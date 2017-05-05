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Подстава, откуда не ждали: БРЕКСИТ закончится, так и не начавшись?

20:50. 5 мая 2017 Просмотров - 113 2 коммент. Опубликовал:

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Проблемы появились там, где их не ждали. Власти Румынии потребовали от Великобритании дать гарантии соблюдения прав румынских граждан, проживающих в Королевстве. В случае отказа британская мечта о выходе из состава Евросоюза накроется медным тазом.

Да-да, Бухарест оставляет за собой право блокировать процедуру выхода, как заявила румынский министр по европейским делам Анна Бирхал:

«Защита прав и интересов румынских граждан, проживающих в Великобритании, имеет для нас очень большое значение. Это одно из основных препятствий для Brexit, наряду с урегулированием финансовых споров. Вопрос пребывания румын в Соединенном Королевстве должен быть решен на долгосрочной основе и на принципах взаимной выгоды».

И кто ж знал, что Лондон споткнется на румынах на пути к столь желанной свободе? Каких-то 220 тысяч граждан Румынии поставили под вопрос БРЕКСИТ, изрядно измотавший нервы парламенту, правительству и половине британцев после проведенного референдума. Только успокоились и приняли, как свершившийся факт прощание с Союзом, а тут румыны…

Относительно экспертного мнения по данному вопросу: они полагают, что Румыния сыграет одну из ключевых ролей в будущих переговорах относительно выхода Великобритании из ЕС. Причина кроется в том, что Румыния в первой половине 2019 году будет председательствовать в ЕС. Примерно на это время запланировано завершение процедуры БРЕКСИТ.

Надо же, какие перемены во мнениях… Только в начале этого года председатель румынского сената Кэлин Попеску-Тэричану назвал Brexit «мужественным решением британцев» за то, что «они пришли к тому, что не управляют страной самостоятельно». Теперь от признания мужества румыны перешли к банальному шантажу?

Метки: Брексит, выход, евросоюз, запрет, румыния
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2 коммент.»

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    Евгений 5 мая 2017 в 21:27 Ссылка Пометить
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    Смех да и только. Что стоит Английскому кагалу наобещать и наврать румынам с три короба. Впервой что ли масонам врать?

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    Ая 5 мая 2017 в 21:39 Ссылка Пометить
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    Помнится писала, что Алла Баянова хорошо пела.. Не забывайте об основных корнях румын. Граф Дракула еще не проснулся..

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