Болгария после вступления в ЕС

Вы хотите знать, как вы будете жить в составе Евросоюза?



Поезжайте в Болгарию. Только не на отдых, чтобы ходить по набережной от ресторана к ресторану. Это маска, это фасад. Поезжайте немного, на несколько десятков километров, вглубь страны. Вы увидите развалины заводов, вы увидите нищету, которая царит вокруг. Вы увидите раздавленную Евросоюзом экономику, вы увидите людей, которые тщетно пытаются найти себе работу.



Чего вы не увидите — так это счастливых молодых людей, так как одни из них уехали временно на заработки, а другие – навсегда. Вроде бы и свобода слова, и ругать правительство можно, но не сильно — чтобы не случилось проблем на работе. А если ты еще, не дай Бог, употребляешь слова Россия, Путин – засекай время: через недельку получишь «волчий билет» в никуда. Сразу заклеймят шпионом, пособником, обвинят во всех смертных грехах.



Вроде бы, и открыты границы – можно ехать отдыхать в Западную Европу, да только кто поедет? Безработица на уровне 18%, о которой бодро рапортуют власти, — это наглая ложь! В реальности в два раза больше! Минимум каждый четвертый трудоспособный человек не может найти себе работу. Кто может – уезжает, благо границы открыты. Но кто они там? Может быть, менеджеры, технологи, инженеры?.. Нет, они там чернорабочие, посудомойки. Гастарбайтеры! Вот что дал нам Евросоюз – возможность без визы уехать, чтобы заниматься неквалифицированным трудом.



Европейская Болгария



Да, мы вошли в Евросоюз, только Евросоюз не вошел в нас. У нас осталось то же самое коррумпированное правительство, те же самые продажные чиновники, помноженные на жесткие нормативы, правила, методики Евросоюза.



Мы оказались уничтожены, раздавлены Евросоюзом. Да, они выдают нам какие-то транши на развитие, но куда деваются эти деньги – никто не знает. Всё оседает по карманам чиновников, и даже если куда-то доходит, то только под «своих» и на «свои» проекты.

Бездарное правительство набрало кредитов у МВФ, который начал диктовать свою новую экономическую политику. Были навязаны жесткие условия, которые в конечном счете разрушили экономику страны.



Методично была уничтожена вся индустрия, за бесценок приватизировано всё, что только можно, и порезано на металлолом. Полностью уничтожено сельское хозяйство. Разрушена система высшего образования. Наплодилась масса вузов, которые за мзду выдают дипломы о высшем образовании. Всё, что мы можем предложить на экспорт, – это дешевая неквалифицированная рабочая сила.



В Болгарии население с 9 млн. уменьшилось до 7. Молодые пары перестали заводить детей. Кто может – уезжает. Идет разрыв поколений. Огромное количество людей работает на Западе. Детей растят дедушки и бабушки. Дети не видят родителей. Это цена, которую Болгария заплатила за ЕС.

Мы хотели другой жизни, но не такой. Нас жестоко обманули. Нас втянули в этот ЕС, не спрашивая людей. Нас поливают западной пропагандой. Мы надеялись, что, вступив в ЕС, станем жить лучше. Нет! Жить стало невыносимо!



Что получил обычный человек?



Вступление в ЕС выгодно было кучке олигархов, которые заработали на разбазаривании народного хозяйства. Хорошо в Болгарии живут очень немногие. Большинство еле сводит концы с концами.



36-летний фотограф, альпинист и революционер с романтическим именем Пламен, когда в кроткой Болгарии дела пошли совсем туго, совершил публичный акт самосожжения на площади перед мэрией города Варна. В знак протеста против нищеты, коррупции, несправедливости и пренебрежения властей. Если его страна умирает — зачем тогда ему жить?



Эта смерть была не единственной. Еще пять человек вспыхнули живыми факелами в конце мучительной зимы. Среди них — отец пятерых детей 53-летний Венцислав Василев, потерявший работу (судебные приставы должны были описать имущество семьи в счет долга за «коммуналку» — 219 евро за воду), и безработный Траян Петров (ему было всего 26 лет).



«Такого никогда не случалось в болгарской истории! — с горечью восклицает легенда болгарской журналистики Валерий Найденов. — Мы — христианская страна, не знакомая с радикализмом и фундаментализмом. Самосожжения людей — нечто неожиданное и шокирующее. Для христиан вообще политический суицид неприемлем. А у нас нет сомнений, что эти самоубийства — политические. Если вы хотите убить себя, есть масса других, безболезненных способов. При самосожжении человек не умирает сразу — это две недели пыток и агонии».



