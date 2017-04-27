Сотрудничество Навального и Ходорковского абсолютно логично — оба работают на Запад

Источник: https://antimaidan.ru/

Основатель фонда «Открытая Россия» Михаил Ходорковский спонсирует деятельность блогера Алексея Навального.

По информации телеканала Life, подконтрольная экс-владельцу ЮКОСа чешская компания Free Access One, z.ú. перечислила в Россию в 2015 году около $40 млн. Часть этих денег, согласно отчетам фирмы, поступала на счета проекта, реализуемого главой ФБК. Речь идет об оказании финансовой помощи «политическим заключенным», шефство над которыми якобы взяли на себя Ходорковский и Навальный.

Одним из других проектов Free Access One в 2015 году стала поддержка Института современной России (IMR) Павла Ходорковского — аналитического центра, базирующегося на Манхэттене. IMR выпускает журнал The Interpreter, дистрибьютором которого является «Радио Свобода».

Чешская структура в преддверии парламентских выборов в РФ перечисляла деньги кандидатам, шедшим на голосование при поддержке «Открытой России». В 2016-м кандидат в Госдуму от ПАРНАСа Михаил Шнейдер указывал компанию Free Access One, z.ú в качестве источника дохода. В 2015 году эстонская НКО с почти одноименным названием (MTÜ Free Access HR) и также связанная с Ходорковским перевела ближайшему соратнику Навального Леониду Волкову около $60 тысяч.

Совместный проект Ходорковского и Навального по оказанию финансовой помощи политическим заключенным был запущен в 2015 году. Выступая в прошедшую пятницу на открытии своего офиса во Владимире, глава ФБК рассказал, что в последние годы он активно занимался сбором денег для бывших членов Координационного совета оппозиции, которые отбывали или продолжают отбывать тюремные сроки за различные преступления. Однако, по словам жены Сергея Удальцова Анастасии, Навальный лжет, когда заявляет, что как-то помогает недавним соратникам.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

«Для выдачи денег всегда существуют определенные «окошки». Раньше «оппозиция» получала деньги из «окошка» по фамилии Березовский. Теперь у этой кассы, через которую Запад поставляет средства на раскачивание нашей государственности, фамилия Ходорковский. Фамилии поменялись, а принцип остался тем же.

Не нужно думать, что Михаил Ходорковский полностью самостоятелен в своих действиях. Что он делал после выхода из мест не столь отдаленных? Обещал не заниматься политикой — нарушил обещание. Говорил, что поедет к больной маме, — улетел за границу. Но даже там он не успокоился и переехал из относительно безопасной Швейцарии в Лондон. Почему? Потому что Великобритания никогда никого не выдает.

Николай Стариков: Ходорковский — «окошко» для выдачи западных денег российской «оппозиции»

Его задача — информационная, финансовая и прочая поддержка тех сил, на которые Запад сегодня делает ставку внутри нашей страны. Поэтому сотрудничество Навального и Ходорковского, на мой взгляд, абсолютно логично — оба работают на Запад».

Источник: nstarikov.ru