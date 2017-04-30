Оценки числа жертв в главных немецких лагерях смерти

на польской земле во время войны”.

Так почему же цифра в 6 миллионов не корректируется в зависимости от новых, уточнённых и более правдивых данных???

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Освенцим: мифы и факты









Производственный комплекс I.G. Auschwitz на котором трудились заключенные Освенцима (1941 г. на этапе строительства)



Почти всякий слышал об Освенциме (на Западе Освенцим называется Аушвиц – примеч. перев.), немецком концентрационном лагере 2-й Мировой войны, где как утверждается были истреблены массы заключенных – главным образом евреев – в газовых камерах. По широко распространенному мнению Освенцим является самым ужасным нацистским истребительным центром. Однако страшная репутация лагеря не соответствует фактам. Производственный комплекс I.G. Auschwitz на котором трудились заключенные Освенцима (1941 г. на этапе строительства)





Ученые не согласны с холокостной историей



К удивлению многих все больше и больше историков и инженеров подвергают сомнению общепризнанную историю Освенцима. Эти "ревизионистские" ученые не отрицают тот факт, что большое число евреев было депортировано в этот лагерь, или что многие умерли там, в особенности от сыпного тифа и других болезней. Вместе с тем убедительные свидетельства, которые они представляют, доказывают, что Освенцим не был истребительным центром и, что истории о массовых убийствах в "газовых камерах" являются мифом.









Предприятие IG-Farbenwerke Auschwitz. Сварщица украинка за работой.



Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0075



Лагеря Освенцима Предприятие IG-Farbenwerke Auschwitz. Сварщица украинка за работой.Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0075





Лагерный комплекс Освенцим был создан в 1940 году в центрально-южной части Польши. Между 1942 и серединой 1944 годов туда было депортировано много евреев.



Главный лагерь был известен как Освенцим I. Биркенау или Освенцим II являлся якобы главным истребительным центром, а Моновиц или Освенцим III был крупным промышленным центром по производству бензина из угля. Кроме того, к ним прилегали десятки лагерей меньшего размера, работавших на военную экономику.





Четыре миллиона жертв? На послевоенном Нюренбергском трибунале Союзники утверждали, что немцы истребили четыре миллиона человек в Освенциме. Эта цифра, изобретенная советскими коммунистами, некритично принималась в течение многих лет. Например, она часто появлялась в крупнейших американских газетах и журналах. [1]



Сегодня ни один серьезный историк, даже те, кто в целом принимают историю истребления, не верит этой цифре.



Израильский историк по холокосту Егуда Бауэр заявил в 1989 году, что пора, наконец, признать, что известная цифра четыре миллиона является заведомым мифом. В июле 1990 года Государственный музей Освенцима в Польше вместе с израильским холокостовским центром Яд-Вашем внезапно объявили, что всего там умерло, вероятно, один миллион человек (евреев и неевреев).



Ни одно из этих учреждений не сказало сколько из них было в действительности убито, так же как не было названо и предположительное число людей якобы умерщвленных газами. [2] Известный холокостовский историк Джеральд Рейтлингер оценивает, что примерно 700 000 евреев погибло в Освенциме.



Недавно холокостовский историк Жан-Клод Прессак оценил, что в Освенциме погибло около 800 000 человек, из которых 630 000 были евреи. Хотя даже и такие подправленные в сторону уменьшения цифры продолжают оставаться неверными, они показывают, что история Освенцима с течением времени претерпела огромные изменения.







Ясли в Аушвице. Фото Bundesarchiv, Bild 146-2007-0085 Сегодня ни один серьезный историк, даже те, кто в целом принимают историю истребления, не верит этой цифре.Израильский историк по холокосту Егуда Бауэр заявил в 1989 году, что пора, наконец, признать, что известная цифра четыре миллиона является заведомым мифом. В июле 1990 года Государственный музей Освенцима в Польше вместе с израильским холокостовским центром Яд-Вашем внезапно объявили, что всего там умерло, вероятно, один миллион человек (евреев и неевреев).Ни одно из этих учреждений не сказало сколько из них было в действительности убито, так же как не было названо и предположительное число людей якобы умерщвленных газами. [2] Известный холокостовский историк Джеральд Рейтлингер оценивает, что примерно 700 000 евреев погибло в Освенциме.Недавно холокостовский историк Жан-Клод Прессак оценил, что в Освенциме погибло около 800 000 человек, из которых 630 000 были евреи. Хотя даже и такие подправленные в сторону уменьшения цифры продолжают оставаться неверными, они показывают, что история Освенцима с течением времени претерпела огромные изменения.





