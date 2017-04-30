Закон об обязательной маркировке продукции с ГМО не прошел первое чтение в Государственной Думе.
Источник: НАРОДНЫЙЗАКОН.РФ
Законопроект об обязательной маркировки продукции с ГМО не прошел первое чтение в Государственной Думе
Так получилось и с инициативой про маркировку о наличии ГМО в продуктах питания. В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности продуктов питания, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов с комплексными требованиями и ограничениями по генно-модифицированным организмам», одним из пунктов, было схожее с нашим требование о маркировке продукции с ГМО. Как сказано в пояснительной записке законопроектом предлагается обязать производителей маркировать продукты питания, полученные из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, надписью: «Продукт содержит ГМО» независимо от процентного содержания в продукции генетически модифицированных компонентов. Причем надпись должна занимать не менее 20% рекламной площади упаковки. Данное предложение направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан при употреблении продуктов питания, содержащих ГМО, и обеспечение права потребителя получать достоверную информацию о покупаемом продукте, обеспечивающую возможность правильного выбора продукта, согласно требованиям статьи 10 Федерального закона «О защите прав потребителей»
Данный законопроект был выдвинут депутатом О.Л.Михеевым ещё в прошлом созыве Государственной Думы. В действующий созыв этот депутат не вошел. Однако законопроект был внесен и должен был быть рассмотрен действующим собранием Государственной Думы.
Члены рабочей группы проекта НародныйЗакон.РФ отслеживали прохождение данного законопроекта. Недавно он, наконец-то, был рассмотрен в парламенте. К сожалению, этот законопроект не был принят.
Сейчас мы анализируем причины отказов и отрицательных отзывов Правительства Российской Федерации и профильного комитета Государственной думы по этому законопроекту, а так же нескольким другим похожим законодательным инициативам. С учетом новых данных, мы планируем изменить наш, уже подготовленный законопроект, а затем предложить его для внесения депутату Журавлеву А.А.
Источник: nstarikov.ru