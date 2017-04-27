Когда ничего святого

27 апреля я принял участие в программе «Место Встречи» на НТВ. Сюжет программы — обсуждение празднования 9-го Мая на Украине и складывающаяся вокруг этого ситуация. Как всегда со стороны присутствующих украинских и польских «общественных деятелей» были продемонстрированы, в первую очередь, ненависть, во вторую – заявление и слова, назвать которые странными — это самое мягкое. В результате в самом начале программы состоялась… драка. Её своими вызывающими действиями спровоцировал польский журналист Томаш Мацейчук.



После приведения в чувства участников потасовки передача продолжилась дальше.

Предлагаю вашему вниманию мои слова в этой программе, запись состоявшейся потасовки, а также полную запись эфира.

Источник: nstarikov.ru