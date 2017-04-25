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НЛО – экзополитика и государственные исследования

17:48. 25 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью с президентом Ассоциации “Экология Непознанного”, профессором Академии геополитических проблем, Александром Семеновым. Часть 4. НЛО – экзополитика и государственные исследования.
Александр Семенов рассматривает вопросы изучения проблемы НЛО государственными структурами, а также рассказывает уникальный случай прямого контакта с пилотами НЛО представителями Министерства обороны РФ, помимо этого он описывает невероятный факт ответа представителей иного разума на наше послание, отправленное в космос. 

Источник: www.kramola.info

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