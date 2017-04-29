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Помощь российской оппозиции поступает из Праги

10:32. 29 апреля 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://inosmi.ru/
Великое русской разоблачение? Согласно российским проправительственным СМИ, чешская фирма Free Access One Михаила Ходорковского финансирует антигосударственную деятельность в России. Ходорковский и не скрывает, что поддерживает демократию и права человека.

В среду российская Генеральная прокуратура признала оппозиционное движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского «нежелательным». За сотрудничество с ним россиянам отныне грозит до шести лет заключения. За несколько часов до этого российские СМИ обвинили Ходарковского в том, что он финансирует из Праги вторую яркую фигуру российской оппозиции — блогера и юриста Алексея Навального.

Как заявил известный и в Чехии Николай Стариков, основатель движения «Антимайдан», который в прошлом году читал лекции в РЦНК в Праге, Ходорковский — это «касса, через которую Запад поставляет средства на раскачивание нашей государственности». Сотрудничество олигарха и блогера якобы закономерно, поскольку «оба работают на Запад».

Секретные новости

Как передал сайт Life.ru, Ходорковский через зарегистрированную в Чехии фирму Free Access One отправил российской оппозиции 16355 тысяч крон. Часть из них якобы оказалась в кассе Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Фирма Free Access One с юридическим адресом в пражском районе Винограды фигурирует в чешском торговом реестре. Фирма открыто заявляет о том, что занимается «поддержкой гуманизма и демократии в мире». Из отчетов фирмы на чешском языке следует, что о финансировании проектов, связанных с соблюдением прав человека в России, фирма отчитывается и публикует свою бухгалтерию. Поэтому утверждения, что Free Access One тайно поддерживает теневую деятельность так называемой российской оппозиции, как о том пишут российские источники, несколько неточны.
Кроме того, российские журналисты с телеканала «Царьград» сделали на основании годовых отчетов компании вывод о том, что через нее финансировались и антикоррупционные митинги, которые Навальный созвал 26 марта. Вчера телеканал Life обнародовал и скан полностью открытого отчета Free Access One, как будто это какой-то конфиденциальный документ, свидетельствующий о пражской подрывной деятельности Ходорковского.

Однако Ходорковский не скрывает своей поддержки российских демократических сил. Он финансово поддержал Партию народной свободы ПАРНАС, выделяет средства на проект «Открытые выборы», в рамках которого в интернете ведется опрос «Место Путина». Пока что лидирует Навальный, но в тексте говорится, что учитывая условный срок, к которому Навальный был приговорен за мнимые финансовые махинации, выдвигать свою кандидатуру он не может.
Тем не менее сам Навальный начал свою кампанию с размахом и утверждает, что условный срок не помешает ему баллотироваться.

Более современный Путин

Ходорковский и Навальный — единственные яркие лица раздробленной оппозиции, однако они являются, скорее соперниками, чем союзниками. У них разные политические взгляды и шансы на голоса среди российских избирателей.

Если Навального часть россиян ещё может представить себе в Кремле, то олигарха Ходорковского, который живет за рубежом и тем более имеет еврейское происхождение, нет. Но некоторые российские либералы считают Навального всего ли «более современным Путиным». Вчера демократический политик Илья Пономарев заявил: «Если бы к власти пришел Ходорковский, шансы на демократические изменения были бы высоки. Он настроен даже фактически ликвидировать президентскую должность, сформировать парламентскую республику и децентрализовать власть». Навальный же, по мнению политологов, наоборот, хочет сохранить сильную власть в руках одного правителя, которым сам хочет стать.

Несмотря на принадлежность к олигархии, политологи относят Ходорковского к левым либералам, а Навального — к лагерю правых националистов. По мнению политолога Бориса Макаренко, Навальный — классический популист, который способен почувствовать настроения народа. «Он не политический лидер, потому что политический лидер выстраивает коалицию, а Навальный уже успел со всеми поссориться», — полагает Макаренко.

Ходорковский поддерживает Навального в его антикоррупционном порыве, однако в качестве единого кандидата российской демократической оппозиции предпочел бы видеть кого-нибудь другого. На съезде активистов, который Ходорковский собрал в начале апреля в эстонском Таллинне, олигарх заявил: «Наши коллеги из Фонда борьбы с коррупцией ориентируются на безальтернативную фигуру Алексея Навального. Они продвигаю успешную модель лидера. Но наша модель — коалиционное руководство после ухода Путина».
Однако одна тема объединяет этих двух политиков. Это Крым. Ни один из них не обещает вернуть его Украине. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать», — заявил Навальный, и Ходорковский с ним согласен.

Молодежь привлекает Навальный

В выходные олигарх проводит акцию «Надоел». Ее суть — отправка огромного числа протестных писем президенту России. Однако превзойти успех демонстраций Навального, прошедших 26 марта, скорее всего, Ходорковскому не удастся ещё и потому, что со вчерашнего дня сотрудничество с его движением незаконно.

Более того, Ходорковский, в отличие от Навального, не является героем молодежи. Ведь блогер более преуспел в использовании современных коммуникационных технологий и, что немаловажно, не потерял десять лет в русской колонии. Но главное преимущество Навального в том, что он находится в России, а Ходорковский руководит сопротивлением из-за рубежа, в том числе из Праги, что в глазах большинства россиян делает его «агентом Запада».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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