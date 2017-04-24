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Трамп готов бурить Арктику: плевать на экологию, давайте бабки!

15:02. 24 апреля 2017 Просмотров - 194 3 коммент. Опубликовал:

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Новая администрация в Белом доме продолжает рвать на части наследие Обамы. На этот раз под горячую руку Дональда попали указы, касающиеся запрета на добычу энергоресурсов в прибрежной зоне США и на значительной территории Чукотского моря, а также список национальных памятников США, мешающих подобного рода деятельности. Решение Трампа – мешает, значит, отбросим в сторону как ненужный хлам.

Politico сообщает, что действующий Трамп планирует уже на этой неделе издать указ об освоении новых мест для добычи нефти и газа у берегов США, проведении анализа зон, где возможно бурение на шельфе, и стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений. Памятники не угодили тем, что под запрет попали более двух десятков мест, где нельзя проводить буровые работы, добывать полезные ископаемые и ловить рыбу.

Обама тогда пошел на поводу экологов, требующих защитить арктическую экосистему от возможных утечек нефти. Его поддержали канадские власти. И, как следствие, продажа прав на разработку шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах была прекращена. Ограничения не затронули только те работы, что уже проводились на тот момент  в регионе компаниями Royal Dutch Shell, Eni, Repsol и другими.

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На фото: В течение президентского срока Обамы в Мексиканском заливе в 2010 году произошел  самый серьезный разлив нефти в истории США: взрыв платформы Deepwater Horizon

Это не первый запрет Обамы, поставленный под сомнение Трампом. В начале года он подписал указы о продолжении замороженного ранее строительства трубопроводов Keystone XL и Dakota. Тогда на рынке акции компании Energy Transfer Partners выросли на 2%, а TransCanada на 1,1%. Итог: протесты климатических активистов пропали втуне, фору получили лидеры нефтяных профсоюзов, требующих разморозить проекты.

Почему были наложены запреты? Подобная деятельность противоречила усилиям Америки по заключению международного соглашения по климатическим изменениям: ограничить вредные выбросы углерода в атмосферу. Кроме того, трубопровод Dakota Access вызвал протесты коренных американцев из народа сиур (резервация Стэндинг-Рок). Нефтепровод нес угрозу питьевой воде и сохранности памятников культуры.

Но что значит экология, когда на кону создание условий для максимально эффективного развития сланцевого производства нефти и газа? Американская энергетическая промышленность стала приоритетом, а план действий в области климата и Водные правила США просто бременем. Трамп желает исполнить предвыборные обещания: создать рабочие места и повысить жизненный уровень американцев. Цена его не волнует…

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Деловой подход и ничего лишнего. Но вот только наплевательское отношение Трампа к экологии и тем более в Арктике ничего хорошего в будущем не принесет. Сиюминутный успех в Штатах обернется большими проблемами для остального мира. 

Нефтедобыча всегда сопровождается масштабными разливами, губительные последствия от которых испытывает всё человечество. Нефть, разлитая в Арктике, в одном месте не осядет, а распространится по всему региону и за его границы. Токсические осадки по воде и по воздуху попадут в Евразию и Северную Америку, нанося непоправимый ущерб флоре и фауне.

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Дальше еще хуже: при сепарации нефти выделяется попутный нефтяной газ, большая часть которого выбрасывается в атмосферу или сжигается. Он содержит метан (опасный парниковый газ). Если отсутствует эффективная система утилизации, тогда токсическое загрязнение атмосферы ускоряет климатические изменения. И это еще не все проблемы… лишь основные.

При таком безразличии и наплевательском отношении к предостережениям экологов Арктика может быть потеряна для мира, превратившись в негодные для жизни территории, рассадник нефтяных отходов и токсических соединений. И что потом? Не секрет, что Штаты уже столкнулись с недостатком питьевой воды. И что, Трамп намерен уничтожить запасы питьевой воды в Арктике ради нефтяников?

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Метки: американская экономика, арктика, дональд трамп, нефть, освоение шельфа, прибыль, указ
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