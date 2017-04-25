НЛО – экзополитика и государственные исследования

ТЁМНАЯ ИЕРАРХИЯ. Тема будет связана и с апокрифом и с «Тайной книгой Иоанна». Из «Тайной книгой Иоанна» нам уже известно, что Иисус сказал, что падшие ангелы вместе с Сатанаилом как бы явились противниками Невидимого Отца. Но при этом они создавали свои ...