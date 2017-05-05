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Нефтефеодальные будни и сказки

12:15. 5 мая 2017 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал:

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До какой реальности мы докатились, если куча всякого властного народу вкупе с президентом, гонят рубль на задний скотный двор нашей экономики, увещевая, угрожая ему падением, а он упрямый, не послушный "поросенок" все норовит куда -то отскочить, убежать, желая набрать вес вопреки всем желающим его похудания. 

 Вся это погоня за "поросенком" уже не напоминает экономику и здравый смысл, а напоминает  комедию. Сырьевые компании ожидают, когда же власти загонят эдакого упрямца, упрекая чиновников в нерасторопности. 

 Батюшки, да ведь это Нефтефеодальный строй, о чём так долго мечтали олигарховики. 

 Вот и глава нашего ЦБ Элвира Сахипзадовна, глубоко воткнув соху в указанное место нашей экономики, старается выпахивать оттуда  продукты неудавшегося капитализма, лишая их лицензии почти каждую неделю. 

 За непристойное поведение "деревянного" Мальвина Сапихзадовна закрыла последнего в чулане на 9 оборотов замка, а раньше ведь было гораздо больше. Все её теперь и хвалят. Первая часть доклада даже попадает в СМИ : "Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо."

 Тем временем, потрясенные и завороженные выступлением премьера Медведева в Думе граждане, увидевшие, как он  объясняет рост  экономики имитацией ударов кулаком, смекнули, что хозяина либеральной тайги загнали в какой-то угол, где  он уж точно  победит экономику нокаутом. 

  Что - то говорит, что наша история 90-х на новом круге повторяется в виде какого-то фарса.

   Как обычно в государственной харчевне "3-х пескарей" стол ломится от избытка пиши, а хозяин харчевни именитым гостям даже разрешил не бросать налоговые кости в кувшин. Новые рецепты роста экономики через паразитов  хозяину предложит очередной  дуримар, а снаружи харчевни уже  куча мошенников строят планы как обобрать "деревянного".

  В последнее время развилось столько мошенников, что скоро 90-е мы переплюнем вдвое. От покупки машин, товаров, продуктов до микрозаймов, везде хитрые серые, полукриминальные и  криминальные схемы. Но самое страшное, что огромное множество юристов, стали обеспечивать себя такой работой и деньгами вопреки призванию профессии. А это уже признак глубокой деградации нашей экономической системы.

 Нити этой паутины идут, как правило, в её идейны центр - Москву. В СМИ попадает сведения, что по всей стране разные рода мошенники заманивают в сети малоимущих, играя на их несчастьях, а группа в несколько десятков человек выуживает у пенсионеров миллиард. А в Москве, судя по криминальным сводкам, таких групп такое множество, что масштаб бедствия России просто поражает. 

 Все чаще пишут о периоде "полурараспада". Так как деньги уже давно живут параллельной обшорной жизнью, а экономические пороки не ведут к добродетели, то вполне очевидно, что "распадается" Конституция, социальное государство, экономика, мораль, право, а параллельная, сословная жизнь  общества - уже на лицо. Такая жизнь в государстве порождает различные сословные, экономические, политические параллельные миры, которые практически не пересекаются, так как огорожены стенами, капиталами, дворцами, СМИ, банками, группами, кланами и.т.д.

 Мы на пороге какой-то новой запараллеленой реальности. А изгнание через приватизацию всего государственного, делает такое государство - уже и вовсе – полуросликом - полугосударством. 

 Посему, когда власть сама с собой живет, принимает законы сама с собой, народ смотрит на это зрелище как на "ступу с Бабою Ягой", которая, как известно, "идет бредёт сама с собой". Народ любит сказки со счастливым концом. Люди понимают, что если сказку экономического развития пишет "Баба Яга", то конца счастливого для народа не будет. В выигрыше будет только "Яга". 

 

 Видать, очередь Ивана, который должен стать царевичем не пришла.  Баба Яга и её "демократия" - против. 
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18391/-

Метки: Россия, экономика
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