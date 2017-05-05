Нефтефеодальные будни и сказки

До какой реальности мы докатились, если куча всякого властного народу вкупе с президентом, гонят рубль на задний скотный двор нашей экономики, увещевая, угрожая ему падением, а он упрямый, не послушный "поросенок" все норовит куда -то отскочить, убежать, желая набрать вес вопреки всем желающим его похудания.

Вся это погоня за "поросенком" уже не напоминает экономику и здравый смысл, а напоминает комедию. Сырьевые компании ожидают, когда же власти загонят эдакого упрямца, упрекая чиновников в нерасторопности.

Батюшки, да ведь это Нефтефеодальный строй, о чём так долго мечтали олигарховики.

Вот и глава нашего ЦБ Элвира Сахипзадовна, глубоко воткнув соху в указанное место нашей экономики, старается выпахивать оттуда продукты неудавшегося капитализма, лишая их лицензии почти каждую неделю.

За непристойное поведение "деревянного" Мальвина Сапихзадовна закрыла последнего в чулане на 9 оборотов замка, а раньше ведь было гораздо больше. Все её теперь и хвалят. Первая часть доклада даже попадает в СМИ : "Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо."

Тем временем, потрясенные и завороженные выступлением премьера Медведева в Думе граждане, увидевшие, как он объясняет рост экономики имитацией ударов кулаком, смекнули, что хозяина либеральной тайги загнали в какой-то угол, где он уж точно победит экономику нокаутом.

Что - то говорит, что наша история 90-х на новом круге повторяется в виде какого-то фарса.

Как обычно в государственной харчевне "3-х пескарей" стол ломится от избытка пиши, а хозяин харчевни именитым гостям даже разрешил не бросать налоговые кости в кувшин. Новые рецепты роста экономики через паразитов хозяину предложит очередной дуримар, а снаружи харчевни уже куча мошенников строят планы как обобрать "деревянного".

В последнее время развилось столько мошенников, что скоро 90-е мы переплюнем вдвое. От покупки машин, товаров, продуктов до микрозаймов, везде хитрые серые, полукриминальные и криминальные схемы. Но самое страшное, что огромное множество юристов, стали обеспечивать себя такой работой и деньгами вопреки призванию профессии. А это уже признак глубокой деградации нашей экономической системы.

Нити этой паутины идут, как правило, в её идейны центр - Москву. В СМИ попадает сведения, что по всей стране разные рода мошенники заманивают в сети малоимущих, играя на их несчастьях, а группа в несколько десятков человек выуживает у пенсионеров миллиард. А в Москве, судя по криминальным сводкам, таких групп такое множество, что масштаб бедствия России просто поражает.

Все чаще пишут о периоде "полурараспада". Так как деньги уже давно живут параллельной обшорной жизнью, а экономические пороки не ведут к добродетели, то вполне очевидно, что "распадается" Конституция, социальное государство, экономика, мораль, право, а параллельная, сословная жизнь общества - уже на лицо. Такая жизнь в государстве порождает различные сословные, экономические, политические параллельные миры, которые практически не пересекаются, так как огорожены стенами, капиталами, дворцами, СМИ, банками, группами, кланами и.т.д.

Мы на пороге какой-то новой запараллеленой реальности. А изгнание через приватизацию всего государственного, делает такое государство - уже и вовсе – полуросликом - полугосударством.

Посему, когда власть сама с собой живет, принимает законы сама с собой, народ смотрит на это зрелище как на "ступу с Бабою Ягой", которая, как известно, "идет бредёт сама с собой". Народ любит сказки со счастливым концом. Люди понимают, что если сказку экономического развития пишет "Баба Яга", то конца счастливого для народа не будет. В выигрыше будет только "Яга".

Видать, очередь Ивана, который должен стать царевичем не пришла. Баба Яга и её "демократия" - против.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18391/-