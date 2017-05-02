Что с вами, люди? Или вы уже не люди, а нелюди???

Одесса. Город-герой. Город-легенда. 2 мая 2014 года нацистско-бандеровские звери убили и сожгли патриотов Украины. Настоящих одесситов. Героев своей страны. Женщин, детей, стариков. Этого нельзя забывать, и нельзя прощать.

В Доме Профсоюзов в Одессе бесчинствовали и правили кровавый бал люди без сердца, без души, без тех человеческих качеств, которые позволяли бы в них разглядеть образ человеческий. Он настолько утрачен, что трудно представить их детьми, задуматься об их переживаниях, мечтах, бывших возможно когда-то. Трудно представить их родителей и понять, что они чувствуют сейчас. Трудно представить их жен и, не дай Бог, — детей.

А гибли, как всегда, лучшие. Те, кто оставил на Земле добрый след и добрую о себе память. Кто жил и оказался в том роковом место не ради корысти, а ради жертвенной любви к своей Отчизне, ради чести предков и блага потомков.

Поэт Вадим Негатуров — среди замученных в Доме Профсоюзов 2 марта. Но разве может умереть поэт. Его стихи в наших душах, в наших сердцах.

Ukraine forever. Из цикла Апокалипсис XXI

Вадим Негатуров

Предъэпиграф:

За годы украинской «нэзалэжности» из страны эмигрировало и выехало на заработки более 6 миллионов человек.

Это около 12% трудоспособного, продуктивного интеллектуального населения Украины.

Такого массового исхода, не вызванного войной или катастрофой, не знает ни одно современное государство.

..................

За последние пять лет от рук украинской милиции физически пострадало (были избито около 1 миллиона человек. Все они преступники?

Подобную «статистику» можно продолжать и продолжать...

Эпиграф:

«...славних прадідів великих правнуки погані»

Т.Г. Шевченко

Безразличия плесень сырая

Повсеместна в умах и сердцах…

Схожий адрес у всех: «хата с краю», —

— и у тех, кто в хрущовках, сараях,

и у тех, кто в коттеджах, дворцах…

Чёрной завистью лица землисты…

В бегстве глаз – вороватый невроз…

Липкой алчностью руки нечисты

у вахтёров, сержантов, министров,

у вождей и гламурных стервоз…

Перекручены факты истории…

Узаконен церковный раскол…

Нет ДЕРЖАВЫ.

Есть блок территорий,

где паны в истребительном споре

местечковый творят произвол…

Вся страна отдана в окормление

вечно-алчущим ростовщикам…

Нет НАРОДА.

Полно населения,

продающего с остервенением

честь и тело, Святыню и Храм.

Продающего волю казачью

за бумажный масонский лоскут,

предубойную сытность свинячью,

водку, дурь, мишуру «от Версаччи»,

лживый мир Голливудских причуд…

Есть закон – но не даст он защиты…

Есть маршрут – но блудливы шаги…

Из бандитов создали элиту,

казаки превратились в бандитов,

а фигляры теперь — казаки…

Украина! Гниют в прозябании

Твой Талант и Удача Твоя…

Подались в холуи да путаны —

— ублажать ожиревшие страны –

— Твои дочери и сыновья…

Украина… проклятые годы…

скверна в душах… на совести грязь…

Что, Отчизна, с Тобой происходит?!

… Мы не дети Тебе, мы – отродье,

коль живём, с Твоей болью мирясь…»

Эти стихи Вадима Негатурова впервые были опубликованы 2 февраля 2015 года.

Помянем всех погибших патриотов Украины и Земли Русской от рук укронацистов. Не забудем деяния зверей и убийц. Не забудем и накажем. Ярость копится. Когда она выплеснется, будет страшно уже врагам русских и России. Ждите гнева народного.

Олег Козлов. Самара.