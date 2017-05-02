Новости Украины и Новороссии 02 мая 2017

Гори в аду, украинский дизайн! Филипп Экозьянц. [18+]

Видео News Front предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.

«Все о символах Евровидения-2017 и об украинском «Празднике разнообразия», — прокомментировал свой очередной видеоблог Филипп Экозьянц.

Представлять Россию в этом году на конкурсе «Евровидение» должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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Конгресс США хочет выделить Украине $560 млн

В Конгресс США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, где также прописана финансовая помощь Киеву в размере не менее $560 млн, сообщили в посольстве Украины в США.

«В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 г, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн», — говорится в сообщении пресс-служба посольства на странице в фейсбуке во вторник.

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На Западной Украине зреет паспортный Майдан. «Страна», Украина

Сотни тысяч обладателей двух паспортов боятся повторить судьбу нардепа Артеменко, у которого забирают украинское подданство

Новость о лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко (повод — наличие у него второго гражданства) встревожила многих украинцев с двумя паспортами. А их в стране сотни тысяч, если не миллионы. Причем в основном они сосредоточены на Западной Украине.

В последние годы чуть ли не каждый второй житель Закарпатья и Буковины оформил гражданство соседних Венгрии и Румынии, в состав которых эти земли входили до Второй мировой войны. В других западноукраинских областях заробитчане нередко оформляют на себя и на свою семью паспорта стран, где работают.

Первый тревожный звонок для них прозвучал более месяца назад, когда президент внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о лишении украинского гражданства за наличие второго паспорта. Но документ тогда жестко раскритиковали практически все политические силы и многие юристы (Конституция Украины прямо запрещает лишать украинского гражданства) и поэтому беспокойство несколько улеглось.

Но после случая с Артеменко угроза лишения украинского паспорта вновь резко актуализировалась. В ситуации разбиралась «Страна».

Пропуск в Европу

Вторая корочка для многих украинцев — это персональный пропуск в Евросоюз, дающий возможность свободно учиться и работать в Европе, да и вообще пользоваться западными привилегиями наравне с местными и получать высокие соцвыплаты. При этом и от украинского гражданства они не отказываются — многим выгодно жить в Украине, а за границей бывать наездами. Часть закарпатцев, например, получает две пенсии — дома и в Венгрии (10 тыс. грн в переводе на наши деньги).

На Западной Украине всерьез встревожились еще в марте, когда после скандала с Насировым президент внес срочный законопроект №6175 в Верховную Раду о лишении украинского гражданства тех, кто, кроме национального паспорта, имеет паспорта других государств. Как написали тогда венгерские СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже предложил Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров. Правда, пока с венграми так ни о чем не договорились.

Раскол на Закарпатье и Буковине

Закарпатцы с двумя паспортами настаивают, что нельзя грести под одну гребенку политиков и простых людей. Мол, пусть наказывают только чиновников и власти имущих. Впрочем, с таким подходом согласны не все.

В самом Закарпатье и на Буковине по этому поводу начались серьезные разногласия. Более того, назревает конфликт между украинскими венграми и румынами с паспортами чужой страны, и «щирыми украинцами», у которых «запасной корочки» нет. В соцсетях и на рынках уже разгораются словесные войны.

«Раздача венгерских паспортов ведет к расколу самого Закарпатья. Сначала примут гражданство, а потом будут претендовать на свою территорию, вот и вся арифметика», — считает местная жительница Анна Жабур. «Так территория и так наша, — оппонирует ей ужгородец с венгерским паспортом Влад Лесьо. — А те, которые понаехали сюда, должны уважать наши этнические права. Люди, которые здесь проживали, были вынуждены при советской власти массово оставлять свои дома. Куда на все готовое многие из вас ваших родственников и приехали».

