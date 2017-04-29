Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2017

10:52. 29 апреля 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

Фабрику Порошенко в Липецке полностью закроют к концу июня

Фабрику Порошенко в Липецке полностью закроют к концу июня

Липецкую фабрику Roshen полностью закроют к концу июня, сообщает пресс-служба предприятия.

«Весь процесс будет завершен где-то к концу июня. После этого фабрика превратится в мертво стоящее предприятие», — заявил президент Roshen Вячеслав Москалевский.

По его словам, по состоянию на 28 апреля 2017 года, на фабрике уволено 433 сотрудника.

«Массовое увольнение началось 24 апреля — ровно через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено. Часть сотрудников уволилась раньше по собственному желанию. Весь процесс происходит в рамках закона и со всеми полагающимися выплатами. Остальные сотрудники будут уволены по утвержденному графику», — сообщает пресс-служба.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО)

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску Маршалу Победы Георгию Жукову.

Памятный барельеф на стене военкомата, расположенного на углу улиц Канатной и Пироговской, выкрасили красной краской, написав сверху «декоммунизировано».

Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. При этом военный караул учреждения явное посягательство на военный объект проигнорировал, молчаливо наблюдая за наглыми действиями кучки «патриотов незалежной».

При этом в нацполиции Одесской области обратили внимание акт вандализма: помощник начальника нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что по факту противоправных действий уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Читайте также: Одесский суд отменил «десаакашвилизацию» улиц (ДОКУМЕНТ)

Напомним, что именно Георгий Жуков 8 мая (9 мая по московскому времени) 1945 года принял в Берлине безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Спустя год после окончания Великой Отечественной войны он был назначен командующим войсками Одесского военного округа и занимал этот пост до февраля 1948 года.

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине предложили легализовать наркоторговлю и проституцию ради пенсионеров

На Украине предложили легализовать наркоторговлю и проституцию ради пенсионеров | Русская весна

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, наркоторговлю и игорный бизнес, чтобы пополнить пенсионный фонд страны.

«Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (пенсионной системы — прим. „Русской Весны“), говорят, нет компенсаторов», — сказала она, выступая на круглом столе в Киеве.

«Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — заявила она.

«Они все в тени на 100%. Мы с них не берем налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд», — сказала Третьякова.

Читайте также: Россия отправила в Интерпол запрос на розыск Яценюка, Украина возражает 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Внешэкономбанк вложит в украинскую «дочку» $460 млн

Внешэкономбанк вложит в украинскую «дочку» $460 млн | Русская весна

Российский госбанк «Внешэкономбанк» принял решение докапитализировать свою украинскую «дочку» ПАО «Проминвестбанк» на $460 млн.

Докапитализация будет проходить путем эмиссии дополнительных акций.

В 2015 году банк уже проводил эмиссию, в результате чего капитал банка вырос на 25%. Акции полностью были выкуплены материнским банком «Внешэкономбанком». В рамках текущей докапитализации планируется реализация аналогичной схемы. 

Стоит отметить, что ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что банк находится в процессе реализации украинской «дочки». По его словам, потенциальный покупатель найден.

Читайте также: Киев пытается помешать уходу с украинского рынка российского банка ВТБ

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Олег Царев: Порошенко платит украинским депутатам за каждое голосование (ВИДЕО)

Олег Царев: Порошенко платит украинским депутатам за каждое голосование (ВИДЕО) | Русская весна

Как Порошенко обеспеичвает себе поддержку депутатов Верховной Рады Украины? Кто может составить ему конкуренцию на возможных досрочных президентских выборах? И что в конечном итоге будет с Украиной? Ответы на эти и другие вопросы — во второй части интервью с известным политиком, депутатом последней легитимной Верховной Рады Украины Олегом Царевым.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 10 апреля 2015
... новостей Новороссии за 09-10 апреля 2015. Мало вас пожгли уродов. Жители Мариуполя: «Украина... . Информационный выпуск новостей Новороссии за 09-10 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 09...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... Информационный выпуск новостей Новороссии за 13-14 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 13...
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. «Порошенко! ... выпуск новостей Новороссии за 16-17 апреля 2015 1. Обращение жителей Донбасса: на Украине...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Обзор экономики Украины. 21 апреля 2015... новостей Новороссии за 19-20 апреля 2015. Обзор экономики Украины. 21 апреля 2015 года. 1. Украине...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... российских компаний. ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015. Гуантанамо под Донецком. В... ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015 ГТРК ЛНР. Новости. 22 апреля 2015 К оглавлению...
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Пленный ... Информационный выпуск новостей Новороссии за 22-23 апреля 2015 Информационный выпуск новостей Новороссии за 22...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>