Отрезвляющее послание для США из Алакуртти: Арктика – наша!

Американских дельцов продолжает нервировать наращивание военного присутствия России в арктическом регионе. Эх, какие богатства и возможности там таятся, а они не успевают запустить свои жадные ручонки. Путин все карты им смешал своей самостоятельностью и нежеланием плясать под дудку Вашингтона. И даже глупцу понятно, что Москва от своего не откажется и желает выиграть гонку за этот регион.

Американские военные в настоящее время уже проводят тренировки в этом уголке мира, но отставание от России существенное. Тем более что у России здесь и военные базы имеются, и военная техника с вооружением современных образцов. Арктические амбиции Владимира Путина, как отмечает журналист NBC News, вполне очевидны.

Корреспондент издания Люси Кафанов побывала на российской военной базе Алакуртти в Мурманской области. Ее впечатления: небывалая демонстрация силы. Российская армия в полной боевой готовности!

Поразили Люси и достаточно низкие минусовые температуры, и способность людей переносить их, чувствуя себя в этой местности как дома. Удивительно и то, что ее как иностранного журналиста сюда вообще пустили:

«Это первый случай, когда иностранного журналиста пустили на эту арктическую военную базу. Послание остальному миру чёткое и ясное: Россия заявляет свои права в Арктике».

Посыл и, правда, вполне понятный. Не стоит лезть на наши территории и надеяться, что мы закроем глаза на чужое самоуправство. Российское руководство хорошо осведомлено о том, что климатические изменения в арктическом регионе предоставляют бизнесу колоссальные возможности.

Как считают эксперты, в регионе находится восьмая часть всех неразведанных мировых запасов нефти и более четверти неразведанных запасов газа. Все это – миллиарды долларов. Желающих отхватить лакомый кусочек, пусть и силовым путем, наплевав на международное право, предостаточно. Россия должна защитить это достояние для будущих поколений россиян.

Для того и строится флот атомных ледоколов, открываются советские военные базы и строятся новые. Базы Арктический трилистник на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и Северный Клевер на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова даже уникальны.

И что теперь делать американцам? Да, они тренируются, сотрудничают с другими арктическими государствами. Пытаются вставлять России палки в колеса при решении вопросов, связанных с арктическим регионом, но военная конфронтация им пока не с руки. В то же время, как отмечает министр обороны США Джеймс Мэттис: «Не в наших интересах оставлять какую-либо из этих областей мира без наших усилий».

Этим все и сказано. Американцы не угомонятся и продолжат искать слабые места России, наращивая свое присутствие в регионе. Другого мы, впрочем, и не ждали. Правда, застолбить для себя участки, как во времена «золотой лихорадки», у США не получится. Русский солдат сделает все, что прикажет Родина. Вот и весь ответ на вопрос: каковы шансы США в Арктике?