров на встрече с читателями в Москве раскрывает малоизвестные сведения и рассказывает о своей книге, в которой впервые сделана попытка кратко изложить историю Тартарии.
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Вон оно как…!?
У-у… А тута ныне…, какие та трижды нерусские чубайсы, грефы, набиулины, мендели и прочие кудрины-пудрины…, народу мозги пудрят-кудрявят пра либерасто-талераста базарную эканомику…, с де рьмо кратными рехвормами…!?
Видать заШорились… Враньём… Со всей своей элитной демоно кратией.