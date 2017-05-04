Правда в малых дозах не опасна?

Британский таблоид TheSunсначала опубликовал на своем сайте, а затем удалил сообщение о смерти супруга королевы Елизаветы IIпринца Филиппа.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705041312-5cbc.htm(4 мая 2017)

Материал с заголовком «Принц Филипп скончался в возрасте 95 лет, как умер герцог Эдингбургский» появился сегодня на сайте издания, в настоящее время сообщение удалено. Пользователи Сети уже обратились к таблоиду с требованием принести извинения за публикацию данной новости, однако The Sun никак не комментирует ситуацию.

…Ранее пресс-служба Букингемского дворца распространила сообщение о созыве экстренной встречи служащих всех королевских резиденций. Позже было объявлено, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II – 95-летний принц Филипп – с осени прекратит появляться на публике, хотя и продолжит возглавлять различные благотворительные организации.

Старую собаку новым трюкам не научишь… Ещё 10 января на сайте Букингемского дворца появилось сообщение о смерти королевы Елизаветы II, которое затем было немедленно удалено, но скандала избежать не удалось.

http://x-true.info/49808-bukingemskiy-dvorec-soobschil-o-smerti-korolevy-elizavety.html

…На официальном сайте королевской семьи на очень короткое время появился пресс-релиз, в котором утверждалось, что королева Елизавета вчера утром умерла во сне. Пресс-релиз в скором времени был удален, однако многие пользователи интернета успели сделать скриншоты, скопировали это сообщение и теперь приводят доказательства того, что оно на короткое время появлялось на главной странице поискового ресурса Google, сообщает журналист Дмитрий Бакстер в своей статье Buckingham Palace Retract Queen Elizabeth Death Announcement на ресурсе YourNewsWire.com.

В официальном заявлении, которое обнародовал пресс-секретарь королевы Елизаветы по просьбе принца Чарльза, говорится, что королева умерла во сне в Сандрингеме после того как ее здоровье стало «в последние недели стремительно ухудшаться из-за сильного кашля и инфекции в груди после Рождества».

С момента появления сообщения о смерти королевы, ее появления на публике вызывали обоснованные подозрения в том, что вместо нее мероприятия посещал двойник в сопровождении принца Филиппа. Объявление о поиске Букингемским дворцом специального сотрудника, который будет «разнашивать обувь королевы», только усиливают эти подозрения.

http://wi-fi.ru/desktop/news/412/1640218

Букингемский дворец ищет женщину с очень маленьким размером ноги, чтобы разнашивать обувь королевы Елизаветы. Монарху нужна работница, которая готова уберечь ее величество от мозолей. Каждый раз, как только королеве поступит пара новых туфель, работница обязана пройтись в обновке по дворцовым залам, пока обувь не станет достаточно мягкой для ног Елизаветы.

Стоит сказать, что ножка у королевы крохотная — 36-й размер. Поэтому требования Букингемского дворца учитывают размер ноги будущей кандидатки, которая должна уметь носить любую обувь — и с плоской подошвой, и со шпилькой. Но самое главное — будущая служительница королевской обуви обязана обладать исключительной любовью к личной гигиене.

Зарплата обсуждается. Обувь, которую будет разнашивать новая сотрудница королевского двора, эксклюзивная, дорогая, выполненная вручную и на заказ. Не исключено, что женщина, которая получит эту должность, окажется под шквалом завистливых взглядов своих подруг, предупреждает The Telegraph.

Старый двойник оказался не слишком убедителен, подбирали нового? Как болтали еще в январе — королевская семья будет тянуть с объявлением о смерти и с последующей коронацией наследника как минимум до осени.

Вот еще одно косвенное подтверждение, что показывают на публичных мероприятиях нам совсем не королеву: 19 июня на открытие парламента она придет без короны!

https://news.rambler.ru/world/36678201-91-letnyaya-elizaveta-ii-otkazalas-ot-korony/20 апреля

Совсем недавно королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свой 91-ый день рождения. Как известно, с годами королева все меньше и меньше исполняет свои обязанности, разделяя их между родственниками. Однако, только в этом году Елизавета впервые появится на публике без короны на одной из самых важных церемоний! Как сообщает издание People, королева предстанет без традиционного облачения на торжественной церемонии открытия парламента 19 июня. Корона и все остальные атрибуты королевской власти, впрочем, тоже появятся, но их пронесут вслед за Елизаветой. Дело в том, что корона – очень тяжелое украшение и весит почти полтора килограмма! Но такая ноша уже непосильна тяжела для королевы. Сплетники начали все активнее говорить о том, что Елизавета II вскоре и вовсе переложит свои обязанности на кого-нибудь из членов семьи.