Нелепые рассказы





Одно время самым серьезным образом утверждалось, что в Освенциме евреев систематически убивали электрическим током. Американские газеты, цитируя свидетельство советского очевидца из освобожденного Освенцима, в феврале 1945 года сообщили своим читателям, что методичные немцы убивали там евреев, используя "электрический конвейер, на котором одновременно можно было убить электрическим током сотни человек, а затем транспортировать их в печи. Они сгорали почти мгновенно, производя удобрение для близлежащих полей, на которых выращивалась капуста." [4]



Кроме того, на Нюренбергском трибунале главный обвинитель со стороны США Роберт Джексон утверждал, что немцы использовали "недавно изобретенное устройство, позволяющее мгновенно "испарить" 20 000 евреев в Освенциме, при этом от них не оставалось ни следа." [5] Сегодня ни один видный историк не принимает всерьез подобные выдуманные истории.







На сцене театра в Аушвице перед заключенными выступает эстрадно-цирковой коллектив. Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0097 Кроме того, на Нюренбергском трибунале главный обвинитель со стороны США Роберт Джексон утверждал, что немцы использовали "недавно изобретенное устройство, позволяющее мгновенно "испарить" 20 000 евреев в Освенциме, при этом от них не оставалось ни следа." [5] Сегодня ни один видный историк не принимает всерьез подобные выдуманные истории.На сцене театра в Аушвице перед заключенными выступает эстрадно-цирковой коллектив. Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0097





"Признание" Гесса Ключевым холокостовским документом является "признание" бывшего коменданта Освенцима Рудольфа Гесса от 5 апреля 1946 года, представленное обвинением США на главном Нюренбергском процессе.[6]



Хотя оно все еще широко цитируется как несомненное доказательство того, что Освенцим являлся лагерем истребления, на самом же деле это заявление являлось ложным, полученным под пытками.



Спустя много лет после войны офицер английской военной разведки Бернард Кларк рассказал как он и пятеро других английских солдат пытали бывшего коменданта, добиваясь от него "признания". Сам Гесс объяснил свои мучения следующими словами: "Да, конечно, я подписал заявление, что я убил 2,5 миллиона евреев. Я точно так же мог сказать, что этих евреев было 5 миллионов. Существуют способы, с помощью которых можно получить любое признание, независимо от того, правдиво оно или нет." [7]



Даже историки, которые в целом принимают холокостовскую историю истребления, сегодня признают, что многие утверждения Гесса, данные им "под присягой", попросту ложь. По одной лишь этой причине ни один серьезный историк-ученый сегодня не утверждает, что в Освенциме погибло 2,5 или 3 миллиона человек.



Кроме того в "показаниях под присягой" Гесса утверждается, что евреи истреблялись газом летом 1941 года в трех других лагерях: Бельзек, Треблинка и Вользек. Лагерь "Вользек", упоминаемый Гессом, является совершенным вымыслом.



Никогда такого лагеря не существовало и его название теперь не упоминается в холокостовской литературе. Более того, те, кто верят в холокостовскую легенду, ныне уже утверждают, что умерщвление газами евреев началось в Освенциме, Треблинке и Бельзеке лишь в 1942 году.







