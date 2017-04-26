Опрос: Заботу государства о гражданах заметило только 22% жителей России и россияне больше не доверяют Дмитрию Медведеву

Согласно результатам опроса, проведенного “Левада-центром”, только 22 процента граждан России придерживаются мнения, что государство выполняет обязательства перед своим народом. При этом заботу властей в полной мере ощущают только четыре процента опрошенных. Однако, как показало исследование, большинство россиян придерживаются не настолько оптимистичного мнения. Так, например, 37 процентов считают, что государство выполняет только половину своих обязательств перед гражданами, а 27 процентов опрошенных считают, что власти делают для народа меньшую часть того, что должны.

Также россияне перестали доверять главе российского правительства Дмитрию Медведеву. О полном недоверии речи нет, но статистика настораживает: отставку премьер-министра требует почти половина россиян. Поддерживают требование отставки Дмитрия Медведева 45% опрошенных россиян. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». При этом категорично за отставку премьера высказываются 18 процентов опрошенных, а еще 27% к этому склоняются. Доверие к Медведеву стремительно стало падать с мая прошлого года: именно тогда Медведев сказал свою историческую фразу пенсионерам Крыма: «Денег нет, но вы держитесь!». Согласно данным опросов, премьеру доверяли в мае 2016 года 14% населения, а в декабре – всего 9%. Сейчас Медведеву доверяет лишь 3% россиян. Выросло и количество тех, кто не вовсе не доверяет главе правительства: теперь таких 19%, а раньше было 14%.



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