Вы слишком быстро едете. Скорость в городах надо ограничивать! 50 км в час на обычных улицах, 30 км в час – в жилых районах. Хотите гонять? МКАД, некоторые участки ТТК, другие выделенные магистрали, где нет пешеходов, остановок общественного транспорта и т.д.

Почему 50? Это сильно повышает шансы выжить при столкновении с автомобилем.

Ограничение скорости сохранит тысячи жизней. В этом заинтересованы все, и пешеходы, и водители. Многих смертей бы не было. А пока…

За 2016 год в России, по данным ГИБДД, произошло 173 694 ДТП, в которых погибли 20 308 человек. Ещё 221 140 человек были ранены. Эти потери сопоставимы с потерями во время серьёзной войны.

Хорошо про эту проблему написал Александр Мостовой после страшного ДТП с "Мазерати", когда машина на огромной скорости протаранила мачту освещения на набережной в Москве и сгорела вместе с водителем. Если бы у нас правильно проектировали улицы, водитель был бы жив. Были бы живы и тысячи других жертв нелепых ДТП из-за превышения скорости.

Вы все прекрасно знаете с каким упорством лоббирую продвижение швейцарских стандартов дорог и дорожного движения SNnorm, TEDnormen. Которые в подавляющем количестве случаев просто не позволяют такому произойти. Знаете почему? Потому, что есть инфраструктура провоцирующая на превышения скорости, а есть инфраструктура психологически комфортно препятствующая этому. В этом отличие Швейцарии от всех остальных стран.

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Россия сегодня. Мирное время. 13 000 пешеходов погибли. 19 000 раненых, включая тяжело раненых.

Из них 17 800 наездов на пешеходных переходах, погибли 1 150. За 1 год. При сохранении статистики получаем 130 000 потерь пешеходов за 10 лет из них порядка 11 500 на пешеходных переходах, которые у нас не соответствуют швейцарским стандартам.

Это только по пешеходам. И это не специально обученные взрослые и сильные мужчины, которые знают на что идут. Это мужчины, женщины, старики, дети. Ваши дети. Будущее нации.

Всего в 2015 году в авариях погибли 23 100 человек. За год травмы получили около 231 000 человек.

Общее число ДТП с погибшими и пострадавшими 184 000 случаев.

Или если «продолжить статистику», около 2 310 000 человек за 10 лет с самыми различными травмами. От переломов до ампутации, удаления органов и инвалидной коляски на всю жизнь. Здорово жить без отдельных органов?

Так вот хочу напомнить свой вопрос:

Будете ли Вы придерживаться такой позиции, что швейцарский подход, стандарты и решения нецелесообразны если все что перечислено случиться с Вашей дочкой, сыном или внуком? Продолжите ли Вы так думать, если после адских мук их вся оставшаяся жизнь пройдет в инвалидном кресле, а Ваш род навсегда прервется? Или придумаете другое оправдание случившемуся и до конца жизни будете получать удовольствие от «нормальной езды»? Сможете ли Вы думать так как думаете сейчас, если на протяжении долгих месяцев будете ходить к ним в больницу и видеть слезы и безумные страдания на их лицах, смотреть как они меняются, слышать "папа, я больше так не могу!"? А тот кто сотворил это, по своей вине или не по своей, просто вам ответит в вашем же стиле; "мужик, ты прости, но это дорога, ты же понимаешь!"

Не будет ли мысли о том, что швейцарцы оказались мудрее в этом вопросе? Не только как специалисты, но как нация понявшая и принявшая недопустимость такой платы. Как люди такие же как вы или я. Или Вы посчитаете, что вся проблема лишь в том кто это сотворил на дороге с вашим ребенков (вне зависимости от наличия или отсутствия вины) и начнете личную вендетту за свою родную кровь и надежду?

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Позиция швейцарцев в этом вопросе весьма четкая и прозрачная:

Ни одна потерянная жизнь человека не является приемлемой в качестве обязательного и сопутствующего автомобилизации фактора. Соответственно нельзя относить потерю даже одной жизни на дороге к адекватной и принимаемой плате за автомобилизацию. До тех пор, пока будет гибнуть хотя бы один человек, смирения в этом вопросе не будет.

Это абсолютно железная позиция Швейцарии, которая закручивает гайки даже имея до этого весьма серьезный багаж жестких мер. Если хотите, таков менталитет, который не был получен от рождения, не перешел от родителей. Но с пониманием ответственности принят народом.

Текст: Александр Мостовой, Facebook



Источник: nnm.me