Жилой сектор в бараке Аушвица. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0078 Кроме того в "показаниях под присягой" Гесса утверждается, что евреи истреблялись газом летом 1941 года в трех других лагерях: Бельзек, Треблинка и Вользек. Лагерь "Вользек", упоминаемый Гессом, является совершенным вымыслом.Никогда такого лагеря не существовало и его название теперь не упоминается в холокостовской литературе. Более того, те, кто верят в холокостовскую легенду, ныне уже утверждают, что умерщвление газами евреев началось в Освенциме, Треблинке и Бельзеке лишь в 1942 году.Жилой сектор в бараке Аушвица. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0078





Отсутствие документальных свидетельств



После войны Союзники конфисковали многие тысячи секретных немецких документов, относящихся к Освенциму. Ни в одном из них не упоминается план или программа истребления. Когда речь заходит о фактах, историю истребления невозможно согласовать с документальными свидетельствами.





Нетрудособные евреи-заключенные







Стоматологический кабинет



в лагере Аушвиц.



В нем работали лучшие еврейские врачи



Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0083



Часто утверждается, что всех евреев, которые были неспособны работать, в Освенциме сразу убивали. Утверждается, что старых, малолетних, больных или ослабевших евреев умерщвляли газами сразу же по прибытии, а тех, кого временно оставляли жить, изнуряли работами до смерти. Стоматологический кабинетв лагере Аушвиц.В нем работали лучшие еврейские врачиФото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0083Часто утверждается, что всех евреев, которые были неспособны работать, в Освенциме сразу убивали. Утверждается, что старых, малолетних, больных или ослабевших евреев умерщвляли газами сразу же по прибытии, а тех, кого временно оставляли жить, изнуряли работами до смерти.



Однако, на самом деле свидетельства показывают, что очень большой процент евреев-заключенных были нетрудоспособны и, тем не менее, их не убивали. Например, в телеграмме от 4 сентября 1943 года начальника Отдела трудовых ресурсов Главного экономического и административного управления СС (WVHA) сообщалось, что из 25 000 евреев-заключенных в Освенциме только 3 581 были способны работать, а остальные евреи-заключенные – примерно 21 500 или около 86% – были нетрудоспособны. [8]



Это также подтверждалось в секретном докладе о "мерах безопасности в Освенциме" от 5 апреля 1944 года Начальника системы концлагерей СС Освальда Пола, направленном Главе СС Генриху Гиммлеру. Пол сообщал, что во всем лагерном комплексе Освенцим находилось 67 000 заключенных, из которых 18 000 были госпитализированы или нетрудоспособны. В лагере Освенцим II (Биркенау), предположительно главном истребительном центре, находилось 36 000 заключенных, в основном женщин, из которых "приблизительно 15 000 были нетрудоспособны". [9]



Это также подтверждалось в секретном докладе о "мерах безопасности в Освенциме" от 5 апреля 1944 года Начальника системы концлагерей СС Освальда Пола, направленном Главе СС Генриху Гиммлеру. Пол сообщал, что во всем лагерном комплексе Освенцим находилось 67 000 заключенных, из которых 18 000 были госпитализированы или нетрудоспособны. В лагере Освенцим II (Биркенау), предположительно главном истребительном центре, находилось 36 000 заключенных, в основном женщин, из которых "приблизительно 15 000 были нетрудоспособны". [9]



Эти два документа просто не согласуются с историей истребления в Освенциме.



Свидетельства показывают, что Освенцим-Биркенау был создан главным образом как лагерь для нетрудоспособных евреев, включая больных и старых, а также тех, кто ожидал отправки в другие лагеря. К такому выводу пришел д-р Артур Бутц из Северо-Западного университета, который также говорит, что это являлось причиной необычно высокого там уровня смертности. [10]



Профессор истории Принстонского университета Арно Майер, являющийся евреем, признает в недавней книге об "окончательном решении", что в Освенциме погибло больше евреев от сыпного тифа и других "естественных" причин, чем было казнено. [11]







Спальные корпуса (так в оригинале подписано фото) в Аушвице. Сверху не виселица, а навес над входом в барак спальный корпус. Назначение предмета с ручкой (справа) непонятно. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0092



Анна Франк Профессор истории Принстонского университета Арно Майер, являющийся евреем, признает в недавней книге об "окончательном решении", что в Освенциме погибло больше евреев от сыпного тифа и других "естественных" причин, чем было казнено. [11]Спальные корпуса (так в оригинале подписано фото) в Аушвице. Сверху не виселица, а навес над входом вспальный корпус. Назначение предмета с ручкой (справа) непонятно. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0092





Вероятно самым известным заключенным Освенцима была Анна Франк, которая стала известна во всем мире благодаря своему знаменитому дневнику. Однако мало кто знает, что тысячи евреев, включая Анну и ее отца Отто Франка, "пережили" Освенцим.



