Столпы не трогать! Не вы ставили, не вам и валить!

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».И вот сегодня этот символ русской великодержавности и русского империализма пытаются уничтожить. И оболваненная часть населения орёт «Надо похоронить и снести мавзолей».Является ли мавзолей Ленина символом России? Безусловно! Причём героических и победных страниц её истории. С мавзолея принимали парад Победы, под мавзолей бросали трофейные нацистские знамёна. И я понимаю, у кого болит от одного вида мавзолея – от недобитых потомков нацистов. Они же и на Украине памятники Ленину сносят.Допустим, сегодня вы примете, что Ленин и Сталин плохие. Завтра вам скажут, что раз они плохие, то те, кто сражался против них – хорошие. Власов, Краснов и прочие Маннергеймы. А что дальше? Дальше можно уже и заявить, что внезапный Гитлер – это защитник Европы от страшной коммунистической угрозы.Более того, сегодня из России делают точно такую же страшилку, как и из Советского Союза в своё время. Только слепцы этого не видят. И что-то доказывать, говорить «мы изменились» бесполезно. Потому что нас уже назначили в враги «западной цивилизации».Ленин и Новороссия – это наши передовые бастионы обороны. Только ЛДНР – охраняет физические границы России, а Ленин – наши умы, наши души.Захватят Донецк – пойдут на Крым, Ростов и Смоленск.Завалят Ленина – примутся за остальных исторических персонажей. Уже пытаются. Уже снимают фильмы, что Пётр Первый был гомосеком. Уже рассказывают, что чудо-богатыри Суворова в Праге «надевали младенцев на штыки». Что рассказывают про Екатерину Вторую я лучше промолчу.Вы думаете, что на Ленине остановятся? Нет, когда его сметут, то примутся и за Николая Второго «Кровавого», и за Николая Первого «Палкина», и за Ивана Грозного, и за Василия Третьего (уже и так нам рассказывают, что он был подкаблучником у своей жены-гречанки). Как говорит Клим Жуков «Чем древнее, тем говнее». Всех сметут, всех обгадят. Не за один день, и даже не за год, но систематически.А давайте снесём собор Василия Блаженного! Ну а что? Россия – светское государство. Постоял, и хватит.Или памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Сволочи ведь были, ретрограды, мешали евроинтеграции России. Если бы не они, то Россия уже в семнадцатом веке стала бы европейской страной! Баварское пила бы!Или вот Александр Невский. Его же теперь тоже модно всякой гадостью обливать. Помешал евроинтеграции Пскова и Новгорода в тринадцатом веке. А так баварское бы пили!Вы разве не понимаете, что и мавзолей, и памятник Минину и Пожарскому, и собор Василия Блаженного – ОДИНАКОВО символы России? Русофобы всех мастей ненавидят их ОДИНАКОВО! Потому что все они – это символы особенного русского пути. Просто символы разных периодов русской истории.При всей моей любви к спорам, есть мыслители, которым я никогда не буду противоречить. Ничтоже сумняшеся, признаю, что не дорос до их величия. Это Аристотель, Серафим Саровский, Николай Бердяев, Владимир Ленин и несколько других.И если Бердяев сказал, что Ленин является столпом русской великодержавности, то кто я такой, чтобы спорить? И любого, кто будет нападать на Ленина, я буду рассматривать как врага России., это железобетонная формула,. И уж вольный это враг, невольный, осознанный или по глупости – мне пофиг. Потому что враг.Столпы не трогать! Не вы ставили, не вам и валить!P.S. Ну и для монархистов, отдельно (может хоть так дойдёт). Великий князь Александр Михайлович Романов:».