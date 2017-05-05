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Приднестровье просит помощи у России

12:32. 5 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Принудить Молдавию к «нормальному диалогу» с Тирасполем призвали Россию депутаты первого созыва Верховного совета (парламента) Приднестровья.

Заявление было сделано по итогам заседания, посвященного реализации совместного плана Украины и Молдавии об установлении общих таможенно-пограничных постов на приднестровском участке границы. Совещательный орган непризнанной республики убежден, что размещение молдавских силовиков на границе ведет не только к экономической блокаде региона, но и к обострению ситуации в целом, ставя под угрозу безопасность Приднестровья.

«Подобные решения накалят ситуацию в регионе, подвергая сомнению и отвергая формат миротворческой операции на Днестре. 25 лет Российская Федерация является здесь гарантом мира и спокойствия», — отмечается в заявлении первых приднестровских парламентариев.

 В Приднестровье уверены, что введение совместного молдавско-украинского пограничного контроля является частью скоординированного плана, направленного против государственности самопровозглашенной республики.

«Вновь обращаемся мы к народу России, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, Федеральному собранию и правительству России с просьбой не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, где проживает 220 тысяч российских граждан. Предлагаем руководству России применить меры воздействия на руководство Молдавии для принуждения к нормализации обстановки», — говорится в резолюции собрания общественных деятелей.

Источник

Источник: news-front.info

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