Доброслав о загадках… нашей планеты

Ученые до сих пор не знают причины изначального вращения Земли вокруг своей оси.



В учебниках написано: "вращение имеет своей причиной центробежную силу". И далее: "центробежные силы, возникающие благодаря вращению Земли…". Порочный круг замкнулся, и существование курицы "объясняется" существованием яйца.

Какой же ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ побудил к устойчивому, неизбывному вращению, не дающему Земле завалиться на бок, подобно волчку? А ведь без вращения Земли жизнь была бы невозможна хотя бы потому, что на освещенной стороне емкого шара было бы пекло, а на темной — вечный лед.



"Земля, вращающаяся около своей оси, обладает Душой, которая и есть причина этого движения", — утверждал основоположник небесной механики Иоганн Кеплер. А почему бы и нет?

Земля — единственная обитаемая планета Солнечной семьи — исключительно, по своей благожелательности, "приспособленности" для Жизни. Изумительны неповторимые особенности нашей дивной колыбели, породившие столь буйный расцвет Жизни. Земля и цветет потому, что находится на единственном, наилучшем из всех возможных для Жизни удалении от Солнца.



И Весна-Красна приходит только па Землю, ибо только на Земле возрождается Жизнь после зимнего обморока. Неужели это чистая случайность? Несомненно, это зависит от чего-то более существенного, чем от "игры и кости". Л ведь именно ЖИЗНЬ противоборствует тому, что ученые назвали "тепловой смертью" Вселенной. О тех, кто отказывает нашей Матери в естественном, преднамеренном пестовании Жизни, можно сказать словами Паскаля: "Они отвергают круговращение Земли, а сами вертятся вместе с нею".

Как образовалась живительная земная атмосфера — детище, порожденное Землей? В науке об этом столько недомолвок, оговорок, несообразностей и путаницы…



А между тем, само возникновение и сохранение Жизни на Земле обусловлено развитием химических процессов в ее атмосфере. Ни на одной из планет Солнечной системы нет океанов и атмосферы, подобных нашим. Высокое содержание кислорода в атмосфере поддерживается растениями, извлекающими его из углекислого газа.



Кислород не только снабжает животный мир энергией для жизнедеятельности и размножения, но и образует озонный слой, защищающий от ультрафиолетовой радиации. Таким образом, Жизнь создала на Земле изумительную самоподдерживающуюся систему.

Еще один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ вопрос: каково происхождение и суть земного магнетизма, учитывая его определяющее влияние на все живое? Да и что такое вообще то призрачное, но неодолимое силовое воздействие, которое называют магнетизмом? Слова "могущественный", "магический" и "магнетический" — родственны. Сущность магнетизма в целом остается неизвестной, так же, как и загадка геомагнетизма.

У Луны, Венеры и Марса нет магнитного поля; нет там и Жизни. Мощное магнитное поле Земли — уникальное явление; таким же уникальным феноменом в Солнечной системе является земная биосфера. Напрашивается вывод о связи Жизни с геомагнитным полем.



Геологи установили, что многие виды животных исчезали в периоды, когда геомагнитное поле, по непонятным причинам меняя свое направление, проходило через нулевое значение. Какую-то очень важную роль геомагнитное поле играет и в удержании озонового слоя. Человек живет в океане геомагнитных волн так же естественно, как рыба в воде, и потому их не замечает.



Однако если геомагнитное поле существует, то где-то в планете должно существовать НЕЧТО, его порождающее?



Достоверно о геомагнитном поле известно только то, что в нем ориентируется стрелка компаса. Упрощенно проблема геомагнетизма "разъясняется" так:



"Что такое геомагнитное поле? — Это земное и околоземное пространство (магнитосфера), пронизанное действием магнитных сил".



"А что такое магнитные силы? Это силы, порожденные магнитным полем Земли". Налицо явная тавтология, вроде того, что шутка вызывает смех потому, что смешная, а вино пьянит оттого, что в нем алкоголь.

Известно, что геомагнитное поле пульсирует, но нет теории геомагнитных пульсаций. Причины колебаний не выяснены; предполагается, что они как-то связаны с происходящим в СЕРДЦЕВИНЕ ЗЕМЛИ какими-то процессами ее жизнедеятельности.

Ученые не знают, откуда у Земли взялось начальное намагничивание. Что послужило основой земного магнетизма? Почему существуют такие понятия, как Северный и Южный магнитные полюсы? И почему эти полюсы блуждают?



