Вето на прогресс Центральной Азии

Мировая торговля – один из наиболее верных показателей культурного уровня народа. Если в его обиходе торговые отношения занимают выдающееся место, то и общий культурный уровень его высок – и наоборот.

Торговые пути – источник не только обмена товаров, но и не иссякающий кладезь – рынок обмена знаний, технологий и производств. Кануло в лету богатейшее Хорезмийской государство, только из-за перемены русла многоводной Аму-Дарьи, и на много веков прилегающие государства Центральной Азии погрязли в религиозном мраке невежества.

Технический прогресс предоставил новые возможности преодоления расстояний для обмена товаров, а Сан – Стефанский мирный дoгoвор открыл Турцию для строительства торговых путей.

«Важность соединения железной дорогой Европу с Индией так очевидна, что об этом нечего распространяться. Этого соединения требуют не одни торговые интересы той или другой державы, но и культурные интересы всего человечества.

Европа может и должна внести, наконец, свою цивилизацию в этот дремлющий Мир, знаниями пробудить к жизни эти сотни миллионов, коснеющих в исламизме или язычестве народы Центральной Азии, и вызвать на свет громадные богатства края, таящиеся до сих пор в недрах земли».

Так писали официальные органы печати многих европейских стран, так думали прогрессивные люди развитых стран, размышляя о будущности Земли и проектируя пути развития.

Задачи, которые ставили инженеры и ученые это соединение железнодорожными путями Европу со странами Ближнего Востока, Китаем и Индией. Начальными пунктами железнодорожных путей во всех проектах были порты Турции, как Скутари (Стамбул), Искандерум и Константинополь, где дорога идет через мост на Босфоре (возможность его строительства не подлежит сомнению).

Некоторые проекты связывают дорогой города Турции, Сирии - Конию, Алеппо, Багдад и Бассору, и выходят к Персидскому заливу у устья Шат-эль-Араба.

Выгоды ее преимущественно политического характера, потому что она прорезывает всю Малую Азию и ставит Турцию в полную зависимость от Англии, так как, очевидно, что эта дорога может быть построена исключительно на английские капиталы.

Проекты предлагающих провести железную дорогу между одними из пунктов на средиземноморья и Персидским заливом не избавляют от перегрузов и трудностей плавания по Персидскому заливу. А также преодолений горных вершин Биригир и Алла-даг, и кроме того требует устройства порта в Шат-эль-Арабе.

Другие проекты из Константинополя дорога направляется на Скутари, через Турцию и Персию на Тегеран, далее через Герат и Афганистан на Индию.

Затруднения, встречающиеся на пути, хотя и нельзя считать непреодолимыми для проведения железной дороги, но все таки они должны быть весьма значительны, потому что местность вообще состоит из ряда террас от 2,000 до 5,000 ф. высоты над уровнем моря.

Ближайшим образом эта задача лежала на Англии, которая как морская держава властвовала морскими путями и задавала свои правила другим странам.

Вожделенная страна всех европейцев богатейшая Индия стала конечной целью всех проектируемых дорог, где Англия преследовала чисто эгоистические цели.

Она эксплуатировала ее и, зараженная предубеждением против России, старалась обезопасить себя, захватив в свои руки торговлю Турции, Персии, стран Средней Азии, предубежденно утвердив эти государства как бы вассальными.

С этой целью англичане предпринимали многочисленные исследования, для того, чтоб узнать, нельзя ли соединить железной дорогой Евфрат с одним из портов северной части Сирии. Изыскания инженеров показали, что предприятие это неисполнимо и единственным результатом его было учреждение в Иране пароходства по Тигру и Евфрату.

Между тем совершилось желание Франции покорить Суэцкий перешеек, его исполнению препятствовало одно обстоятельство – сопротивление Великобритании: уж очень не хотела могущественная держава поступаться хоть маленькой толикой своей власти над морями, равно как и ревностно следила за посягательствами на собственную огромную колониальную империю.

Сложность ситуации заключалась в том, что Великобритания в то время имела большое влияние в Османской империи, куда с XVI века входил и Египет, и англичанам не стоило большого труда наложить турецкое «вето» на столь неудобный им египетский проект конкурентов.

Пока англичане рассматривали свои проекты, строитель Суэцкого канала – Лессепс, предложил свой проект соединения Франции с Калькуттой через Россию.

Линия, проектированная им, имела приблизительно 11,700 километров, из которых на 8,600 были уже построены или строились железный дороги, следовательно, оставалось провести их вновь только от Оренбурга до Самарканда и от Самарканда до Пишавера, к которому должна была примкнуть линия, связывающая между собою Мадрас, Бомбей, Калькутту, Дели и Лагор.

Предложение Лессепса было встречено русским правительством благоприятно и после дополнительных изысканий предполагалось перенести ее далее на восток и связать с проводимой постепенно линией от Москвы в Сибирь.

Тогда Екатеринбург явился бы средоточием путей между сибирскими, европейскими и среднеазиатскими дорогами. От него путь должен идти на Троицк, Туркестан и Ташкент. Далее Лессепс пред¬полагает вести дорогу около плоской возвышенности Памира, по восточному Туркестану и далee через Кашгар до Яркенда и может быть до Кашмира.

Сообщение по этому направлению действительно будет безопаснее, но зато дорога должна будет проходить через четыре высоких хребта гор, в том числе через Гималайский. К этому надо прибавить, что неизвестно еще, провели бы англичане путь на Нишавер, так как торговля их с Афганистаном не значительна и кроме того население этих округов отличается недружелюбием к англичанам.

