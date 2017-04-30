На двух стульях даже Путин долго усидеть не сможет

И тут „идеологический отдел" Кремля оказывается на распутье. Ведь если не отдать какую-то хоть дань уважения этому неладному СССР, чьим преемником официально объявила себя РФ – будет так называемый „отрыв потока”. Ибо власть, которая презирает народ и его историю, недолговечна. Поэтому наша верхушка пытается засвидетельствовать свою якобы преемственность по части советского прошлого – и стремление к восстановлению былого могущества. Даже музыка гимна у нас родом из СССР. Да и слова во многом те же.

С другой стороны, правители видят настроения людей – и в угоду им вынуждены признавать и даже восхвалять „отдельные" победы и достижения нашей страны в 20-м веке. Поскольку даже олигархическая верхушка сознает, что государство невозможно без поддержания в так называемых „людях" уважения к своей истории, своим отцам и дедам.

Забавно смотреть, как наша власть мечется в оценке советского прошлого, которое все активней наступает ей на пятки. С одной стороны, надо рассказывать об „ужасах ГУЛАГаrdquo;, „кровавых большевиках”, „проклятой уравниловке" и т.п. Что и понятно: власть олигархического капитализма должна внушать гражданам, что правление буржуев-олигархов – это благо и счастье. А возврат к строительству социализма – ужас и мрак. (Правда, забывают сказать, что ужас и мрак – именно для олигархов и буржуев).

Но тут оказывается, что самый пик могущества и величия нашей державы приходится именно на период правления коммунистов – и является прямым следствием строительства социализма. Однако осознание населением того факта, что возврат к былому величию возможен только через возврат к социализму, будет смерти подобно для олигархической верхушки.

И выходит парадокс: с одной стороны, власть должна признать, что социализм был самым великим экономическим и производственным прорывом в нашей истории. Но с другой, это признание – нож к горлу нынешней асоциальной системы, которая за 25 лет ее существования не показала никаких успехов, ненадолго вознесясь сугубо за счет всплеска цен на нефть.

Попытки взять за образец для дореволюционную Николаевскую Россию наткнулись на полное непонимание в обществе, так как быстро выяснилось, что наш последний царь был последним не только по счету. И если хоть немного погрузиться в суть вопроса, а не в стенания о хрусте французской булки – статистика о смертности, грамотности и перспективах дореволюционного народа получается более чем удручающей.

И пока что наша пропаганда пытается разрешить указанное противоречие путем всяких забавных подмен и передергиваний. Вроде того, что Сталин был антиподом Ленина, а Ленин основал СССР на вражеские деньги, данные ему американо-еврейским банкиром Шиффом… Словно это как-то умаляет все наши дальнейшие успехи: ага, раз Шифф забашлял Ленина, то и Гагарин слетал в космос незаконно – и право первого полета принадлежит США…

Или насаждается еще такая сказка: что все успехи СССР не были никак связаны с компартией, тем паче со Сталиным – это существовало как бы в двух разных и не связанных друг с другом плоскостях. А если Сталин и социалистическая экономика как-то влияли на страну, то лишь в отрицательном ключе. Ну, и еще полно подобных бредней, говорящих лишь об одном: полной неспособности наших идеологов связать концы с концами и дать народу адекватную картину мира и родной истории.

Впрочем только ли их тут вина? Сама задача оправдать бесплодие нынешней системы тем, что при социализме хоть очевидные победы и были, но на „неправильной" основе – зело сложная. И даже нашим политическим виртуозам это, видимо, не по зубам.

По материалам iskra



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