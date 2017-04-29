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Американцы фальсифицируют свою позорную историю

16:16. 29 апреля 2017 Просмотров - 242 2 коммент. Опубликовал:

Высадка в Нормандии

Случайно наткнулся на одно занимательное явление: американцы и российские либералы активно выпиливают из Википедии неугодные им статьи. Например, в англоязычной Википедии под различными предлогами регулярно удаляют статьи об искусственном Великом картофельном голоде в Ирландии и «американском голодоморе» времён Великой Депрессии.

Первый почти переполовинил население Ирландии, когда больше миллиона погибло от голода, и огромное количество ирландцев было вынуждено уехать в США (где их прямо с пароходов загоняли в армию северян и отправляли на гражданскую войну Севера и Юга).

Вторая унесла жизни, по оценкам многих исследователей, как минимум семи миллионов человек. И ровно в то же время, когда в СССР в 1932 году был голод (от которого, согласно сухим статистическим данным, погибло около 700 тысяч человек).


Но подобная информация очень мешает западным информационным войнам против СССР и России. Это ведь только в «тоталитарном Мордоре» может быть голод, а в сифилизованных Великобритании и США такого быть не может! Поэтому эту информацию тщательно выпиливают из Википедии, причём если в англоязычном сегменте трудятся сами англосаксы, то в русскоязычном им старательно помогают российские либералы.

Аналогичная картина и с высадкой «союзников» в Нормандии. В русскоязычной Википедии сейчас пытаются выпилить статью про «Палача из Омаха-бич», немецкого пулемётчика, накрошившего за несколько часов по разным оценкам от 2500 до 3000 «союзников».

Ведь если рассматривать непредвзято, то их любимая высадка в Нормандии, которой американцы так гордятся – это редкостно провальная военная операция, откровенный позор с огромными потерями. И вот именно про неё можно со всеми основаниями говорить «трупами закидали».

Что, впрочем, абсолютно не мешает пиндосам выпускать в ноябре очередную часть «Call of Duty», снова рассказывающую о «хероической высадке» и о том, как американцы победили во Второй мировой и спасли весь мир. Нам смешно, а ведь американские зомби, которым два поколения промывали мозги псевдоисторией, в это свято верят.

Лучше бы рассказали, как Модель в Арденнах против «союзников» поставил мировой рекорд по скорости наступления. А те, соответственно, мировой рекорд по скорости отступления. Хе-хе.

Интересно, а статью про операцию «Коттедж», когда американцы понесли огромные потери при захвате ПУСТОГО острова, тоже скоро выпилят?

Я так смотрю, что после провала северокорейского блефа США полностью сосредоточили свои усилия на создании виртуальных перемог.

Американцы, вы самые лучшие, сильные, могучие и непобедимые. Виртуально. Главное, не нервничайте и не переносите это на объективную реальность. И не забывайте принимать «Прозак».

А. Роджерс

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, война, войска, история, либералы, ссср, статистика, США, фальсификация
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2 коммент.»

  • 417 233
    Олег Лебедев 29 апреля 2017 в 17:14 Ссылка Пометить
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    Уже давно приличные люди пишут, что Википедия – это отнюдь не энциклопедия, а политизированная либерастическая туфта.

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  • 1748 650
    SR 29 апреля 2017 в 17:37 Ссылка Пометить
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    Как таковая, история в принципе нафиг не нужна, всё переврано, полезных сведений нет.
    Сказок более интересных щас выше крыши.
    От предыдущих поколений и цивилизаций -ЛИЧНО МНЕ бы интересно было узнать их технологии, умения, владения способностями и тд.
    Однако всё это заглушено, и засекречено. Поэтому цифры и даты кто куда пошёл что захватил и какой урожай был у ацтеков мильён лет назад -мне до фонаря.
    Так же мне неинтересны сказки про Древнюю Русь. Предполагаю, написаны они теми же евреями, чтобы возбуждать славней на демонстрации дури типа гуских пгобежек, на которых их исправно ловит пентура. Почитал САВ -Славяно-арийские Веды. Ничего поучительного, не прошибает. Живого волхва не видал ни разу.
    Почитал Георгия Сидорова 3 книжки Хронолого-эзотерического анализа… Занимательно однако. Как он там вращался в окружении молодых красавиц, весь из себя богатырь по книжке. Однако посмотрел видео с ним, где он учит “арийским боевым искусствам”. Мелкий такой, КАГТАВЫЙ шпиндель с бородёнкой.. Долго плевался, на что время потратил только )) Но сказки пишет интересные, ничему путному не научив при этом, в 3х томах звездежа )))))
    Так что пусть истории переписывают как хотят. Победитель устанавливает свою историю.

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