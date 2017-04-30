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Закон об обязательной маркировке продукции с ГМО не прошел первое чтение в Государственной Думе.

22:12. 30 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: НАРОДНЫЙЗАКОН.РФ
Законопроект об обязательной маркировки продукции с ГМО не прошел первое чтение в Государственной Думе

Одной из законодательных инициатив, одобренных Общественным Советом проекта НародныйЗакон.РФ, было предложение о «Маркировки продукции с ГМО». Суть данного предложения заключалась в обязательном указании крупным шрифтом на упаковке продовольственных товаров информации о ГМО в составе этого продукта. Полностью отказаться от ГМО Россия не может из-за правил ВТО, поэтому было решено запретить выращивание ГМ-растений и разведение животных, но оставить возможность импортировать продукты питания с ГМО. Закон был разработан после поручения президента Владимира Путина от 1 сентября 2013 года ужесточить использование ГМО.Летом прошлого года начал действовать Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности». Этот закон ужесточил использование ГМ-растений и животных для производства продуктов питания в России. Теперь использование ГМО возможно только в научных целях. Однако ввозить и продавать продукты питания с ГМО в нашей стране ещё возможно. Так как до сих пор нет однозначных выводов о пользе или вреде ГМО продуктов, наша инициатива была направлена на помощь покупателю в его выборе. Ведь вполне возможно, что кто-то, поверив в пользу ГМО продуктов, будет специально покупать такие продукты. Так что заметная маркировка ГМО продуктов только поможет их быстрее найти на прилавках магазина.Хорошие мысли о нужных законопроектах приходят в головы не только простым людям нашей страны. Мы очень рады, что и среди народных избранников также много людей, которые думают о своих избирателях и интересуются их пожеланиями.

Так получилось и с инициативой про маркировку о наличии ГМО в продуктах питания. В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности продуктов питания, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов с комплексными требованиями и ограничениями по генно-модифицированным организмам», одним из пунктов, было схожее с нашим требование о маркировке продукции с ГМО. Как сказано в пояснительной записке законопроектом предлагается обязать производителей маркировать продукты питания, полученные из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, надписью: «Продукт содержит ГМО» независимо от процентного содержания в продукции генетически модифицированных компонентов. Причем надпись должна занимать не менее 20% рекламной площади упаковки. Данное предложение направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан при употреблении продуктов питания, содержащих ГМО, и обеспечение права потребителя получать достоверную информацию о покупаемом продукте, обеспечивающую возможность правильного выбора продукта, согласно требованиям статьи 10 Федерального закона «О защите прав потребителей»

Данный законопроект был выдвинут депутатом О.Л.Михеевым ещё в прошлом созыве Государственной Думы. В действующий созыв этот депутат не вошел. Однако законопроект был внесен и должен был быть рассмотрен действующим собранием Государственной Думы.

Члены рабочей группы проекта НародныйЗакон.РФ отслеживали прохождение данного законопроекта. Недавно он, наконец-то, был рассмотрен в парламенте. К сожалению, этот законопроект не был принят.

Сейчас мы анализируем причины отказов и отрицательных отзывов Правительства Российской Федерации и профильного комитета Государственной думы по этому законопроекту, а так же нескольким другим похожим законодательным инициативам. С учетом новых данных, мы планируем изменить наш, уже подготовленный законопроект, а затем предложить его для внесения депутату Журавлеву А.А.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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