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В Башкирии душат русскоязычных школьников

20:27. 25 апреля 2017 Просмотров - 45 Один комментарий Опубликовал:

В столице Башкортостана – Уфе, создана общественная организация «Комитет по защите прав родителей и учащихся образовательных учреждений с русским языком обучения в Башкирии». Новая организация ставит перед собой цель отстаивать права школьников и их родителей на выбор учебного плана по русскому языку, передает EADaily.

«Наша организация оказывает юридическую помощь тем родителям, которые хотят выбрать учебный план с добровольным изучением башкирского языка в школах с русским языком обучения. Дело в том, что несмотря на требования федерального законодательства и видимое согласие властей Башкирии на выбор учебных планов, администрации школ методично навязывают школьникам башкирский язык», – заявила пресс-секретарь комитета Галина Лучкина.

На резонный вопрос, а можем ли мы выбрать – ответ один: руководство учебных заведений отказывает родителям в их законных требованиях.

В этом учебном году родители школьников 39-й уфимской гимназии дошли до прокуратуры, которая подтвердила законность родительских требований и возможность вместо башкирского государственного языка изучать другие предметы по выбору и дала школе предписание исправить ситуацию. Но руководству гимназии органы прокуратуры – не указ. И родителям по-прежнему отказывают.+

Добавим, что в течение последних лет в школах Башкортостана сложилась система, когда школьников обязывают изучать «национальные предметы» по 6 уроков в неделю. В соседнем Татарстане родители вообще не имеют права выбора — все школьники, вне зависимости от национальности, обязаны учить татарский язык. При этом количество часов на русский язык и литературу значительно меньше, чем в школах других российских регионов. А кроме того, в Татарии обучение русскому языку заканчивается в 9 классе, а татарский преподают до 11 класса.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

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    Стас44 25 апреля 2017 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Попытки взорвать Россию мусульманскими регионами делались и будут делаться всегда.Такова история, такова эта “религия миролюбия и добра”.

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