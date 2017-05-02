Многодетные паразиты: строит ли гробить деньги, спасая асоциальные семьи

На известном ток-шоу обсуждается очередное резонансное изъятие детей у нерадивой мамаши. На этот раз это Ольга из Твери. Троих (из пяти) несовершеннолетних детей Ольги изъяли (пока что временно), одного сына мать сама отдала в интернат несколько лет назад, старший сын отбывает наказание в местах лишения свободы.

Всю неделю до этого в соцсетях шло бурное обсуждение этой истории, которая стала достоянием общественности после публикации тверского журналиста.

Как водится, обсуждающие разделились на два лагеря: первые проклинали нерадивую мамашу, вторые проклинали органы опеки, нашу власть и... «нерадивых соседей», которые «не помогли семье».

У меня, в отличие от большинства «теоретиков», есть некоторый опыт ПОПЫТОК помощи таким семьям. Я и сегодня очень хорошо понимаю тех, кто мечет громы и молнии в адрес органов опеки, ведь пять-семь лет назад я сам был таким. Столкнувшись с подобным, как мне казалось, «злонамеренным» изъятием детей из, казалось бы, благополучных семей, я был настолько возмущен, что тут же кидался спасать эти семьи, чтобы детей не забрали в детский дом. Эмоции меня захлестывали настолько, что я даже несколько статей написал на эту тему.

История первая. Подробности всей ситуации изложены мною в двух статьях, которые желающие могут найти в поисковике по названию «История Елены, у которой детей забрали в детдом за то, что у нее не было денег», и она же, часть 2.

Кратко дело было так: меня пригласили на ТВ, где обсуждался «вопиющий факт изъятия шестерых из восьми детей» только за то, что «у семьи не было подходящих жилищных условий». В реальности детей изъяли ввиду угрозы их жизни и здоровью — в квартире была минусовая температура!

В общей сложности я накатал более 1500 км только к этой семье. Поскольку претензии органов опеки были к жилищным условиям, возникла идея быстрого решения проблемы путем предоставления нормального жилья. Однако на месте выяснилось, что органы опеки уже содействовали в предоставлении им такого жилья, но наши «многодетные родители» сочли его недостаточно комфортабельным для себя. Вообще, каждый приезд мне открывались все новые и новые фрагменты общей картины, поэтому могу сказать: не стоит принимать за чистую монету все, что пишут и показывают в СМИ. Все нужно видеть своими глазами.

Не мудрствуя лукаво, я нашел им квартиру, точно такую же, как у них, в том же доме, но не превращенную в бомжатник, и с нормальной системой отопления. Жилье в этой деревне никому особо не было нужно, поэтому хозяева готовы были продать его всего лишь... за 110 000 рублей. Еще за 15 000 договорились сделать небольшой ремонт. После этого я позвонил в органы опеки, чтобы договориться с ними о возврате детей. Опека порадовалась моей оперативности и спросила: «А вы их всю жизнь содержать будете?» Я ответил, что мы поможем с работой отцу семейства. Последовал вопрос: «Вы уверены, что он работать будет? Вы у него спросили?» Отца семейства нам застать не удалось, так как государство заставило его принудительно трудиться для уплаты алиментов на изъятых детей.

Пришлось приезжать еще раз. Пообщавшись наконец с этим «папашей», я понял, почему этой семье никто не помог. Многодетный «герой-отец» начал орать, что он «многодетный», что «государство ему должно» и что работать он не будет, потому что... далее шел длинный перечень причин.

Соседи в один голос говорили, что они не то что никогда не работали, они даже дрова на зиму не запасают, хотя лес рядом, иди и собирай. И картошку не сажают, огородом не занимаются, хотя вся деревня кормится с огородов.

Я понял, что помогать детям — это одно, а кормить паразитов — это другое.

Вторая история похожа на первую, с той только разницей, что в первой семье родители были в возрасте 45+ и уже успели родить восьмерых, а в семье из Тверской области родителям было около тридцати, и детей было только четверо. Изъяли детей, как и в первом случае, из-за угрозы жизни и здоровью: в тридцатиградусные морозы дом не отапливался, а МЧС вынесло предписание, что дом еще и пожароопасен. Я еще не растерял своего пыла, и по фактам, циркулирующим в информационном пространстве, написал возмущенную статью «Чтобы уничтожить русских, нужно уничтожать многодетные русские семьи».

В статье изложены все многочисленные подробности истории изъятия, с выдержками из протоколов, актов обследования жилищных условий и даже сканами документов. Интересующиеся легко могут найти статью в поисковике.

