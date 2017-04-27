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Семь проколов Украины: дипломатия Киева стремится к нулю

13:39. 27 апреля 2017 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
 
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Страна майданов и победившей «революции гидности» за последние три года умудрилась испортить отношения не только с Россией, но и с западными странами, оказавшими ей поддержку. Не от большого ума, что очевидно любому здравомыслящему человеку. Семь соседей – семь дипломатических ошибок, которые обязательно дадут о себе знать.
 
Ведь для чего нужна публичная дипломатия? Для проведения дискуссии о современном мироустройстве и донесении до мирового сообщества позиции государства, формирования площадок для ее обсуждения и выработки решений, устраивающих все стороны. Она тесно связана с национальными интересами и крайне важна в ситуации, когда имеется дефицит доверия и конфронтация неизбежна, но чрезвычайно важно нащупать общие точки соприкосновения, начать диалог. И все вышесказанное к Киеву не относится.
 
На сегодняшний день от международной солидарности с Украиной мало что осталось. Посмотрим, с кем еще кроме России в недавнем прошлом умудрилась испортить отношения новая украинская власть – Германия, Франция, Белоруссия, Польша, Молдавия, Израиль и Соединенные Штаты.
 
Германии досталось из-за призывов немецкого посла на Украине Эрнста Райхеля. Выступая в эфире украинского телевидения, он посмел потребовать от Киева выполнения минских договоренностей и проведения местных выборов на территориях народных республик Донбасса: 
 
«Не обязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг».
 
Результат выступления: украинский флаг Райхелю не простили, вызвали в МИД для дачи объяснений и объявили бойкот в Раде. В Берлин отправили ноту протеста, заодно отказавшись от приглашений на банкет в немецком посольстве, устроенного в честь 25 летия установления дипломатических отношений между Германией и Украиной. Скандал вместо банкета!
 
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Франция: каждый приезд французской делегации на полуостров Крым сопровождался истерикой и международным скандалом. Киев объявлял сенаторов и депутатов Нацсобрания персонами «нон-грата». Не обошли вниманием и лидера Нацфронта Франции Марин Ле Пен, которую прямо в глаза называли «агентом Путина». Ну, не глупость ли? Неужели история с Дональдом Трампом ничему не научила украинские власти?
 
США: Порошенко сделал ставку на Хиллари Клинтон и обманулся, поливая грязью второго кандидата на пост президента США – Дональда Трампа. Ох, сколько помоев вылили на эксцентричного бизнесмена. Клеймо «путинского агента» привесить также не забыли, позволив себе унизительные и оскорбительные высказывания в адрес Трампа – популист, идиот и маргинал. Зря… память у Трампа хорошая, да и не прощает он оскорблений, как видим.
 
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Другой пример – соседка Польша. Верный союзник и защитник Украины на пути в Европу, но это уже в прошлом. Приверженность украинского руководства к поганым страницам прошлого страны выйдет Киеву боком и станет преградой на пути к евроинтеграции. Как заявил Ярослав Качиньский, лидер правящей партии «Право и справедливость», с Бандерой Украине европейское будущее не светит. Героизация боевиков УПА, устроивших геноцид поляков в XX столетии (Волынская резня), неприемлема.
Испортились отношения с Минском и Кишиневом.
 

Белорусский президент Александр Лукашенко не раз предупреждал Киев, что не стоит отправлять на территорию Белоруссии ультраправых боевиков с оружием. Шутка ли, задержали несколько десятков человек, проходивших подготовку в зарубежных тренировочных лагерях, в том числе и на Украине, и готовивших провокации с оружием. Не просто так Минск границу закрыл.

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И вроде недавние встречи Порошенко с Лукашенко, как и разговоры о совместном будущем, наводят на мысли о нормализации отношений, но не все так просто. Секретарь СНБО Украины Турчинов желает, чтобы Минск избавился от российских военных после совместных военных учений «Запад-2017» этой осенью. Вдруг они готовят наступательную операцию против Украины. Так что, «уровень доверия» просто зашкаливает.
 
Молдавский президент Игорь Додон также столкнулся с агрессией киевских властей. Прошлым летом СБУ потребовало объяснений его словам о том, что Крым фактически российский, угрожая объявить персоной «нон грата». Через неделю после угроз Додона избрали президентом. В числе его обязанностей – международные связи и внешняя политика страны. Опять Киев сел в лужу.
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И, наконец, Израиль: украинский постпред в Совбезе ООН поддержал принятие резолюции, осуждающей строительство Тель-Авивом поселений на оккупированных палестинских территориях. Поддержали, но не рассчитали свои возможности. В результате глава Кабмина Украины Гройсман остался дома, так как Нетаньяху отменил его визит в Израиль. Сейчас вроде отношения налаживаются, но осадочек остался. Тель-Авив таких проколов никогда не забывает и реагирует жестко, безо всяких сантиментов.
 
Метки: александр лукашенко, выборы сша, геополитика, Германия, дональд трамп, евросоюз / украина, Израиль, порошенко, Франция
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