Давно устарело популярное представление, будто внутри Земли сосредоточены массы железа. Если предположить, что в недрах планеты имеется раскаленная масса, то намагниченность железа должна исчезнуть уже при 770 С.



Причиной земного магнетизма не могут быть солнечные и космические "магнитные бури".



Не может его вызвать вращение Земли и вызываемые ею электрические токи в земной оболочке.



Но вспомним слова самого проницательного из сыщиков — Шерлока Холмса: "Сколько раз я повторял вам, что, когда: вы отбросите все невозможное, то, что останется, пусть самое невероятное, и будет правдой". Фалес Милетский, первый из семи греческих мудрецов, которого называли Учителем, сказал: "Камень имеет душу, потому что он двигает железо".

Отчего колеблется земная ось? Последние сотни тысяч лет были самыми необъяснимыми в жизни Земли. Вспомним великие оледенения и затонувшие материки, переворачивание магнитных полюсов, появление человека…

А откуда на Земле появилась вода, без которой невозможны белковые формы жизни? Мировой океан — еще одна загадка Природы: почему существует многовековое постоянство общего объем воды в океане? Механизм этого равновесия неизвестен.

Что такое кипящие источники и какова причина их непрерывного и равномерного биения? Почему гейзер-великан на тихоокеанском побережье Америки, пульсирующий с точностью часом, вдруг разволновался и сбился в тот самый день, когда в другом полушарии взорвался вулкан Кракатау?

Откуда взялась Луна, оказывающая столь большое и таинственное влияние на все существа? Ни одна из трех классических гипотез не выглядит удовлетворительной.

Что такое "кровь Земли" — нефть? Как объяснить происхождение нефти из органических остатков прежних геологических эпох? Какой вид энергии превратил эти остатки в комплекс углеводородов, в горючую маслянистую жидкость? Тепло? Но при сильном нагреве нефть разлагается…

Каково происхождение подземных газов? Происхождение солей, растворенных в морских водах? Как зародились граниты, и алмазы? И главное: КАКОВО СОКРОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЖИЗНИ ЗЕМЛИ???

Человек, возомнивший себя "венцом творения", назвал их полезными ископаемыми. Полезными для себя, разумеется. А что, для самой Земли дни бесполезны? Водоемы, которые человек осушает, скалы, которые он выгрызает, чтобы добраться до лакомых кусочков в материнском лоне, наконец, просто "земля" — песок, камин, глина — они тоже "сорняки-вредители"?

Человек для микробов-паразитов — лишь мертвое тело, источник сырья, откуда они извлекают залежи полезных для себя ископаемых. Терзая бессловесную Землю, которая кажется людям мертвой, они уподобились паразитам. Их убогая фантазия нейдет дальше "второго пришествия", которого они все еще ждут из пустоты небес. Они дождутся и ужаснутся, когда их встретит НЕПРЕДВИДЕННОЕ…

* * *

Названы далеко не все "проклятые" вопросы геологии, геофизики, геохимии, геоморфологии, геотермики… Исследование нашей чудесной обители гораздо больше загадок выставляет, чем разрешает. Что известно о причинах извержений огнедышащих гор? О причинах землетрясений? Об этом "знают" школьники, но спорят ученые мужи. Нет естествознания, а есть лишь естествоописание.

Какие чудовищные силы движут громадные скальные плиты, несущие на себе материки и океаны? Существует более 500 предположений, пытающихся объяснить возникновение и строение земной коры. Геологи, озадаченные новейшими открытиями, полагают, что совокупность и последовательность ее движений является результатом действия какого-то правильного закономерного организма. Какого?

Что происходит в чреве Матери-Земли? Каков источник ее внутреннего тепла? В геофизике существуют представления, взаимно исключающие друг друга. О внутреннем строении Земли, мы, живущие на ней, знаем обидно мало; немногим больше, чем об Уране. Нет никаких общепринятых понятий о недрах Земли, ее химическом составе и температуре на больших глубинах.



Наша техника быстрее достигла поверхности Марса и Венеры, чем двенадцатикилометровой глубины на Земле. Все гипотезы о том, что земное ядро железное, а мантия силикатная, не более чем умозрительные соображения, давно сданные в архив.



Мы ничего не знаем о строении центрального ядра диаметром около 6500 км. Мы не знаем даже, из чего оно состоит. Ни одна попытка представить физико-химический облик ядра до сих пор не увенчалась успехом. Различные версии первичного "горячего" происхождения Земли уже не отвечают современному состоянию науки. Что же касается мантии, то о природе ее вещества имеются лишь смутные догадки, основанные на данных сейсмического зондирования, причем существуют взаимоисключающие точки зрения.

