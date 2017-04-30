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Как изображали динозавров народы мира

18:24. 30 апреля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Со школьного курса истории каждый знает, что динозавры, которые обитали на нашей планете много миллионов лет назад, задолго до появления на ней человека, в один миг внезапно исчезли, оставив после себя лишь окаменелые скелеты. Однако некоторые артефакты разных народов мира заставляются задуматься над правдоподобностью этой общепринятой версии…

Динозавры народа Lega (Конго)

Древнее изображения динозавров

Древнее изображения динозавров

National Museum of Archaeology. Ла-Пас (Боливия)

Древнее изображения динозавров

Изображение стегозавра на камбоджийском храме

Древнее изображения динозавров

В одной из пещер Кувейта

Древнее изображения динозавров

Ваза найденная в Тиуанако (500 – 1000 г. н.э)

Древнее изображения динозавров

Гончарное изделие Миссисипской культуры (800 – 1500 г. н.э). США

Древнее изображения динозавров

Динозавры атакующие слона. Голанские высоты. Израиль

Древнее изображения динозавров

Золотая фигурка народа Ашанти проживающего в Гане

Древнее изображения динозавров

Изображение динозавра в пещере гор Качина-Бридж. Natural Bridges National Monument. Юта

Древнее изображения динозавров

Рисунок на скале в Lake Superior Provincial Park (Канада)

Древнее изображения динозавров

Творение китайских мастеров разных династий

Древнее изображения динозавров

Древнее изображения динозавров

Древнее изображения динозавров

Древнее изображения динозавров

Чудовище из Коста-Рики

Древнее изображения динозавров

На стене одного из французских замков

Древнее изображения динозавров

Национальный парк Гранд-Каньон. Аризона

Древнее изображения динозавров

Терракотовая фигурка длиной около 18 см найденная в Джирифалько (Италия)

Древнее изображения динозавров

Троицкая церковь в Гергети. Грузия

Древнее изображения динозавров

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Источник: www.kramola.info

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