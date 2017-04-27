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21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

11:02. 27 апреля 2017 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:



Человечество в течение последних ста лет прогрессировало так быстро, что люди, жившие в начале 20 века даже и представить не могли, каким будет будущее. Но это не значит, что они не пытались. И мы нашли этому подтверждение. Примитивные и немного наивные открытки художников с изображением мира образца 2000 года вызывают улыбку, но ведь в чем-то они оказались правы!

Автоматизированная парикмахерская



Это определенно фантазия, которой не суждено было сбыться. Даже смотреть страшно.

Станция аэротакси



А вот аэротакси действительно существует. Но, к сожалению, общественным транспортом его не назовешь.

Воздушные пожарные



Интересная идея, но, кажется, без магии тут не обойтись.

Летающий почтальон



Зачем же так усложнять? Мы просто придумали электронную почту.

Дайверы на морских коньках



Это круто, да. Но морские коньки за 100 лет так и не эволюционировали до таких размеров.

Электрический полотер



Так вот он — первый робот-пылесос!

Комбайн с дистанционным управлением



Страсти мужчин к игрушкам на пульте управления уже более ста лет.

Дозорный на вертолете



Хорошая попытка объединить вертолет и корзину от воздушного шара.

Самый быстрый инкубатор



Страшно представить, что там внутри.

Новомодный портной



Пошив костюмов было решено доверить механизированным станкам.

Гонки в Тихом океане



Эти люди определенно имели большие планы на морских обитателей.

Механизированный оркестр



К счастью, живая музыка до сих пор считается лучшей, и никакие странные приспособления её не заменят.

Дом на колесах



Бинго! Тут они угадали — такие дома действительно есть, только покруче, конечно.

В школе



В школах информация из книг поступает прямо в мозг: кажется уже скоро именно так и будет.

Дама за туалетным столиком



О нет, женщины такое дело ни за что не доверят какой-то машине.

Китобус



Посмотрите, какая прелесть, они знали толк в развлечениях.

Автомобильные бои



Пффф, сейчас на дорогах и не такое увидишь. Хотя, постойте, тут нечем гордиться…

Бомбардировщик



А вот это похоже на правду, вот только лучше бы все-таки китобус!

источник: mediasole.ru

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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