Эта 15-летняя девочка и ее отец были депортированы из Голландии в Освенцим в сентябре 1944 года. Спустя несколько недель, ввиду наступления Советской армии, Анна вместе со многими другими евреями была эвакуирована в лагерь Берген-Бельзен , где она и умерла от сыпного тифа в марте 1945 года.



Ее отец заболел сыпным тифом в Освенциме и был направлен на лечение в лагерную больницу. Он являлся одним из тысяч больных и ослабевших евреев, оставленных там немцами, когда они покинули лагерь в январе 1945 года, незадолго до его захвата советскими войсками. Он умер в Швейцарии в 1980 году.



Если бы немцы планировали убить Анну Франк и ее отца, то они бы не пережили Освенцим. Их судьба, хотя и трагическая, не согласуется с историей истребления.





Пропаганда союзников Истории об умерщвлении газами в Освенциме в значительной степени основаны на устных заявлениях бывших евреев-заключенных, которые сами лично не видели свидетельств истребления. Их утверждения вполне понятны, поскольку слухи об умерщвлении газами в Освенциме были широко распространены.



Самолеты союзников сбрасывали на Освенцим и прилегающие районы огромное количество листовок на польском и немецком языках, в которых утверждалось, что в этом лагере людей умерщвляют газами. Газовая история Освенцима, которая являлась важной частью военной пропаганды союзников, также транслировалась по радио на Европу. [12]







Аушвиц: столовая. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0087







Аушвиц: Кухня – кулинарный цех и участок варки. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0086 Самолеты союзников сбрасывали на Освенцим и прилегающие районы огромное количество листовок на польском и немецком языках, в которых утверждалось, что в этом лагере людей умерщвляют газами. Газовая история Освенцима, которая являлась важной частью военной пропаганды союзников, также транслировалась по радио на Европу. [12]Аушвиц: столовая. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0087Аушвиц: Кухня – кулинарный цех и участок варки. Фото: Bundesarchiv_Bild_146-2007-0086





Показания выживших Бывшие заключенные подтвердили, что они не видели свидетельств истребления в Освенциме.



Австрийка Мария Фанхерваарден дала показания в Окружном суде города Торонто в марте 1988 года о своем пребывании в Освенциме. Она была интернирована в Освенцим-Биркенау в 1942 году за половую связь с польским заключенным. Когда ее на поезде везли в лагерь, одна цыганка сказала ей и другим, что их всех умертвят газами в Освенциме.



По прибытии Марии и другим женщинам велели раздеться и пройти в просторное бетонное помещение без окон и помыться под душем. Пораженные ужасом женщины думали, что их сейчас убьют. Однако вместо газа из душевых леек пошла вода.



Мария подтвердила, что Освенцим не был курортом. Она была свидетельницей смерти от болезней многих заключенных, в особенности от сыпного тифа, некоторые даже кончали жизнь самоубийством. Но она не видела никаких свидетельств ни массовых убийств, ни умерщвления газами, ни свидетельств осуществления какого-либо плана истребления. [13]



Еврейка по имени Марика Франк прибыла в Освенцим-Биркенау из Венгрии в июле 1944 года, когда предположительно ежедневно умерщвлялись газом и сжигались 25 000 евреев. Она также дала показания после войны, что она не видела и ничего не слышала о "газовых камерах" в то время, когда она там находилась. Она услышала "газовые" истории лишь позднее. [14]







На сцене лагерного театра в Аушвице выступает украинский женский народный хор.



Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0096



Освобождаемые заключенные Еврейка по имени Марика Франк прибыла в Освенцим-Биркенау из Венгрии в июле 1944 года, когда предположительно ежедневно умерщвлялись газом и сжигались 25 000 евреев. Она также дала показания после войны, что она не видела и ничего не слышала о "газовых камерах" в то время, когда она там находилась. Она услышала "газовые" истории лишь позднее. [14]На сцене лагерного театра в Аушвице выступает украинский женский народный хор.Фото: Bundesarchiv Bild 146-2007-0096





Заключенные Освенцима, которые отбыли свои сроки, освобождались и возвращались в свои родные страны. Если бы Освенцим на самом деле был тайным истребительным центром, то немцы, конечно бы, не освобождали заключенных, которые "знали", что происходит в лагере. [15]





Гиммлер приказывает уменьшить смертность В ответ на увеличение смертности среди заключенных в результате болезней, особенно от сыпного тифа, немецкие власти, ответственные за лагеря, приняли жесткие меры борьбы с болезнями.



Начальник Управления лагерями СС направил директиву от 28 декабря 1942 года в Освенцим и другие концентрационные лагеря.



В ней резко критиковалась высокая смертность заключенных вследствие болезней и приказывалось, что "лагерные врачи должны использовать все средства, находящиеся в их распоряжении, для снижения уровня смертности в лагерях." Более того, директива предусматривала что:



Лагерные врачи должны чаще, чем это имело место в прошлом, проверять питание заключенных и, совместно с администрацией, представлять рекомендации комендантам лагерей… Лагерные врачи должны проследить за тем, чтобы условия работы и рабочие места были улучшены, насколько это возможно.



Наконец, директива подчеркивала, что "Рейхсфюрер СС [Генрих Гиммлер] приказал, что уровень смертности должен быть абсолютно снижен." [16]





Правила внутреннего распорядка немецких лагерей



Официальные правила внутреннего распорядка немецких лагерей ясно показывают, что Освенцим не являлся истребительным центром. В этих правилах предусматривались следующие положения: [17]



Прибывающие в лагерь должны пройти тщательное медицинское обследование, и в случае сомнений [относительно их здоровья] должны быть направлены в карантин для наблюдения.



Заключенные, жалующиеся на недомогание, должны быть в тот же день обследованы лагерным врачом. В случае необходимости врач должен поместить заключенного в больницу для профессионального лечения.



Лагерный врач должен регулярно инспектировать кухню с целью проверки приготовления пищи и качества продуктов. О любых замеченных недостатках докладывать коменданту лагеря.



Особое внимание следует уделять лечению пострадавших при авариях с тем, чтобы не снижалась производительная способность заключенных.



Заключенные, подлежащие освобождению и переводу, должны быть сначала обследованы лагерным врачом.





Аэрофотосъемки



В 1979 году ЦРУ опубликовало подробные фотографии Освенцима-Биркенау, сделанные в течение нескольких дней во время воздушной разведки в 1944 году ( в разгар предполагаемого там истребления). На этих фотографиях не обнаруживается никаких следов ни гор трупов, ни дымящихся труб крематориев, ни толп евреев, ожидающих смерти – всего того, что там якобы происходило.



Если бы Освенцим являлся истребительным центром, как это утверждалось, то все эти признаки истребления были бы отчетливо видны на фотографиях. [18]





Абсурдные утверждения, связанные с кремацией



Специалисты по кремированию подтвердили, что тысячи трупов не могли быть кремированы ежедневно в Освенциме в течение весны и лета 1944 года, как это обычно утверждается.



Например, Иван Лагас, директор крупного крематория в Калгари (Канада) показал в суде в апреле 1988 года, что истории о кремировании в Освенциме технически невозможны. Утверждение, что 10.000 или даже 20.000 трупов ежедневно сжигались в Освенциме в крематориях и открытых шахтах летом 1944 года, является просто "абсурдным" и "совершенно нереальным", заявил он под присягой. [19]





Специалист по газовым камерам опровергает историю истребления



Ведущий американский эксперт по газовым камерам, инженер из Бостона Фред Лейхтер (Fred Leuchter) тщательно обследовал предполагаемые "газовые камеры" в Польше и пришел к выводу, что история об умерщвлении газами в Освенциме абсурдна и технически невозможна.



