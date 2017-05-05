Экономический бардак: жить в заключении становится сытней, чем на свободе!

Новые электоральные тенденции я вижу так. Респонденты в своей массе по-прежнему относятся к Путину хорошо. Прежнего фанатизма нет (а он был, я это подтверждаю), но и острый негатив на него не вешают.

Но одновременно нарастает быстро другой тренд: «в стране какой-то полноприводный бардак творится!» И вот здесь острота негатива быстро нарастает. В этом я вижу новый электоральный тренд.

Для его правильного понимания важна не только общая формулировка, но и обоснования, лежащие в ее основе. Здесь люди апеллируют к тому, с чем сталкиваются лично – и экономические притеснения для них на первом месте.

Врачи говорят про кавардак в медицине, преподаватели ВУЗов – про кавардак в ВУЗах, полицейские – да, да! – про то же в полиции. И так далее. Потом люди переходят к примерам из СМИ – но это уже для них не главное.

Есть и территориальный аспект этого кавардака: посмотрите, что творится у нас в городе!

Объединятся ли эти локальные кавардаки в один большой каюк? Возможно, да. Некоторые коллеги считают, что уже ближайшей осенью. Но как эмпирик я пока этого не подтверждаю.

Общая для всех тема пока, пожалуй, только одна: растет налоговый прессинг – и не только налоговый, а вообще различных обязательных платежей. Это народ заметил. И в этом моменте я бы на месте властей притормозил.

Интересно, что девальвацию и ее последствия – рост цен, снижение уровня жизни – люди не особо ставят в вину властям. Конечно, ставят, но меньше. Есть понимание: цены на нефть упали, власть не виновата. То есть виновата, конечно, но накал эмоций тут меньше.

А вот рост фискальной нагрузки – это рукотворное деяние властей. Может быть, люди страдают от него меньше, чем от скачка цен, но обижаются сильнее…

И вот в порядке иллюстрации во всему этому экономическому кавардаку – история из жизни.

Недавно сперли колпаки с колес моей машины. Я был сильно недоволен: новые стоят 10 тыс. руб. Написал заявление в полицию, хотя и не верил, что дело раскроют. И вот на днях в дверь позвонил полицейский и сказал, что нашли злодея. Попросил зайти, чтобы оформить показания. Я зашел, дал показания, заодно спросил, кто же этот злоумышленник?

Полицейский оказался словоохотливым, пишу с его слов. Оказалось, что преступник – не наркоман и не алкаш, молодой человек с высшим образованием. Окончил какой-то ВУЗ – предполагаю, что второразрядный, и предполагаю, что по какой-то гуманитарной специальности. Работу по специальности не нашел, устроился курьером. Денег платили так мало, что не хватало на еду. Это в Москве, про которую говорят, что все желающие могут найти в ней работу!

Вот он и стал снимать колпаки с окрестных автомашин и продавать их через «Авито» по 600 рублей за комплект. Занимался этим более года, но в конце концов его взяли с поличным. Он точно перечислил даты и марки автомашин, которые обокрал, включая и мою машину.

Затем был суд, дали ему три года общественных работ. Он поблагодарил судью за приговор: дескать надеется, что на общественных работах сможет зарабатывать больше, чем курьером.

Что сказать по поводу этой истории? Вообще как-то грустно.

И кто-то в конце концов должен будет отчитаться за такую гримасу нашей экономики, за этот кавардак, при котором наказание за преступление становится желанней честной жизни?

Упаси нас Бог жить в интересное время! (Кажется, это сказал Альбер Камю).

Сергей Белановский

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18413/-