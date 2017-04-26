Опрос: Заботу государства о гражданах заметило только 22% жителей России и россияне больше не доверяют Дмитрию Медведеву
Согласно результатам опроса, проведенного “Левада-центром”, только 22 процента граждан России придерживаются мнения, что государство выполняет обязательства перед своим народом. При этом заботу властей в полной мере ощущают только четыре процента опрошенных. Однако, как показало исследование, большинство россиян придерживаются не настолько оптимистичного мнения. Так, например, 37 процентов считают, что государство выполняет только половину своих обязательств перед гражданами, а 27 процентов опрошенных считают, что власти делают для народа меньшую часть того, что должны.
Также россияне перестали доверять главе российского правительства Дмитрию Медведеву. О полном недоверии речи нет, но статистика настораживает: отставку премьер-министра требует почти половина россиян. Поддерживают требование отставки Дмитрия Медведева 45% опрошенных россиян. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». При этом категорично за отставку премьера высказываются 18 процентов опрошенных, а еще 27% к этому склоняются. Доверие к Медведеву стремительно стало падать с мая прошлого года: именно тогда Медведев сказал свою историческую фразу пенсионерам Крыма: «Денег нет, но вы держитесь!». Согласно данным опросов, премьеру доверяли в мае 2016 года 14% населения, а в декабре – всего 9%. Сейчас Медведеву доверяет лишь 3% россиян. Выросло и количество тех, кто не вовсе не доверяет главе правительства: теперь таких 19%, а раньше было 14%.
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Согласно результатам опроса, проведенного “Левада-центром”, только 22 процента граждан России придерживаются мнения, что государство выполняет обязательства перед своим народом.
Оптимисты однако. Все свои обязанности, государство переводит в услуги. Которые отнюдь не бесплатны, это первое. Во вторых, парадокс, но платные услуги, со временем, становятся гораздо хуже, бесплатных обязательств.
Однако на деле этот парадокс легко объясним: для получения высокой прибыли нужны клиенты. Больше клиентов может только тогда, когда внешне качественно выполненная услуга является либо неполной, либо избыточной, либо содержит закладки срабатываемые через определенное время, либо вообще содержащая незаконные элементы.
Таким образом, если “Левада-центр” не врет, то эти 22%, либо не сталкивались с услугами государства, в силу своей молодости или в силу своего социального положения или т.д., либо не понимают о чем вообще идет речь в опросе и путают понятия, либо вопросы ставились таким образом, что трактовать их можно по разному.
Цитата
Поддерживают требование отставки Дмитрия Медведева 45% опрошенных россиян. При этом категорично за отставку премьера высказываются 18 процентов опрошенных, а еще 27% к этому склоняются.
18+27=45% Поддерживать отставку, это за или им “по фигу”? Что значит поддержать склоняясь?
С другой стороны если подумать, что даст отставка ДАМ? Поставят такого же, может даже хуже. Менять надо всю команду, вместе с программой развития страны, не дожидаясь пока деструктивные силы, пользуясь недовольством народа, начнут пускать кровь этому народу, в очередной раз разваливая страну на части.
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Какой бы не был ДАМ, но его отставка не чего не даст. Останутся Шуваловы, Мантуровы, Набиулины и и экономическую модель. Разгонять ВШЭ. Она советует только как паразитировать на двух трубах, да как народ обдирать играя на курсе валют. Сам ДАМ не решает не чего. Он только и может, что глупости говорить. Решает система воров и паразитов. Конечно приятно, что Россияне начинают понимать,что власть не чего для них бесплатно не делает. Даже в армии солдат срочников заставляют покупать себе обувь если выданная пришла в негодность. И еще много чего заставляют покупать. В поликлиниках, в нашей области врачи выписываю бесплатные рецепты диабетикам. А для чего? С Ноября 2016г. бесплатных лекарств по ним не выдают. Говорят, что нет денег в бюджете. Себе на дворцы находят. При чем дворцы и здесь и заграницей. Куда не придешь везде или плати или иди в платное учреждение. И зачем народу такая власть? Только что бы обдирать налогами для себя любимых.