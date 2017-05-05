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Красный цвет – цвет Победы.

11:48. 5 мая 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

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Наверняка все видели, как перед 9 мая на всех дорогах продаётся всевозможная атрибутика ко Дню Победы: пилотки со звёздочками, всевозможные флажки, флаги и наклейки. А пробовали ли вы купить флаг СССР? Тот самый, под которым наша страна и победила нацизм в Великой Отечественной Войне. Думаю, что вряд ли это получится. В лучшем случае, придётся обзванивать фирмы, торгующие всякими флагами, но и там флаг СССР есть не везде. Хорошо хоть китайцы с алиэкспресс всегда приходят на помощь. Там таких флагов полно и по вполне подходящей цене.

 

Но тенденция уже давно налицо. Всё, что может хоть как-то напоминать людям о Советском Союзе тщательно вымарывается из нашей жизни. Драпировка мавзолея на праздники, изображение Гагарина в шлеме без надписи СССР,  георгиевские ленточки вместо красных, российские «триколоры»  вместо Знамени Победы - всё это звенья одной цепи. Наша власть и наша "илита" очень, и не без оснований,  боится народной памяти о том государстве, которое они разрушили в своих корыстных целях. Они бы и про Победу в Великой Отечественной Войне попытались  выкорчевать всякую память, но это пока невозможно.

Но только пока. Молодое поколение уже относится к этому празднику иначе, чем люди старшего возраста. Для молодёжи День Победы - это очень часто просто длинные выходные, на которые можно "тусануться", побухать, съездить за границу и т.п. Они живут совсем в другой стране, и воевать им, случись чего, придётся уже за абрамовичей, сечиных, миллеров и чубайсов. Вот это им надо объяснять и они тоже должны чётко понимать. Я уж не знаю, откуда идёт команда не продавать на дорогах советскую атрибутику и не раздавать красные ленточки, но это явно не из-за отсутствующего спроса.

Так что ждать осталось не долго. Ещё при нашей жизни мы увидим, как будут и дальше вытравливать из народной памяти Советское прошлое, СССР, и подло фальсифицироваться  История.

Банкстерскую власть предателей  КОРЕЖИТ от вида флага СССР.

 

Все  войны несут свои символы  и смыслы.  И воинские  знамена Великой Отечественной, и Знамя Победы и "Серп и Молот" это СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ Советского Народа, несущие  высший смысл воинского служения Трудовому Народу и Отечеству.

 

«С тех пор водонапорная башня стала для гитлеровцев объектом № 1. Они били по флагу снарядами и минами, строчили из пулеметов и автоматов. Не раз им удавалось сбивать красный флаг. Но не проходило и получаса, как красный флаг снова появлялся. Когда была разбита водонапорная башня, флаг развевался на колокольне собора. Его водружали добровольцы — моряки, артиллеристы и пехотинцы. И каждый раз с огромным риском для жизни. Ведь надо было под обстрелом, на виду у вражеских снайперов взбираться на вышку. Этим не один раз занимался матрос Шкляр — отличный артиллерист и бесстрашный человек.  Красный флаг над Шлиссельбургской крепостью стал символом железной стойкости и мужества ее защитников, символом непобедимости Ленинграда. Этот простой красный флаг, изрешеченный пулями и осколками, хранится ныне в Центральном военно-морском музее как священная боевая реликвия.»
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108209/18415/-

 

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108209/18415/-

Метки: вов, идеология, история, победа
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