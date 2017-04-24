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Фирма с пятью сотрудниками получила подряды «Газпрома» на почти 8 млрд рублей.

19:14. 24 апреля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Фирма с пятью сотрудниками получила подряды «Газпрома» на почти 8 млрд рублей.

Компания «Интер менеджмент», созданная меньше года назад, получила подряды «Газпрома» на 7,85 млрд руб. в рамках строительства магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщает РБК.

Всего компания выиграла 34 подряда, сумма каждого из которых не выше 400 млн руб. Они касаются в том числе устройства временных технологических проездов, технологических площадок, полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, воздушных линий электропередач и посадочной площадки для вертолетов.

Как отмечает "Интерфакс", единственным конкурентом «Интер менеджмента» на публичных торгах была компания «ТЭКсвязьинжиниринг». При этом на некоторые из выигранных закупок заявлялся только «Интер менеджмент».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в компании «Интер менеджмент», зарегистрированной в Москве в августе 2016 года с уставным капиталом в 150 тыс. руб., трудятся не более пяти человек. ООО полностью принадлежит его генеральному директору Сергею Самарину, который упоминается в базе «СПАРК» как совладелец уже ликвидированного ООО «Север строй инжиниринг», а также как экс-директор муниципального учреждения «Доставка пенсий» в Нижневартовске.

Это не первый раз, когда подряды «Газпрома» по «Силе Сибири» получает микропредприятие. Так, в январе 2017 года стало известно, что 40 подрядов на строительство вспомогательных объектов выиграло томское предприятие «Томпромтранс». Согласно данным «СПАРК», численность персонала компании также составляет до пяти человек.

Контракт на строительство газопровода «Сила Сибири» был подписан в мае 2014 года «Газпромом» и китайской CNPC.

Фирма с пятью сотрудниками получила подряды «Газпрома» на почти 8 млрд рублей.

Фирма с пятью сотрудниками получила подряды «Газпрома» на почти 8 млрд рублей.

Источник: nnm.me

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