Лейхтер является одним из крупнейших специалистов по проектированию и установке газовых камер, используемых в Соединенных Штатах для казни осужденных преступников. Например, он спроектировал газовые камеры для тюремно-пенитенциарных учреждений штата Миссури.



В феврале 1988 года он провел на месте в Польше детальное обследование "газовых камер" в Освенциме, Биркенау и Майданеке, все еще сохранившихся и или лишь частично разрушившихся. В показаниях под присягой в суде города Торонто и в своем техническом докладе Лейхтер подробно описал все аспекты своего исследования.



Он заявил, что он пришел к убежденному выводу, что предполагаемые газовые сооружения не могли использоваться для убийства людей. В числе прочего он указал на то, что так называемые "газовые камеры" не закрывались наглухо и не вентилировались и неизбежно бы отравили немецкий лагерный персонал, если бы эти "газовые камеры" использовались для убийства людей. [20]



Д-р Уильям Б. Линдси – химик-исследователь, проработавший 33 года в корпорации Дюпон – также показал в суде в 1985 году, что истории об умерщвлении газами в Освенциме технически невозможны.



На основе тщательного обследования на месте "газовых камер" в Освенциме, Биркенау и Майданеке, и на основе своего профессионального опыта и знаний, он заявил: "Я пришел к выводу, что никого не убивали подобным образом при помощи Циклона Б (цианистоводородный газ) умышленно или намеренно. Я считаю это абсолютно невозможным." [21]





Заключение



История об истреблении людей в Освенциме была порождением военной пропаганды. Спустя более 40 лет после окончания 2-й Мировой войны необходимо более объективно взглянуть эту главу истории, вызывающую столь противоречивые мнения. Легенда Освенцима лежит в основе истории о холокосте. Если никто планомерно не убивал там сотни тысяч евреев, как это утверждается, то это значит, что рухнул один из крупнейших мифов нашего времени.



Искусственное поддерживание ненависти и эмоций прошлого не дает достигнуть подлинного примирения и прочного мира. Ревизионизм способствует развитию исторического сознания и международного взаимопонимания. Вот почему работа Института Ревизии Истории столь важна и заслуживает вашей поддержки.





Марк Вебер



Институт ревизии истории





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Перевод с английского





Сергея Англинова





Источник :



http://rus-sky.org/history/library/arti cles/veber.php



Марк Вебер является редактором журнала "Джорнэл оф хисторикал ревью", публикуемого Институтом Ревизионизма Истории шесть раз в году.



Он изучал историю в Иллинойском университете (Чикаго), Мюнхенском университете, Портландском университете и Индианском университете (магистерская степень 1977 г.).



В течение пяти дней в марте 1988 года он давал свидетельские показания в качестве признанного эксперта по "окончательному решению" и холокостовскому вопросу в ходе судебного разбирательства в Окружном суде города Торонто.



Он автор многих статей, обзоров и очерков по различным вопросам современной европейской истории. Вебер также участвовал в многочисленных радио передачах и национальной телевизионной программе "Монтель Уильямс".

Переводим заголовк таблицы с польского: „А можно ли новой цифре верить? И почему ей можно, а предыдущей, официальной, нельзя? А до этого где-то в 1980 г. памятную табличку, что на фото слева, поменяли на другую с цифрой в 2 миллиона погибших.Конечно, и один миллион – страшная цифра. И фашисты – отъявленные злодеи, наподобие бомбивших Вьетнам американцев или расистских иудеев-ростовщиков. Но мы не будем утопать в эмоциях, а попытаемся трезво оценить и понять: если т.н. холокост это гибель 6 миллионов евреев, то ведь это было подсчитано1980 года, т.е. до смены таблички в Освенциме. И уж тем болеерасчётов польских историков нашего столетия.Согласитесь, 4 миллиона и 1 миллион, 90% из которыхсоставляют евреи – большая разница!Но нет, нам талдычат про мифические 6 миллионов абсолютно невзирая на факты. Вот поэтому мы и заявили, что. Ложь, не выдерживающая применения даже зачатков здравого смысла.