Для Англии гораздо выгоднее сообщение через Персию, причем, разумеется, нельзя миновать Тегерана. Впрочем, все затруднения на линии, проектированной Лессепсом, ока¬зываются на участке между английской и русской сетью. Последний участок через горный хребет Гиндукуш должны устроить англичане совместно с русскими.

Что касается Poccии, то исследования генерала Безносикова показали, что проведение железной дороги до самого Самарканда не представляет особых затруднений. Он предложил два направления: одно от Оренбурга на Актюбинское укрепление, Перовск, Туркестан, Чимкент, Ташкент, Джизак и Самарканд.

Другое от Оренбурга на форт Карабутак, к верховьям реки Тургая и низовьям Сара- су по южному склону Каратау на Турке¬стан, Чимкент, Ташкент, Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак и Самарканд. По окончании своих исследований, генерал Безносиков сообщил о них в Русском географическом обществе.

Г. Барановский предложил другой вариант: провести русскую линию от Саратова на Гурьев, на протяжении 700 верст, потом до урочища Касарма на берегу Аральского моря, через пустыню, обильную солеными озерами и нефтью, на протяжении 580 верст.

Далее по юго-западному берегу Аральского моря, через Аму-дарью на Кунград, чрез песчаную степь на Каракуль и в Бухару, на протяжении 840 верст, и на¬конец, через Карши до впадения реки Тапалака в Аму-Дарью, на протяжение 400 верст.

Таким образом, самым удобным путем в Индию остался линия, начинающаяся от Екатеринбурга и идущая через Самарканд, Бухару к Аму-Дарье.

Сверх того существовал еще целый ряд проектов, имеющих целью соединять Европу с Индией через Кавказ и Персию. Г. Статковсий предлагал вести дорогу от Владикавказа на Тифлис, Эривань и Тавриз или к северной части Пеpcии.

Другими исходными пунктами будут Баку и Поти. От Баку дорога идет по ровной местности вдоль Kacпийского моря до Астары, мимо Энзели и Решта, по Мазадеранскому берегу на Астрабад, Шахруд или от Решта по ущелью Кизыл – Озан на Казвин и Тегеран.

Последнее направление имеет важные преимущества. От Баку, вдоль морского берега до Астары, на протяжении 260 верст, нет никаких важных затруднений, кроме одного перехода через р. Куру.

По этому направлению от русской границы Астары до Тегерана будет всего около 230 верст. Все направление этой дороги, от ст. Прохладной в русских пределах до Астары, составило бы 880 верст железной дороги по самой ровной местности и через наиболее богатые и населенные в кавказском крае уезды. Остальные 530 верст тоже пролегали бы по одной из лучших в промышленном отношении персидских провинций – Гилянь.

Таким образом для Poccии было-бы всего выгоднее соединить Закавказье и Оренбургский и Туркестанский края с Индией двумя путями – чрез Астару (Персия) и Самарканд.

Приняв бы эти направления, тогда бы и англо-германская торговля могла избрать тогда один из упомянутых двух путей, так как постройка моста через Босфор и проведение дороги через Малую Азию едва- ли могли осуществится в тот период времени.

Еще один неосуществленный проект: соединение железнодорожным путем Ташкент с Шанхаем, через Кульджу, но тайным решением Кульджа и весь Восточный Туркестан в 1882 году был передан Китаю, о чем с сожалением писала русская печать.

При этом не надо упускать из виду, что и в те года была задумка осуществить поворот течения Аму-Дарьи в Каспийское море по прежнему руслу – тогда, конечно, в разбираемых проектах долж¬ны будут последовать значительные изменения и Красноводск получит значение важного торгового пункта.

Неизвестно как бы сложилась судьба проектов, но в конце XIX века в Южной Африке, были открыты богатейшие золотые копи. Англия устремила свои хищнические взоры на малочисленное поселение голландцев, объявив их территорию своей.

Ни одна из европейских держав не замолвила за южно-африканцев слова, до сих пор ни одна из великих держав не положила своего veto на эту возмутительную войну.

По этому поводу «Россия» в 1900 г. в одной из своих передовой статей пишет:

- «что Англия совсем не заслужила такого великодушия и такого отношения к себе со стороны других держав, в особенности же со стороны России».

Газета продолжает:

«Кто поддерживал горцев Кавказа?

Кто лелеет мечты армян о Великой Армении? Англия.

Кто помешал русским войскам войти в Константинополь в 1878 году? Английский флот…

Кто изуродовал Сан – Стефанский мирный дoгoвор? Лорд Биконсфильд, прежде всего.

Кто вызвал столкновение с афганскими войсками на Кушке? Английские офицеры-инструкторы, после поражения искавшие защиты от афганцев у своего победителя, генерала Комарова.

Кто следит за каждым нашим шагом в Средней Aзии, Персии и Kитае?

Кто готовит японцев к столкновению с Россией?

Все Англия и Англия. Она – наш исконный враг, наш самый опасный враг».

Так пишут не в одной «России», вся столичная и европейская печать полна сочувственными бурам статьями и выражает желание, чтобы скорее была прекращена неравная кровавая борьба.

Британские правящие круги всегда стремились к расширению колониальных владений – важных источников денежных поступлений, рынков сбыта английских изделий и поставщиков ценного сельскохозяйственного сырья. Успеху английской экспансии благоприятствовала попустительство европейских держав.

Создавая свои английские промышленные компании, пользующая своим военным могуществом она осуществляет их защиту и полную свободу действий. Компании имеют право занимать новые земли, эксплуатировать их, держать для этого войско, проводить суд и расправу и прочие действия для своей защиты. Как и все подобные компании отличается жестокостью и неразборчивостью средств по отношению к местному населению.