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Что лучше: быть рабом царя или рабом слуги царского псаря?

18:38. 1 мая 2017 Просмотров - 246 Один комментарий Опубликовал:

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Галичане называли русских рабами. И убедили в этом своих западных спонсоров. На этом и строилась вся их политика украинизации. Дескать рабы всё стерпят и покорятся.

Однако они малость ошиблись.

Ладно, пусть мы будем для них рабы. Но рабы царя!

Так в старину и писали в донесениях господину: «Твой верный раб до гробовой доски, боярин Морозов».

Поляки в ближней исторической ретроспективе тоже были рабами. Только не добровольно, а по принуждению. И не царя, а его наместников.

А вот галичане были рабами у поляков – рабов наместников царя. Они и сейчас едут к полякам работать у них служками. По сути теми же рабами.

Разница между русским и украинцем-галичанином в том, что побывавший рабом у царя ни за что не станет рабом у царского псаря, который сам раб царя. А тем более рабом у прислуги псаря, раба царя.

Галичане станут.

Ведь выбора у них нет: царь их в свои холопы не возьмёт. Больно переменчивы, ненадёжны, завистливы и злобны.

 

 

bulochnikov
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18373/-

Метки: Россия, Украина
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