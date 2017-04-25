Столпы не трогать! Не вы ставили, не вам и валить!
14:43. 25 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Атакуют Ленина – целят в Россию
Всё грамотно делают те, кто нападает на Ленина в мавзолее. Историю России нужно обгаживать поэтапно, последовательно.
Во времена «перестройки» попытались обгадить всю целиком, привить русским комплекс неполноценности. Получилось, но ненадолго. Этого хватило, чтобы разрушить СССР, но дальше народ оклемался понемногу, стал восстанавливать чувство собственного достоинства.
А нужно разрушить всё и навсегда. Тут системная работа нужна. Уничтожать исторических личностей и символы России нужно последовательно.
Является ли Ленин исторической личностью? Несомненно, одним из величайших людей (почитать хотя бы отзывы о нём выдающихся современников, начиная от Бернарда Шоу и заканчивая Махатмой Ганди).
Приведу только слова Бердяева:
Всё грамотно делают те, кто нападает на Ленина в мавзолее. Историю России нужно обгаживать поэтапно, последовательно.
Во времена «перестройки» попытались обгадить всю целиком, привить русским комплекс неполноценности. Получилось, но ненадолго. Этого хватило, чтобы разрушить СССР, но дальше народ оклемался понемногу, стал восстанавливать чувство собственного достоинства.
А нужно разрушить всё и навсегда. Тут системная работа нужна. Уничтожать исторических личностей и символы России нужно последовательно.
Является ли Ленин исторической личностью? Несомненно, одним из величайших людей (почитать хотя бы отзывы о нём выдающихся современников, начиная от Бернарда Шоу и заканчивая Махатмой Ганди).
Приведу только слова Бердяева:
«…Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождём революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом.
В нём черты русского интеллигента сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство.
…И он остановил хаотичный распад России, остановил деспотическим, тираническим путём. В этом есть черта сходства с Петром…
…Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма…».
И вот сегодня этот символ русской великодержавности и русского империализма пытаются уничтожить. И оболваненная часть населения орёт «Надо похоронить и снести мавзолей».
Является ли мавзолей Ленина символом России? Безусловно! Причём героических и победных страниц её истории. С мавзолея принимали парад Победы, под мавзолей бросали трофейные нацистские знамёна. И я понимаю, у кого болит от одного вида мавзолея – от недобитых потомков нацистов. Они же и на Украине памятники Ленину сносят.
Допустим, сегодня вы примете, что Ленин и Сталин плохие. Завтра вам скажут, что раз они плохие, то те, кто сражался против них – хорошие. Власов, Краснов и прочие Маннергеймы. А что дальше? Дальше можно уже и заявить, что внезапный Гитлер – это защитник Европы от страшной коммунистической угрозы.
Более того, сегодня из России делают точно такую же страшилку, как и из Советского Союза в своё время. Только слепцы этого не видят. И что-то доказывать, говорить «мы изменились» бесполезно. Потому что нас уже назначили в враги «западной цивилизации».
Ленин и Новороссия – это наши передовые бастионы обороны. Только ЛДНР – охраняет физические границы России, а Ленин – наши умы, наши души.
Захватят Донецк – пойдут на Крым, Ростов и Смоленск.
Завалят Ленина – примутся за остальных исторических персонажей. Уже пытаются. Уже снимают фильмы, что Пётр Первый был гомосеком. Уже рассказывают, что чудо-богатыри Суворова в Праге «надевали младенцев на штыки». Что рассказывают про Екатерину Вторую я лучше промолчу.
Вы думаете, что на Ленине остановятся? Нет, когда его сметут, то примутся и за Николая Второго «Кровавого», и за Николая Первого «Палкина», и за Ивана Грозного, и за Василия Третьего (уже и так нам рассказывают, что он был подкаблучником у своей жены-гречанки). Как говорит Клим Жуков «Чем древнее, тем говнее». Всех сметут, всех обгадят. Не за один день, и даже не за год, но систематически.
А давайте снесём собор Василия Блаженного! Ну а что? Россия – светское государство. Постоял, и хватит.
Или памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Сволочи ведь были, ретрограды, мешали евроинтеграции России. Если бы не они, то Россия уже в семнадцатом веке стала бы европейской страной! Баварское пила бы!
Или вот Александр Невский. Его же теперь тоже модно всякой гадостью обливать. Помешал евроинтеграции Пскова и Новгорода в тринадцатом веке. А так баварское бы пили!
Вы разве не понимаете, что и мавзолей, и памятник Минину и Пожарскому, и собор Василия Блаженного – ОДИНАКОВО символы России? Русофобы всех мастей ненавидят их ОДИНАКОВО! Потому что все они – это символы особенного русского пути. Просто символы разных периодов русской истории.
При всей моей любви к спорам, есть мыслители, которым я никогда не буду противоречить. Ничтоже сумняшеся, признаю, что не дорос до их величия. Это Аристотель, Серафим Саровский, Николай Бердяев, Владимир Ленин и несколько других.
И если Бердяев сказал, что Ленин является столпом русской великодержавности, то кто я такой, чтобы спорить? И любого, кто будет нападать на Ленина, я буду рассматривать как врага России. «Антисоветчик = русофоб», это железобетонная формула, не дающая сбоев. И уж вольный это враг, невольный, осознанный или по глупости – мне пофиг. Потому что враг.
Столпы не трогать! Не вы ставили, не вам и валить!
P.S. Ну и для монархистов, отдельно (может хоть так дойдёт). Великий князь Александр Михайлович Романов:
«На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».
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Источник: ss69100.livejournal.com