Что же случилось с Болгарией — когда-то благодатной, процветающей землей? Что случилось с болгарами — самым терпеливым и покладистым народом Европы?



Холодильник победил телевизор



«В январе нам пришлось совсем туго, — вздыхает моя подруга Светла. — Люди получили счета за электроэнергию, в два раза превысившие пенсии. Если пенсионер даже перестанет есть, он все равно не сможет оплатить счет». Когда дело дошло до реальной угрозы голода и холода (многие квартиры отапливаются электричеством), десятки тысяч людей по всей стране вышли на улицы. Началась «электрическая революция». Как остроумно выразился один местный политик, «пустой холодильник наконец-то победил телевизор». Невозможно накормить людей речами о «европейских демократических ценностях». Пришла весна — и телевизор, кажется, снова побеждает.



Выход один — бежать из страны



Гнев опередил осознание проблемы: люди вышли на протест не как граждане, у которых есть ясные ценности, а как разгневанные потребители. Они помахали руками, покричали и утомились.

Болгары предпочитают спасаться поодиночке. Популярна шутка: «У Болгарии есть два выхода из кризиса — терминал 1 и терминал 2 в аэропорту». Молодые, талантливые и упрямые пакуют вещи и бегут без оглядки, оставляя стариков умирать в деревнях. Север страны, где безработица составляет (по официальным данным) 60% (!), обезлюдел. Редкие туристы сравнивают его с чернобыльской зоной. За последние 20 лет страну покинули 2 млн. человек. Страна потеряла больше людей, чем за две мировые войны, но это не предел. Экономический кризис совпал с ужасающей по масштабам демографической катастрофой. К 2060 году население Болгарии составит всего 5 млн. человек, из которых 1,5 млн. — цыгане. Болгары как единый народ с древнейшей православной культурой обречены.



«В прошлом году родилось всего 62000 детей, — говорит тележурналист Иво Христов. — Это самая низкая рождаемость с 1945 года. Болгария тает быстрее всех европейских стран. Хуже результат только у Эстонии. За всю свою 1300-летнюю историю наша страна никогда не была так близка к распаду».



«Мы привыкли ждать, когда нас спасут»



– Неужели сейчас хуже, чем под турками? — удивляюсь я.

– Хуже. Демографический и экономический кризисы совпали с моральным разложением. Общество сейчас гораздо глубже развращено, чем во времена турецкого ига, когда народ объединяла идея борьбы за освобождение. А что вы от нас хотите? Болгары — тихий народ, — в глазах у известного публициста Светослава Терзиева мелькают искорки иронии. — У нас пятьсот лет было турецкое иго. Мы привыкли. Потом пришла Россия и освободила нас. Позже мы спелись с немцами, но они оказались плохими союзниками. От них нас освободила Красная Армия. Вместе с ней пришел СССР, который в 90-е годы нас от самих себя освободил. Какое у нас будущее? А зачем о нем думать?

Пережили день до вечера, и это неплохо. Болгары привыкли сидеть и ждать, когда их спасут.



Как они дошли до жизни такой



В начале 90-х, когда рушилась империя СССР и распадался на куски восточноевропейский блок, за процессом пристально и торжествующе холодными, жадными глазами наблюдал КАПИТАЛ. Перед монополиями открывались новые захватывающие перспективы. Во-первых, финансовый кризис откладывался на целых двадцать лет. Во-вторых, крушение железного занавеса открывало дорогу к всемирному господству олигархии под соусом «глобализации» и «свободы рынка» (т.н. «Вашингтонский консенсус» 1989 года).



Владельцы транснациональных корпораций потирали руки от удовольствия и предвкушения — перед ними лежали огромные, беззащитные территории с наивным, оболваненным лозунгами о свободе населением. План олигархии был прост, как план какого-нибудь завоевателя вроде Аттилы: территории предстояло захватить, покорить, унизить, разорить, высосать из них все соки, а население обратить в вечное рабство. Да, план был прост, но вот методы — куда более утонченные.



В ту пору мы были так заняты собственной трагедией — развалом Советского Союза, что нас мало заботила судьба восточноевропейских стран. Да, была Польша, которая восприняла крах СССР с ликованием — как избавление от ненавистного русского господства. Но были и такие страны, как братская Болгария, существовавшая за счет сделки века: нефть в обмен на помидоры — и вдруг потерявшая своего поводыря и кормильца.



О, дивный, новый мир!