Еще 20 источников Далее: https://news.rambler.ru/world/36678201/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Тут дело вовсе не в тяжести украшения, а в том, что возложить корону на голову двойника, означает короновать его. Ношение короны «понарошку» или со скрещенными за спиной пальцами законодательством не предусмотрено…

Родственники собрались и ломают голову, как выкручиваться из сложившейся патовой ситуации:

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705041018-ofuw.htm

Букингемский дворец созывает сегодня «необычную» экстренную встречу служащих всех королевских резиденций, передает The Daily Mail. Распоряжение срочно прибыть во дворец поступило от частного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II сэра Кристофера Гейдта. О причинах экстренного созыва собрания не было объявлено, что породило слухи, что сбор может быть связан с новостями об ухудшении здоровья или даже смерти королевы или ее супруга принца Филиппа. В настоящее время представители Букингемского дворца отказываются комментировать ситуацию.

Геополитические конкуренты, несомненно, воспользуются моментом перехода власти в свою пользу. Евросоюз уже намекает, что выход Великобритании из ЕС будет стоить не 65, а 100 млрд. евро, и наши не отстают. Попавшись на рассылке в регионы писем о Володине, как о преемнике В. Путина, сенатор Франц Клинцевич в лучших традициях барона Мюнхгаузена объявил войну Англии:

https://pfact.ru/world/news/klintsevich-esli-britaniya-popyitaetsya-primenit-yadernoe-orujie-to-budet-u126063/ Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон, выступая перед журналистами, сообщил, что правительство королевства имеет право в случае необходимости применить ядерное оружие против потенциального противника. Лондон может нанести превентивный удар по любому государству, которое с его точки зрения угрожает безопасности британских граждан. Клинцевич в ответ напомнил Феллону, что Великобритания является небольшим островным государством и будет быстро стерта с лица Земли, если попытается нанести ядерный удар по какой-либо суверенной стране, обладающей таким же оружием. А если Британия решится атаковать неядерную державу, то такой шаг будет аналогичным атомной бомбардировке городов Японии Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

А что Англия?

http://www.rulit.me/books/tot-samyj-myunhgauzen-read-49294-4.html

Бургомистр.Это я вас позвал, дорогой Карл… Мне тут сообщили довольно странное известие… Даже не знаю, как и сказать. Ну… будто бы вы… объявили войну… Англии…

Мюнхгаузен(достав часы).Пока еще нет. Война начнется в четыре часа, если Англия не выполнит условий ультиматума.

Бургомистр.Ультиматума?

Мюнхгаузен.Да! Неделю тому назад я им выслал ультиматум!

Бургомистр(нервно).Кому «им»? Выражайтесь понятней!

Мюнхгаузен.Королю Георгу и парламенту. Я потребовал от них прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость. Срок ультиматума истекает сегодня в шестнадцать ноль-ноль. Если мои условия не будут приняты, я начну войну!

Рамкопф.Интересно, как это будет выглядеть? Вы станете палить по ним отсюда из ружья или пойдете врукопашную?

Мюнхгаузен.Методы ведения кампании – военная тайна! Я не могу ее разглашать, тем более в присутствии штатских!

Бургомистр(решительно).Так!.. Господин барон, я думаю, нет смысла продолжать этот бесплодный разговор. Послав ультиматум, вы тем самым перешли всяческие границы! (Кричит.) Война – это не покер! Ее нельзя объявлять когда вздумается! Вы арестованы, господин барон!.. Фельдфебель, примите у господина барона шпагу!

Фельдфебель(нерешительно).Если он отдаст…

Мюнхгаузен. Господин бургомистр, не делайте глупостей. Я знаю, вы достойный человек, в душе вы тоже против Англии…

И еще одна немаловажная новость: Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий ЗАГСАм регистрировать имена, содержащие указания на ранги и титулы.

http://www.newsru.com/russia/01may2017/names.html

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ главы государства опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации. “Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис”, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы”, – так звучат изменения в статью 18 закона “Об актах гражданского состояния”. Также изменения внесены в статью 58 Семейного кодекса РФ.