Что такое Ведический Культурный Центр “Слово”
18:27. 30 апреля 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В последнее время нам всё чаще и чаще задают вопросы, – Что такое «Славянский Ведический Культурный Центр Слово»? Чему там обучают, и как проходит обучение?
Каждый раз, отвечать на одни и те же вопросы утомительно, да и пользы в том мало. Поэтому было принято решение подготовить передачу по Славянскому Ведическому Центру Слово.
Запись программы 22-04-2017 «Что такое Славянский Ведический Культурный Центр Слово». Автор программы Алексей Орлов
==========================
Наш официальный сайт
< ![CDATA[
Источник: www.kramola.info