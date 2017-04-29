Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2017

Фабрику Порошенко в Липецке полностью закроют к концу июня

Липецкую фабрику Roshen полностью закроют к концу июня, сообщает пресс-служба предприятия.

«Весь процесс будет завершен где-то к концу июня. После этого фабрика превратится в мертво стоящее предприятие», — заявил президент Roshen Вячеслав Москалевский.

По его словам, по состоянию на 28 апреля 2017 года, на фабрике уволено 433 сотрудника.

«Массовое увольнение началось 24 апреля — ровно через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено. Часть сотрудников уволилась раньше по собственному желанию. Весь процесс происходит в рамках закона и со всеми полагающимися выплатами. Остальные сотрудники будут уволены по утвержденному графику», — сообщает пресс-служба.

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В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО)

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску Маршалу Победы Георгию Жукову. Памятный барельеф на стене военкомата, расположенного на углу улиц Канатной и Пироговской, выкрасили красной краской, написав сверху «декоммунизировано». Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. При этом военный караул учреждения явное посягательство на военный объект проигнорировал, молчаливо наблюдая за наглыми действиями кучки «патриотов незалежной». При этом в нацполиции Одесской области обратили внимание акт вандализма: помощник начальника нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что по факту противоправных действий уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Читайте также: Одесский суд отменил «десаакашвилизацию» улиц (ДОКУМЕНТ) Напомним, что именно Георгий Жуков 8 мая (9 мая по московскому времени) 1945 года принял в Берлине безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Спустя год после окончания Великой Отечественной войны он был назначен командующим войсками Одесского военного округа и занимал этот пост до февраля 1948 года.

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На Украине предложили легализовать наркоторговлю и проституцию ради пенсионеров

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, наркоторговлю и игорный бизнес, чтобы пополнить пенсионный фонд страны. «Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (пенсионной системы — прим. „Русской Весны“), говорят, нет компенсаторов», — сказала она, выступая на круглом столе в Киеве. «Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — заявила она. «Они все в тени на 100%. Мы с них не берем налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд», — сказала Третьякова. Читайте также: Россия отправила в Интерпол запрос на розыск Яценюка, Украина возражает

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Внешэкономбанк вложит в украинскую «дочку» $460 млн

Российский госбанк «Внешэкономбанк» принял решение докапитализировать свою украинскую «дочку» — ПАО «Проминвестбанк» на $460 млн. Докапитализация будет проходить путем эмиссии дополнительных акций. В 2015 году банк уже проводил эмиссию, в результате чего капитал банка вырос на 25%. Акции полностью были выкуплены материнским банком «Внешэкономбанком». В рамках текущей докапитализации планируется реализация аналогичной схемы. Стоит отметить, что ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что банк находится в процессе реализации украинской «дочки». По его словам, потенциальный покупатель найден. Читайте также: Киев пытается помешать уходу с украинского рынка российского банка ВТБ

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Олег Царев: Порошенко платит украинским депутатам за каждое голосование (ВИДЕО)

Как Порошенко обеспеичвает себе поддержку депутатов Верховной Рады Украины? Кто может составить ему конкуренцию на возможных досрочных президентских выборах? И что в конечном итоге будет с Украиной? Ответы на эти и другие вопросы — во второй части интервью с известным политиком, депутатом последней легитимной Верховной Рады Украины Олегом Царевым.

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