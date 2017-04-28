Благослови же работу народную И научись мужика уважать

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…Добрый папаша! К чему в обаянии

Умного Ваню держать?

Вы мне позвольте при лунном сиянии

Правду ему показать.



Труд этот, Ваня, был страшно громаден -

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.



Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.



Он-то согнал сюда массы народные.

Многие – в страшной борьбе,

В жизни воззвав эти дебри бесплодные,

Гроб обрели здесь себе.



Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?



Чу, восклицанья послышались грозные!

Топот и скрежет зубов;

Тень набежала на стекла морозные…

Что там? Толпа мертвецов!



То обгоняют дорогу чугунную,

То сторонами бегут.

Слышишь ты пение?…"В ночь эту лунную,

Любо нам видеть свой труд!



Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мерзли и мокли, болели цынгой.



Грабили нас грамотеи-десятники,

Секло начальство, давила нужда…

Всё притерпели мы, божии ратники,

Мирные дети труда!



Братья! вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено…

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?…"



Не ужасайся их пения дикого!

С Волхова, с матушки Волги, с Оки,

С разных концов государства великого -

Это всё! братья твои – мужики!



Стыдно робеть, закрываться перчаткою,

Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,

Высокорослый, больной белорус:



Губы бескровные, веки упавшие,

Язвы на тощих руках,

Вечно в воде по колено стоявшие

Ноги опухли; колтун в волосах;



Ямою грудь, что на заступ старательно

Изо дня в день налегала весь век…

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:

Трудно свой хлеб добывал человек!



Не разогнул свою спину горбатую

Он и теперь еще: тупо молчит

И механически ржавой лопатою

Мерзлую землю долбит!



Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять…

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.



Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес эту дорогу железную -

Вынесет всё, что господь ни пошлет!



Вынесет всё – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придется – ни мне, ни тебе.





***

Предлагаем вспомнить стихотворение Н.А. Некрасова „Железная дорога”, точнее – небольшой отрывок из него. Написано в 1864 г., вскоре после отмены крепостного права.Особенно полезно прочитать монархистам и прочим воздыхателям по счастливым царским временам. Тем более, что сложно заподозрить в поэте середины XIX века почитателя Сталина или Ленина, не так ли?Зато видно, как, в каких условиях жил и трудился простой русский мужик.Полностью стихотворение здесь

Источник: ss69100.livejournal.com