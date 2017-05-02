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“Самый старый человек в мире” умер в Индонезии в 146 лет

10:32. 2 мая 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.
Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения — не редкость. Но, как заявили Би-би-си местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.
Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой.

"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

"После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды", — сказал Би-би-си его внук Суянто.
"Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды", — рассказал внук.

Терпение и любовь

Когда корреспондент Би-би-си встречался с дедушкой Гхото в прошлом году и спросил про его секрет долголетия, он сказал, что самое главное — это терпение.
"Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят", — добавил он.
Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.
В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.

"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили в понедельник на местном кладбище — на участке, который он сам купил несколько лет назад.
На могиле было поставлено надгробие, которое несколько лет простояло рядом с домом Мба Гхото.
"Он ни о чем не просил. Перед смертью он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его с миром", — сказал его внук.

"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.
Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.

"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

Источник: nnm.me

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