Главная » Невероятное в мире, Творчество

Голландские слезы герцога Руперта

14:39. 28 апреля 2017 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

Если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду, оно застынет в форме слезы с длинным тоненьким хвостиком. Стоит у такой стеклянной слезы отломить хвост – и она тут же взорвется, рассыпая вокруг себя тончайшую стеклянную пыль.

Стеклянные слезы придумали в Германии в 1625 г.. В XVII веке бытовало мнение, что стеклянные слезы на самом деле придумали в Голландии, поэтому их стали неверно называть «голландскими».

В Британии стеклянные слезы стали известны благодаря британскому герцогу Руперту Пфальскому. Он преподнес их королю Карлу II, который, в свою очередь, вручил их на исследование Королевскому Научному Обществу. В честь герцога стеклянные слезы начали называть «капли Руперта». Способ изготовления капель герцога Руперта долгое время содержался в секрете. Их продавали всем желающим, как потешные игрушки.

Сегодня механизм «работы» голландских слез тщательно изучен. Если расплавленное стекло попадает в холодную воду, оно быстро застывает, накапливая невероятное механическое напряжение. Условно выделим в капле наружный слой и внутреннее ядро. Капля охлаждается с поверхности, и её внешний слой поджимается и уменьшается в объеме, пока ядро остается жидким и горячим.

После того как внутри шарика понизится температура, начнет сжиматсья и ядро. Однако процессу станет сопротивляться уже твердый внешний слой. С помощью межмолекулярных сил притяжения он цепко удерживает ядро, которое, остыв, вынуждено занимать больший объем, чем если бы оно охладилось свободно.

В следствии на границе между внешним слоем и ядром возникнут силы, тянущие внешний слой внутрь, создавая в нем напряжения сжатия, а внутреннее ядро – наружу, образуя в нем напряжения растяжения. Данные напряжения при слишком быстром охлаждении весьма значительны. Так что внутренняя часть шарика может оторваться от наружной, и тогда в капельке образовывается пузырек.

Если нарушить целостность поверхностного слоя слезки, то сила напряжения незамедлительно высвободится. Сама по себе застывшая стеклянная капля весьма крепкая. Она легко выдерживает удар молотком. Однако если преломить её хвостик – она разрушается настолько стремительно, что это скорее похоже на стеклянный взрыв.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Надъ планетой воспрянетъ въ сiяньи Держава
Позабытъ зачарованьнъ островъ мечты Не стоятъ корабли у причаловъ познанья Я купаюсь въ кругахъ абсолютной воды Осыпая себя табакомъ Мирозданья Трудно плыть по р ѣкѣ той шта скована льдомъ Подъ ногами шуршать перестали зарницы Я люблю наблюдать какъ подъ ...
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КАК СРЕДСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ
В связи с повышением интереса в обществе к вопросам относительно влияния мобильной связи, да и компьютеров, на здоровье человека, что проявляется, к примеру, в различных СМИ, в т. ч. и в разных радиопередачах, мы обратились к нашему давнему автору. Он ...
Лев Толстой стал в России трижды экстремистом
28.03.2010 22:56 На Западе обратили внимание на то, что русский писатель Лев Толстой стал сейчас в России «неличностью» по Орвеллу (nonperson). Упоминание, где-либо его имени в настоящее время является признаком политнекорректности. Московский ...
Давайте разберемся с... Библией, 15
30.03.2010 08:24 В этом выпуске: Чем грозит народу и стране продажность элиты... Почему из 50-и священных библейских книг на русский язык переведено только 5... Что общего Христианскими священниками и резервистами зондеркоманд Waffen-SS,... Прослушав наш ...
Русским нельзя носить оружие из-за их "особенностей"
При всем внешнем тематическом разнообразии во многих из публицистических передач официального российского телевидения на минувшей неделе речь шла об одном и том же. Их авторы стремились доказать зрителям, что мы, русские, категорически не похожи на ...
То, что нам не показали 25 ав...- выступление В.Жириновского в Думе 25 августа 2008 года
Весьма интересное выступление. К, сожалению, имя истинных заказчиков, снова, так и не называется. Наступит ли когда-нибудь Момент Истины?. Актуально и по сей день. Пожалуй, правильнее ставить вопрос-Ответ так: КАК МЫ МОГЛИ ДОПУСТИТЬ ТАКОЕ? Думаем все. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>