Чиновник Балог уволился из-за второго паспорта

Уже после скандала с законопроектом №6175 на Закарпатье произошел инцидент — зам мэра Чопа Оскар Балог уволился с работы якобы из-за двойного гражданства. У чиновника нашли венгерский паспорт во время пересечения украинско-венгерской границы. Балог был вынужден немедленно подать в отставку, иначе в местном отделении СБУ ему угрожали административной ответственностью. Сам Балог, впрочем, утверждает, что уволился не из-за второго паспорта, а из-за разногласий с руководством по коммунальным проблемам.

Случай с нардепом Артеменко еще больше напугал жителей Западной Украины. И не только их, ведь не секрет, что венгерский или румынский паспорт можно купить за пару тысяч евро на черном рынке, даже не будучи этническим венгром или румыном. Только по официальной статистике, напомним, почти 100 тысяч жителей Украины получили венгерское гражданство, а 50 тысяч — румынское. Реальные цифры, по мнению экспертов, могут быт в несколько раз выше.

Впрочем, часть людей с двумя паспортами спокойна. «Думаю, отбирать гражданство будут выборочно — у «неугодных» политиков, а до простого люда не дойдет», — уверена Элеонора Ковач из закарпатского Берегово.

Готовят «паспортный Майдан»

Но все же большинство местных напряглись. Среди жителей приграничных регионов нарастает сопротивление попыткам забрать у них украинский паспорт. Часть закарпатцев и буковинцев готова бороться за двойное гражданство.

«Если надо будет, поедем в Киев отстаивать свои права на Майдане. Пусть обеспечат достойную жизнь с высокими зарплатами и пенсиями в Украине, посадят всех коррупционеров, а тогда никто уже не захочет второго паспорта», — сказал «Стране» закарпатский активист Роберт Шиян.

«Во многих странах есть двойное гражданство, да и большинство украинской элиты обзавелось несколькими «корочками». Пусть сам Порошенко расскажет, сколько у него паспортов «под подушкой». Вряд ли кто-то в Украине сам откажется от европейского паспорта, скорее — от украинского, учитывая ситуацию в стране. А власть такими действиями только озлобит народ и доведет до того, что на Западной Украине начнется сепаратистское движение. Думаю, Венгрия и Румыния только помогут в этом, например, через референдум», — считает Эрика из Мукачево на Закарпатье.

«Вся эта кутерьма с двойным гражданством похожа на провокацию — Украину сознательно хотят на части разорвать, потому что на Закарпатье это реально может перерасти в большую проблему — до проявлений сепаратизма. Для чего это? Сейчас же все спокойно и мирно», — возмущается закарпатец Михаил Руснак.

Другие считают правильным лишение украинского гражданства за второй паспорт. «Тогда увидим, кто настоящий украинец, а кто приспособленец, готовый предать свою страну ради выгоды», — полагает местная жительница Наталья Бизиля.

Напомним, что Артеменко заявил, что готов судиться из-за лишения гражданства, возможно, с Ляшко.

Дмитрий Мицкевич, «Страна», Украина

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Киев снизит цены на транзит газа, чтобы тягаться с «Северным потоком»

Украинский государственный концерн «Нафтогаз» заявил о своём намерении значительно понизить цены за транзит природного газа после истечения контрактов с российским «Газпромом» в 2019 году, сообщает Deutsche Welle. Директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал, что цены будут снижены примерно на одну десятую, что сделает украинскую газотранспортную систему намного дешевле «Северного потока — 2». Однако, по словам Витренко, снижение цен произойдёт лишь при условии, что Украине будут гарантированы ежегодные объёмы транзита газа в размере 110 млрд кубов. Также представитель «Нафтогаза» выступил с критикой запланированного расширения газопровода «Северный поток», назвав его экономически неоправданным. Как отмечает издание, по официальным данным «Северный поток» в 2016 году был загружен почти на 80%. За год по нему было доставлено напрямую в Германию 43,8 млрд кубометров газа из России. Киев опасается реализации проекта «Северный поток — 2», потому что в этом случае Украина может лишиться роли важного транзитёра газа. Читайте также: Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО) В прошлом году через Украину в ЕС было поставлено 82,2 млрд кубов российского газа, поясняет Deutsche Welle. Украинская газотранспортная система, таким образом, загружена всего на 56%. Как отметил директор «Нафтогаза» по развитию бизнеса, транзит газа в прошлом году принёс Украине доход в 1,8 млрд евро. В настоящее время Украина надеется добиться благоприятных для неё решений арбитражного суда в Стокгольме по поводу споров о контрактах с «Газпромом». С точки зрения Киева, действующие цены на транзит газа занижены, а объёмы транзитных поставок — недостаточны. «Только за транзит Украина надеется получить от Москвы компенсацию в размере более 10 млрд евро», — подчёркивает Deutsche Welle.

