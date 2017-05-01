Закатайте губу, пан Жебривский! Ростов-папа Киеву не отойдет

Немало уж воды утекло с 2010 года, когда отношения между Россией и Украиной политики второй стороны хотели поддерживать, связи налаживать, а диалог вести непрерывно. В частности, речь идет о губернаторе Донецкой области Анатолии Близнюке, который выступал за укрепление сотрудничества между пограничными регионами соседних государств. Тогда, действительно, как он говорил, общество имело «две братские страны, которым делить нечего». Но время идет, все меняется, равно также как и мнение украинских политиков по поводу того, что «делить нечего» Киеву с Москвой.

Ранее шли разговоры о сотрудничестве с Ростовской областью, реализации совместных проектов России с Украиной. Что же мы имеем в настоящее время? Ну, как минимум, нового губернатора Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. А, как максимум, - абсолютно иное представление о том, что необходимо сделать с той же самой Ростовской областью. Речь о совместной работе, безусловно, уже не ведется. Нет, конечно, интереса к российскому субъекту Киев не потерял, наоборот, – он захотел большего – он захотел Ростовскую область в составе Украины.

«Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины…», – поделился Жебривский.

Если говорить об основаниях, на которых губернатор, скажем так, планирует «вернуть» Ростов в состав своей страны, то оперирует он тем, что данная российская область является частью Донбасса.

Но не только на Ростов положил свой глаз Жебривский. В прошлом году он кричал о возвращении и таких «исконных» земель Дона, помимо Ростовской, как Курской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность. И даже говорить о том, что мы готовы пожертвовать частью Донбасса и Луганщины, это, на самом деле, неправильно».

Бред? Безусловно, потому как реальных оснований и прав на эти земли у Украины нет, как бы грустно ей ни было от этого. Всем прекрасно известно, что ни один из вышеперечисленных регионов никогда не входил в состав Украины. Так, по каким причинам, веским, конечно же, сейчас должно что-то измениться?

Желание Украины? Так этого маловато будет. Ощущение того, что в этих регионах «есть украинская сущность, украинская ментальность»? Да будет известно тому же самому губернатору Донецкой военно-гражданской администрации, по состоянию на 2016 год, большинство населения Ростовской области (возьмем ее для примера) составляют русские – 86%. Украинцев в разы меньше – 2%, причем, этот показатель еще и вырос за последние годы. Русским языком владеют 97% населения. Так, о какой украинской сущности идет речь? О русских украинцах? Разве, такое население признает официальный Киев, под контроль которого, опять же, по мнению Жебривского, должен перейти в 2017 году Донбасс?

Верно еще в прошлый раз (в 2016 году) отреагировала на эти заявления российская сторона, поставив очень точный диагноз Жебривскому.

«Эти выступления могут показаться шизофреническими, – депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов. – Но при этом они выдают настроения Запада в отношении России. Некоторая часть нашей отечественной элиты полагает, что если Запад подчинил себе Украину, то на этом все и закончилось. Только это — утопия. Следующей целью будут как-раз-таки южнороссийские регионы. То, что говорит господин Жебривский, выдает те далекие планы, которые есть у зарубежных стратегов. Россия слишком велика, чтобы отказаться под их контролем, но понятно, что будет разыгрываться карта южнорусского сепаратизма. Вот поэтому-то нам жизненно важно сохранить ДНР и ЛНР как некий буфер на пути западной экспансии». заметил депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов.