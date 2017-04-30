Как изображали динозавров народы мира

Со школьного курса истории каждый знает, что динозавры, которые обитали на нашей планете много миллионов лет назад, задолго до появления на ней человека, в один миг внезапно исчезли, оставив после себя лишь окаменелые скелеты. Однако некоторые артефакты разных народов мира заставляются задуматься над правдоподобностью этой общепринятой версии…

Динозавры народа Lega (Конго)

National Museum of Archaeology. Ла-Пас (Боливия)

Изображение стегозавра на камбоджийском храме

В одной из пещер Кувейта

Ваза найденная в Тиуанако (500 – 1000 г. н.э)

Гончарное изделие Миссисипской культуры (800 – 1500 г. н.э). США

Динозавры атакующие слона. Голанские высоты. Израиль

Золотая фигурка народа Ашанти проживающего в Гане

Изображение динозавра в пещере гор Качина-Бридж. Natural Bridges National Monument. Юта

Рисунок на скале в Lake Superior Provincial Park (Канада)

Творение китайских мастеров разных династий

Чудовище из Коста-Рики

На стене одного из французских замков

Национальный парк Гранд-Каньон. Аризона

Терракотовая фигурка длиной около 18 см найденная в Джирифалько (Италия)

Троицкая церковь в Гергети. Грузия

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