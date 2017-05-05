Бюджет США: суверенитеты Грузии и Украины разбиты по статьям

Где это видано, где это слыхано, но реальность такова: Штаты озаботились защитой территориальной целостности Грузии и Украины на текущий финансовый год. Да, да, денежки заложили в бюджет и планируют запретить своим госучреждениям оказывать поддержку странам, признавшим независимость Южной Осетии и Абхазии. Никакой независимости, только «российская оккупация». Не расставили правильно акценты, прощайте!

Параллельно с этим американцы продолжат наращивать военное присутствие в странах Европы и на бывшем постсоветском пространстве, перечислять неправительственным организациям средства на продвижение американской демократии, поддержку правового государства и свободу СМИ.

Грузинский министр иностранных дел Михаил Джанелидзе уже весь в предвкушении. Новый бюджет США должен стать гарантией территориальной целостности Грузии и политики непризнания. Тбилиси с 1992 года активно сотрудничает с Вашингтоном по ряду вопросов, а после 2009 года является еще и стратегическим партнером США.

Сотрудничество все больше углубляется, вплоть до закупок Тбилиси оборонительного вооружения и проведения совместных учений с американскими военными. К тому же, Минобороны Грузии в рамках меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США» ожидает поступления на свой счет американской финансовой помощи порядка $ 60−70 млн.

Ладно, грузинские приживалы удобно устроились за спиной НАТО, но это все временно. Не просто так американцы делают столь щедрые вливания в грузинскую экономику. Запад желает еще раз попытаться разыграть грузинскую карту на Кавказе? В 2008 году блицкриг Саакашвили не удался, Тбилиси принудили к миру, Россию поставить на колени не получилось. Теперь попытка № 2? Осетинам лучше приготовиться к удару в спину.

Грузинская политика геноцида имеет все шансы на повторение в отношении неугодных и неподконтрольных им осетин. Выдавить их с территорий любой ценой, но при поддержке Запада? Возможно, ведь на кону господство в нефтеносных районах Каспия и Средней Азии.

США силенок поднакопили, глупца-коррупционера заменили, значит, можно перейти ко второму этапу. Ведь только ребенок поверит в заботу Вашингтона о вооруженных силах другого государства. Нет, Штаты планируют использовать грузин в качестве «пушечного мяса» при разборках с Россией. Украина тому яркий пример. Инструкторы приезжают, деньги перечисляют, указания раздают и на Донбасс воевать отправляют.

И куда ни посмотри, американцы нарушают положения международного права, причем обвиняя в военных преступлениях и прочих нарушениях Москву. Этакие поборники законности и порядка на мировой арене, в прошлом продавившие решение об отделении Косово от Сербии. Это, к слову, пример защиты территориальной целостности другого государства.

Что касается Украины, то Сенат конгресса США уже одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года. Финансовая помощь Украине составит не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов. Заметьте, как быстро подул ветер перемен, а ведь раньше в Госдепе США заявили, что финансовую поддержку Киеву сократят до 177 миллионов долларов. Теперь же Вашингтон позаботится о вооружении ВСУ, военной подготовке, передаче военной техники и оказании помощи разведсообществом.

Все же неплохая тактика «таскать каштаны из огня чужими руками». Марионеток хватает, так почему бы не воспользоваться… И пускай себе верят, что Белому дому есть дело до их мнимого суверенитета. Когда американцам будет нужно, сразу найдутся грузинский и украинский Каддафи. Ну, а пока, играйте в «защитников суверенитета» за доллары.