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В Одессе проведут акцию памяти в третью годовщину трагедии 2 мая

Митинг памяти состоится в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло почти 50 человек.

Памятное мероприятие организовано силами общественной организации «Совет матерей 2 мая», проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново.

Общественники также отмечают, что за три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой «самообороны майдана» сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».

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Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление

Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление – эти неутешительные цифры опубликованы в годовом отчете украинской энергетической компании «Нафтогаз Украины». Так, в 2016 году уровень расчетов населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составил 69%, при том, что в 2015 уровень расчетов составлял 93%. Снижение уровня расчетов энергетики объясняют несвоевременным (и не в полном объеме) финансированием из государственного и местных бюджетов субвенций и компенсаций в части финансирования расходов на оплату льгот и жилищных субсидий населению. Однако, основным фактором, как ни крути, остается стремительное падение доходов населения и столь же стремительный рост тарифов, в том числе на отопление и газ. Как сообщала «Русская Весна», вчера на первомайской демонстрации в Киеве люди вышли с транспарантами с требованиями снизить коммунальные платежи. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ростислав Ищенко: Украина может потерять до 30% населения

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3 года Одесской Хатыни

Мир праху погибших и отмщение их убийцам.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Добровольца из Донбасса зверски убили в «учебке»

фото из открытых источников

23-летний уроженец Донбасса Александр Ткачев, отправившийся по повестке в ВСУ, оказался замучен и зверски убит сослуживцами в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщается, Александра, жителя поселка Степановка Волновахского района призвали в армию в день его рождения — 19 апреля, а мертвым парня нашли через пять дней. Ткачев имел все законные основания для того, чтобы избежать службы в рядах украинской армии — он является единственным сыном инвалида второй группы, что по украинскому законодательству делает призывника ответственным за иждивенца.

Но Ткачев, по словам его отца, сделал добровольный выбор и сам отправился в военкомат.

Отец Ткачева рассказывает, что в день смерти сын звонил и жаловался на издевательства со стороны сослуживцев — в «учебке» его, якобы, называли «сепаром» и унижали.

Судя по синякам и ссадинам на теле, а также травмам в области половых органов, ягодиц и большой гематоме на виске, Ткачева методично избивали перед смертью.

Произошедшее очень логично вписывается в идеологемы нынешней украинской власти, которой удалось за прошедшие три года привить украинцам животную ненависть к Донбассу и его жителям. И даже добровольно ставшие под знамена ВСУ для «новых украинцев» ничем не лучше «сепаратистов» из ДНР и ЛНР.

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К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

1 мая в Виннице

Ну и для контраста, завершим Украиной. Нападение фашистов на пенсионеров вышедших праздновать 1 мая на родине нынешних президента и премьера Украины.На Украине нет фашизма (с) любой идиотУкраина це Европа.

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Актёр Дмитрий Певцов пополнил базу сайта «Миротворец»

Российский актёр Дмитрий Певцов внесён в список скандально известного украинского сайта «Миротворец». На сайте отмечается, что он Певцов гастролировал в Крыму и попал в список за «незаконное пересечение государственной границы Украины». Ранее в базу сайта были внесены российские артисты Юлия Самойлова, Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Баста, Нюша. Читайте также: Судьба предателя: добровольца с Донбасса зверски убили в «учебке» ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

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