Как ни трудны проблемы исследования внешних слоев толщи Земли, они ничтожны в сравнении с теми, что возникли бы, если человек вознамерился бы проникнуть и мантию, лежащую под корой до глубины в 3000 км, и, тем более, в ядро, скрытое под мантией. Никакая мыслимая и немыслимая техника тут не поможет. Даже самый неудержимый фантаст современности Артур Кларк, совершенно свободно "обращающийся" с внеземными цивилизациями и жонглирующий расстояниями и сотни световых лет, называет Земное Ядро местом, которое "навсегда останется недосягаемым для нас независимо от масштаба научного прогресса в будущем".

В науке создалась парадоксальная ситуация. Если современные знания об энергии атомного ядра довольно-таки глубоки и стройны, то понятия о тепловом состоянии и внутренней энергий Земли чрезвычайно противоречивы и туманны. Оно и понятно ведь представление о ВНУТРЕННЕМ ИСТОЧНИКЕ ЭНЕРГИИ зависит, прежде всего, от точки зрения на происхождение и строение Земли. А там — разнобой гипотез, согласных только в одном: почти все они отказывают Земле в САМОСУЩЕМ ЖИЗНЕННОМ БЫТИИ.

Орфики и пифагорейцы за 2000 лет до Коперника и Галилея знали о вращении шарообразной Земли и считали ее Живым Существом, обладающим Сердцем, Волей и Разумом.



Но потом воцарились примитивные иудохристианские представления о плоской, косной, слепоглухонемой Земле.



А что сегодня? Хотя человечество и признало вновь шарообразность Земли, но продолжает с библейской нечестивостью относиться к Ней, как к безмозглой, безответной "плоской тверди". А между тем накапливается все больше и больше данных, указывающих на то, что в недрах планеты идут процессы, свойственные высокоорганизованным ЖИВЫМ системам.

Мощнейшие тепловые потоки, струящиеся из лона Матери к поверхности, порождены неиссякаемой внутренней энергией — ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Выявлены ритмические колебания в выделении этой глубинной тепловой энергии. "Мотор" — источник активности планеты — в ее СЕРДЦЕВИНЕ-ЯДРЕ, являющемся как бы своеобразным пульсирующим СЕРДЦЕМ ЗЕМЛИ.

Все в мире пульсирует, все имеет свои биоритмы: наш организм, Солнце сама Вселенная… Земля с ее биосферой — ЖИВОЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ СВЕРХОРГАНИЗМ: самообразующийся, самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся.



Языческая Идея эта достаточно "безумна" и "еретична" в своей естественной простоте, красоте и радости, чтобы оправдаться. Недаром идея ЖИВОЙ ЗЕМЛИ обретает все больше приверженцев как среди самостоятельно мыслящих ученых, так и среди одаренных самоучек.

Как всякий живой Организм, Земля должна (может) расти — расширяться. И это наглядно подтверждается поразительной совместимостью очертаний Южной Америки, Африки, Индостана, Австралии и Антарктиды. Материки эти укладываются почти вплотную друг к другу на шаре меньшего радиуса, какой, очевидно, имела Земля 250-300 млн. лет назад. С тех пор площадь земной коры увеличивалась за счет расширения дна океанов (а соленая вода в океаны поставлялась из земных недр). Везде, где росли океаны, молодая земная кора имеет толщину около 5 км, а материковая — около 80 км.

Самые смелые и плодотворные научные концепции (в том числе и нашего знаменитого геолога и писателя В. Обручева) говорят о пульсационно-расширяющейся Земле, но и они не могут объяснить происхождение пульсаций.



В начале 80-х годов физики Римского университета проводили поиск гравитационных волн, "предсказываемых" ОТО Эйнштейна (можно примерно оценить величину сигналов, которых следует ожидать).



Волн, разумеется, не обнаружили, зато в течение года регистрировали в 100 раз более сильные импульсы, причем величина их изменялась с периодом в 12 часов. Автор открытия считают, что причина пульсаций земная.



Кто знает, какие неожиданности преподнесут нам новые исследования? Природа всегда оказывается гораздо сложней и удивительней, чем ученые предполагают.



А Земля наша для нас — ТЕРРА ИННКОГНИТА. Нам еще предстоит "открыть" много чудес, бывших самоочевидными реалиями для индейца Куонеба или для гольда Дерсу Узала.

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Из книги Доброслава „

Мать-Земля: чудо-чудное, диво-дивное (введение в геобиологию)

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