Другая Катынь

... отражённых в своей статье «Катынь - нагромождение лжи» Сегодня ..., то есть сверхчеловеками, а другие народы он назвал унтерменшами –...другие говорили, что осенью 1941-го года немцы недалеко от Катыни... Других калибров у нас не было. В захоронениях Катыни ...