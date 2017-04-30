Что такое Ведический Культурный Центр “Слово”

В последнее время нам всё чаще и чаще задают вопросы, – Что такое «Славянский Ведический Культурный Центр Слово»? Чему там обучают, и как проходит обучение?

Каждый раз, отвечать на одни и те же вопросы утомительно, да и пользы в том мало. Поэтому было принято решение подготовить передачу по Славянскому Ведическому Центру Слово.

Запись программы 22-04-2017 «Что такое Славянский Ведический Культурный Центр Слово». Автор программы Алексей Орлов