По сравнению с первой семьей эта казалось мне более позитивной — отец вроде бы работал (ездил на заработки в Тверь), и детей изъяли только что, ситуация не была еще запущенной. Поэтому я выехал к этой семье в Старицу, заранее договорившись с нашими добровольцами из крупной юридической компании о том, что они предоставят бесплатного адвоката.

План помощи бы простой: опека изымает детей не потому, что грязно, а потому, что есть опасность для детей — ведь в год около 500 детей сгорает в пожарах. Поэтому аренда благоустроенной квартиры была простым, быстрым и кардинальным решением данной проблемы. Далее я планировал подыскать отцу семейства работу с нормальной зарплатой, которая позволила бы ему самому оплачивать квартиру и содержать семью. Все это несложно сделать, при одном условии — если люди сами хотят себе помочь. В итоге я приехал в Старицу, в тот же день снял вполне приличную двухкомнатную, благоустроенную квартиру, да еще с детским садом через дорогу. О том, как все происходило, можно почитать в статье: «Вести из Старицы: борьба за то, чтобы детей не отдали в детдом».

Было подписано соглашение с матерью детей Еленой на представление ее интересов в суде. Дело было сделано. Опека сказала, что вернет детей, нужно только в понедельник приехать на комиссию. Ведь детей изымали не просто личным решением сотрудников органов опеки, а целую комиссию собирали из представителей различных органов власти района.

И что вы думаете?

Наступил понедельник, мне звонят из опеки и спрашивают: «А где родители? Куда они исчезли? Мать сбежала из больницы, бросив своих детей!»

Начинаю звонить родителям — трубку не берут. Потом, спустя несколько часов, перезванивают и сообщают, что уехали в Москву, участвовать в популярном ток-шоу на одном из главных федеральных каналов.

Заметим, что среди детей, которых мать бросила в больнице, был и грудной ребенок!

На ток-шоу «герой-отец» на вопрос «Что вы будете делать?», глядя в камеру, с угрозой в голосе заявил: «Будем рожать и дальше!»

Кроме этих двух историй у меня были и другие попытки спасения таких семей, но рассказывать об этом долго и лениво.

Опыт этот привел меня к простому выводу: помочь таким семьям можно только теоретически — если заставлять родителей выполнять родительские обязанности принудительно. Но практически у нас нет под это законодательной базы. По закону ответственность за детей, обязанность заботиться о них несет родитель. Но заставить его выполнять свои обязанности невозможно. Поэтому, если родители свои обязанности не выполняют, единственный путь — это изъятие детей.

Как я уже отметил, мнение общественности разделяется. Одни возмущаются тем, что «государство не помогло, не решило проблему» очередной многодетной семьи. Поэтому еще раз: о детях обязаны заботиться родители, а не государство. Если родители не хотят или не могут этого делать, то только тогда эти функции берет на себя государство, параллельно лишая родителей их родительских прав.

Другая часть общественности кричит: «Лучше в детский дом отдать, там чище, дети будут накормлены и будут учиться!»

Отвечу: НЕ ЛУЧШЕ!

В рассказанных мною историях двух неблагополучных семей есть общее: и там и там родители — выпускники интернатных учреждений. То есть они не алкоголики и не наркоманы, но социально абсолютно не адаптированы и в силу этого не выполняют своих родительских обязанностей.

Поэтому решением для таких ситуаций является помещение детей не в детский дом, а в приемную, замещающую семью. Если этого не сделать вовремя, то дети будут просто повторять жизненный сценарий своих родителей.

Сейчас есть все возможности, чтобы всех детей из детских домов и интернатов устроить в приемные семьи. Десятки тысяч детей устраивают в семьи каждый год. Единственное, что нужно, — это поддерживать такие семьи, помогать им решать возникающие проблемы.

А что делает государство? Государство, как злонамеренный монстр, устраивает охоту на ведьм! Вспомните историю изъятия приемных детей у семьи Дель! Это не изъятие, а просто какая-то контртеррористическая операция была! Детей хватали там, где находили — как террористов. Все это сопровождалось жуткой вакханалией в СМИ! Какую психотравму получили дети — даже представить страшно. И по какому поводу? Синяки обнаружили на теле у одного непоседливого мальчика!

Вот такая у нас «господдержка» семейных форм устройства.

А между тем в родных, но неблагополучных семьях в год гибнет более десяти тысяч детей — сгорают на пожарах, выпадают из окон, тонут, попадают под автомобили, но чаще — гибнут от рук родных родителей.

Таковы реалии Мордора.