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Магия чисел. Как обычные числа влияют на жизнь человека

15:46. 3 мая 2017 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:

Как обычные числа влияют на жизнь человека, отдельно взятой семьи и целого государства? Что в них зашифровано? Можно ли предсказать судьбу, зная персональный цифровой код? Почему число 9 смертельно опасно для молодых и талантливых? Проклятье августа, взрыв на Манежке, гибель подлодки Курск, путч, дефолт, авария Невского экспресса. Чем россиянам грозит число 8? Все любят цифру 7, но приносит ли она счастье? Чего ждать от людей, которых преследует число зверя? Почему военные любят символы с пятёркой? Какова она, математика победы и кто просчитал исход Третьей мировой войны? Тринадцать и четыре, почему учёные и политике в Америке и Средней Азии так боятся этих чисел? Почему тройка так раздражает наших врагов?

Метки: магия чисел, нумерология, судьба
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