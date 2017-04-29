Американцы фальсифицируют свою позорную историю



Но подобная информация очень мешает западным информационным войнам против СССР и России. Это ведь только в «тоталитарном Мордоре» может быть голод, а в сифилизованных Великобритании и США такого быть не может! Поэтому эту информацию тщательно выпиливают из Википедии, причём если в англоязычном сегменте трудятся сами англосаксы , то в русскоязычном им старательно помогают российские либералы.

Аналогичная картина и с высадкой «союзников» в Нормандии. В русскоязычной Википедии сейчас пытаются выпилить статью про «Палача из Омаха-бич», немецкого пулемётчика, накрошившего за несколько часов по разным оценкам от 2500 до 3000 «союзников».

Ведь если рассматривать непредвзято, то их любимая высадка в Нормандии, которой американцы так гордятся – это редкостно провальная военная операция, откровенный позор с огромными потерями. И вот именно про неё можно со всеми основаниями говорить «трупами закидали».

Что, впрочем, абсолютно не мешает пиндосам выпускать в ноябре очередную часть «Call of Duty», снова рассказывающую о «хероической высадке» и о том, как американцы победили во Второй мировой и спасли весь мир. Нам смешно, а ведь американские зомби, которым два поколения промывали мозги псевдоисторией, в это свято верят.

Лучше бы рассказали, как Модель в Арденнах против «союзников» поставил мировой рекорд по скорости наступления. А те, соответственно, мировой рекорд по скорости отступления. Хе-хе.

Интересно, а статью про операцию «Коттедж», когда американцы понесли огромные потери при захвате ПУСТОГО острова, тоже скоро выпилят?

Я так смотрю, что после провала северокорейского блефа США полностью сосредоточили свои усилия на создании виртуальных перемог.

Американцы, вы самые лучшие, сильные, могучие и непобедимые. Виртуально. Главное, не нервничайте и не переносите это на объективную реальность. И не забывайте принимать «Прозак».





А. Роджерс

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