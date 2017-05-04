Хатаскрайник. С Днём Побе… // Виолетта Крымская
В комнате тепло, даже слишком, можно сказать жарко, но волна воспоминаний и на спине не просто мурашки - ледяная корка.
Ощущения еще те....
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Донбасс. Окоп. Холодно. Не просто холодно, а как-то так до костей, такой противный жуткий холод который заползает тихонько и морозит, морозит, морозит... Стынет не только тело, вымерзает душа. Ты уже не человек, ледышка. Все бы отдала чтоб согреться.
Вру - все , это так слова. Грееться негде.
Костёр?
Шутите, тут даже курить нельзя, долбанут по огоньку так что не чего собирать, а потом пацанам мерзлую землю копать.
Не комильфо это.
Господи, вот откуда и зачем эти дурацкие словечки, совсем не к месту, всплывают в мозгу?
Что спасает?
Ну да, только - разговор.
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- Это вы идейные, а мне было по поровну. Я хатаскайник, я трус, вам смешно? Ну давайте, смейтесь. Да перестаньте, тебе не чего было терять? А мне было. Какая-никая нормальная жизнь была и мне было насрать на вашу политику на янкука на путю на Украину и Россию, на губернатора, мэра и всех ваших депутатов, у меня и дома было все нормально. Эххх!
- А чё сюда приперся? Ты, то что не наш?
- Ни чё, так получилось, я свой, тебе не понять.
Он перевернулся на спину и начал сосредоточенно растирать руки.
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Память, это хорошая штука, слов нет, но вот бы научиться самому по желанию стирать лишнее и ненужное.
Удары в дверь. Ногами. Наглые удары временных хозяев жизни. Которым страшно от их смелости и наглости, которые понимают, что их власть и сила - сиюминутна, сиюсекундна, которые смертельно боятся и по этому убивают не думаю, убивают от страха, убивают всех.
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- Да ладно, извини, без обид, у меня тоже нервы. Ты,это, давай, рассказывай.
- Вы все такие смелые, крутые. Я бы тоже был наглым и смелым когда у меня в руках "калаш" и если я принял грамм 500 горилки. А так...
Короче долбятся в дверь, куда деваться, открыл.
- И что?
- Ничего. А ты, ты бы что? Это ты сейчас смелый, а вот когда, ЭТО пьяное, или укуреное существо стоит перед тобой, с автоматом, а ты, в семейный трусах, а за спиной ОНА, любимая Олеся, которую ты так любишь, ради которой ты перевернул свою жизнь... на ковре играет дочь Оля, ей всего год... от громких звуков куксится её лицо и она начинает плакать...Ты бы геройствовал?
- Мда...
- И я не смог, да и не захотел. Открываю дверь. Куда деваться? Все равно ведь вынесли бы. Сытые морды. Пятнистая форма. На рукаве красно-черный шеврон. Не сильный удар в лицо, сразу, сходу, потом в живот и дуло пахнущее порохом к носу и несильно давят. Затем не двусмысленный разговор...
- И что?
- Что, что, а ты как думаешь? Каялся, клялся в любви к Украине, к Бандере, к черту лысому... Честно скажу, был готов стать на колени и целовать их ботинки. Да я трус... я бы отдал все только чтобы не убили жену и дочь. Если думаете, что мне стыдно то хер тебе, я спас своих женщин.
Вот только злой я стал. Шибко злой.
- А сюда как?
- Иваново город невест... жена не хотела ехать, но у неё там тетка двоюродная, я их отвез, а сам сюда.
- Зачем, сам же говорить тебе насрать, ты хатаскраник.
- Ага, вот только я стал злым хатасрайником и свою хату то назад заберу. С процентами.
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До лета мы дотянули, Он так радовался солнцу, был рыжий, все лицо в конопушках и даже плечи. У него была мечта - сильно загореть, как тепло - сникнет рубашку. Дурачок, он если чуть дольше на солнце был - сгорал сразу, краснай как рак вареный. Злился и говорил, что рыжие тоже загорают, но им нужно загорать понемногу, тогда они загорят куда ровней и красивей чем брюнеты.
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Пуля попала ему в шею.
Алый фонтан остановить было невозможно.
Броник не отмыли, правая половина так и осталась бурой... Ладно, сгодится.
Закопали в поле, крест - пара палочек, без таблички, ну зачем? Вряд ли сейчас найдем могилу. Тогда не об этом думали.
Жене наверно написали. Не знаю. Мнесказать её было не чего...
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ОН НЕ ХОТЕЛ ВОЕВАТЬ.
Он говорил - моя хата с краю.
Он хотел просто жить.
Но вернулся.
Просто любил жену и дочь и пошел защищать их.
Не вернулся к ним.
Таких сотни, тысячи, скоро будут миллионы если это безумие не остановится.
Война, четвертый год.
За что?
Зачем?
Вот, как-то так...
Виолетта Крымская.
P.S.
Все совпадения случайны, с Днем Победы над фашистким фатерляндом
Надеюсь доживу и отпраздную День Победы над бандеровой укропией.
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Долго,наверное будет тянутся эта война.Пока не сдадут бандеровцам.Смотрю на руководящие рыла и думаю,как эти сидоры отдадут боевой приказ,если их е…ы во все дыры родственнички на западе,бабки на западе,все на западе.Приезжают торговаться еврошавки,звонят из за лужи.Думаю,что сторгуются,а нам сшиздят какую нибудь шляпу.Типа,там одни хатоскрайники остались,они сами не хочут.”Разведчик”,что то притомил,слишком велика народная поддержка,вопрос,какого народа? А того ,которым он торгует,а мы убогие,все чудес ждем..В 41 дождались.