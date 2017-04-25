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Документальный фильм. Иван III Великий князь Московский, государь всея Руси

16:49. 25 апреля 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

Иван Третий не настолько известный, как Дмитрий Донской или Александр Невский. И его прозвище Иван Грозный перекочевало к его известному внуку Ивану IV. Но современники звали его Иван Великий. Он очень много вложил в отечественную историю, гораздо больше, чем Петр Первый. Во времена отца Ивана Третьего независимость имели не только Новгород, но и Тверь с Рязанью. Границы государства того времени распространялись лишь на двести-триста километров от Москвы. Главным результатом правления Ивана Третьего стало обретение страной политической независимости, это произошло после Стояния на Угре. Тогда появился и российский герб, который существует и поныне, двуглавый орёл.

Метки: Иван Третий, история Руси
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