В начале 90-х в страны СНГ, Восточной Европы и в Россию пачками прибывали американские экономические советники и консультанты. Это были прекрасно воспитанные и с иголочки одетые энергичные люди зрелых лет, по взглядам своим все как один — убежденные либертарианцы крайне правого толка. (Либертарианство в экономике — одна из самых бесчеловечных теорий, которая полностью отрицает социальное государство, а также любое вмешательство государства в экономику. По сути, это экономический дарвинизм: пусть в свободной конкуренции выживут сильные, а слабые сгинут.)

Государство должно отказаться от финансирования здравоохранения и образования, а заодно и от налогообложения, а пенсионные фонды должны стать только частными. Если вы сами себе не отложили на старость, то пеняйте на себя. А если вы бедный и больной — плачьтесь у дверей благотворительных фондов. Ваши дети — это только ваша проблема, не морочьте голову государству.)



В порядочных странах Западной Европы с сильной социальной политикой либертарианцев в ту пору и близко не подпускали к государственному управлению (их бы затоптали еще боевитые профсоюзы), а в экс-социалистическом краю непуганых идиотов они были в чести. Им не просто аплодировали и смотрели в рот — им еще и платили за консультации. Местные политики стояли перед ними на задних лапках, зачарованные фразами о «рыночных реформах».



Руда — бельгийцам, водопровод — французам



«При царе Симеоне II электрораспределительные сети продали чехам, австрийцам и немцам, французам достались водопровод и канализация, а медная руда, по слухам, ушла к бельгийцам, — говорит один из лидеров националистов, Ангел Джамбазки. — Это были тайные условия вступления Болгарии в ЕС. Все старые державы торговались, чтобы подороже продать свое согласие. Благодаря предательству на самом верху Болгарию пустили с молотка».



«С начала 2000-х Болгария жила как веселая вдова после смерти богатого мужа, — говорит журналист Валерий Найденов. — Она распродает дома, земли, все имущество супруга и лет пять живет гораздо лучше, чем прежде. А потом бестолковая баба остается на бобах и просит милостыню на паперти. До 2005 г. Болгария демонстрировала великолепный рост ВВП (учитывались любые сделки купли-продажи). То есть мы распродавали национальные активы, а в ВВП это отражалось как наш доход. Все были счастливы: ах, какие иностранные инвестиции! Власти уничтожили национальную экономическую науку и разогнали серьезные институты. А все исследования по заказу правительства на деньги налогоплательщиков проводят прозападные НПО».



К 2013 году Болгария потеряла 60% рабочих мест, обезлюдела и превратилась в колонию под политическим управлением ЕС. Лучшая в мире помидорная республика даже перестала производить помидоры!



Похороны болгарского перца



В рецепт знаменитого шопского салата нынче входят турецкие (или иорданские) «пластмассовые» помидоры, «болгарский перец» из Голландии и Македонии, лук из Китая и французская брынза. На местном рынке больше нет болгарских томатов, зато завались голландских. 80% всех овощей и фруктов — привозные. Похоронив болгарский перец вместе с помидором, ЕС покусился было на святое — ракию (производство алкоголя в частном секторе), но потом затих.



Ясно было, что такого надругательства над чувствами даже робкие болгары не снесут. Ракию (спасение для души!) гонят в домашних кубах — казанках — по всей Болгарии. «Деревня без казанка — как деревня без церкви», — гласит народная мудрость.



Соседи



«По социологическим опросам, 70% болгарского населения являются русофилами, но при этом Россия проиграла политическую и медийную битву в Болгарии. Парадокс! — восклицает журналист Иво Христов. — Почему Россия уступила Западу? Доминирующие идеи в СМИ вбрасывают так называемые местные thinktank («мозговые тресты», «фабрики мысли»), которые финансируются американскими (реже европейскими) фондами.



Все эти институты самоцитируют друг друга и обязательно в своем наименовании имеют что-то «демократическое» — Фонд исследования демократии или Институт либеральных стратегий. Они никогда не афишируют свою проамериканскую направленность». Люди в плену русофобской истерии. Всю арифметику стерли с доски и написали большими буквами «Энергетическая зависимость от России». Это такая европейская страшилка для детей. И новая болгарская прозападная элита паразитирует на иррациональных страхах.



Что такое сегодняшняя Болгария? Это жертвенная пешка на шахматной доске. Ее роль — быть блокирующей пешкой для всех русских проектов. Мы обслуживаем чужие интересы, портим отношения с Россией и теряем деньги за транзит нефти и газа. А американские друзья хлопают болгар по плечу и говорят: «Молодцы, ребята! У вас демократия!».



Один болгарский сатирик очень точно определил, что такое демократия: «Это не власть народа — это власть демократов»

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Видео на тему: Болгария после вступления в ЕС