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Что такое Ведический Культурный Центр “Слово”

18:27. 30 апреля 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:

В последнее время нам всё чаще и чаще задают вопросы, – Что такое «Славянский Ведический Культурный Центр Слово»? Чему там обучают, и как проходит обучение?

Каждый раз, отвечать на одни и те же вопросы утомительно, да и пользы в том мало. Поэтому было принято решение подготовить передачу по Славянскому Ведическому Центру Слово.

Запись программы 22-04-2017 «Что такое Славянский Ведический Культурный Центр Слово». Автор программы Алексей Орлов

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Источник: www.kramola.info

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