Спасибо, Ильич!

И, действительно, есть от чего хвататься за голову. В школах у детей давно формируют понимание, что большевики – этакие "смутьяны и бунтари" разрушили Российскую империю (хотя к моменту свержения царя Ленина даже в России не было), батюшки рассказывают студентам о вреде октябрьских событий 1917 г. – ибо каждая власть от бога (но ничего не говорят про то, что сама же церковь признала Временное правительство Александра Керенского после отречения Николая II).

"Мы зачем-то отдали Ленина. Мы почему-то самого великого русского мыслителя-практика взяли и выбросили на свалку истории. Мы почему-то отказываемся от своего прошлого, от величины, которая де-факто изменила весь мир. Весь путь ХХ века. Мы почему-то взяли и сказали сначала: "Нет такого. Плохой, бяка-закоряка". Вот обеднили себя. Обеднили свою историю!"

Сегодня, в преддверии дня рождения основателя СССР Владимира Ленина, где-то в государственных кабинетах, кажется, начали осознавать, какую огромную брешь власть сама же пробивает в народном сознании, занимаясь борьбой с советским прошлым. Откровением стало заявление ведущего федерального телеканала "Россия" Владимира Соловьева, который вдруг вступился за вождя революции:



А массовая культура, безжалостная и бесполезная, лепит образ Ленина, удобный для вышедшей из 90-х правящей элиты, приватизировавшей народные достояния. В последние десятилетия объектом для исследований под микроскопом стали самые обыденные вопросы на уровне ток-шок Малышевой, например, что ел Ленин, почему мама не давала ему сладкого, достаточно ли он получал витамина Б?



Кстати, сама болезнь, унесшая жизнь Ленина, стала предметом обширных домыслов нездоровой фантазии. Кто-то даже додумался показать детский рисунок Ильича современному психоаналитику и выпустить материал под заголовком "Будущее вождя зашифровано в детских рисунках". Так что возмущение Владимира Соловьева, конечно, возникло не на пустом месте.

Как депутаты Госдумы подхватили флешмоб школоты

Стоит ли удивляться, что неразумная школота нынче радостно участвует в акции #намнадорасстаться . Суть ее в том, что люди фотографируются с советскими символами, в том числе на фоне мавзолея, и выкладывают в сеть с соответствующим хештэгом.

Но культурная беднота не только у школоты, уже готовой скакать на украинский манер – против всего советского, за все европейское. Своеобразным участием во флешмобе отметились депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР, которым тоже "слава Украины" покоя не дает.



Они внесли законопроект, который бы устанавливал юридические механизмы для перезахоронения тела Владимира Ленина. Чем подлили масла в огонь сетевой акции. Примечательно, что среди соавторов был депутат-"единоросс" от Челябинской области Виталий Бахметьев, выходец со знаменитой Магнитки – предприятия, появившегося спустя каких-то десять лет после официального образования СССР.



Любопытно, что сами авторы при этом признали, что сейчас никакими юридическими нормами перезахоронение не предусмотрено.

"Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле", – сказал один из инициаторов от ЛДПР Владимир Сысоев. Позже неразумных "единороссов" одернули, и они отозвали свои подписи под законопроектом. Упомянутый уже Бахметьев признался, что "не ожидал" такой негативной реакции общественности.

О том, что мавзолей является памятником, охраняемым ЮНЕСКО, что тело захоронено согласно всем даже православным канонам, что возле кремлевской стены захоронены и другие исторические личности и, наконец, что сохранение тела вождя – это уникальный научный эксперимент, много раз писалось.



И, тем не менее, во власти находятся люди, которые считают именно перезахоронение первостепенной задачей, как будто у "единороссов" в стране проблемы кончились.

И возмущение Владимира Соловьева можно понять – все эти депутаты с политологами и прочими экспертами на телевидении ругают фашиствующий Киев, который борется с памятниками Ленину, не замечая реальных проблем Украины, но, как выясняется, многие и сами готовы продолжить начатый в 90-е путь декоммунизации в России. Где логика?

"Недаром же на Украине первое, что делали во время переворота, – сносили памятники Ленину. И где сейчас Украина? И те люди, которые говорят сейчас "нам надо расстаться", они, во-первых, лгут – с Лениным мы давно расстались, его не проходят, не изучают – даже медалисты порой не знают, кто такой Ленин.



Трагедия заключается в том, что люди у нас не знают, кто такой реальный Ленин. Единственное, что можно узнать из всех фильмов и книг про него сейчас, – это то, что он якобы брал немецкие деньги, что его везли в пломбированном вагоне.



Характерно, что все, кто пишут о Ленине, – не специалисты ни по большевикам, ни по революционным движениям, ни по Ленину – они специалисты по грязи", – говорит в беседе с Накануне.RU историк Александр Колпакиди.

Каков реальный Ленин?

Сразу хочется отметить, что ни одного документа, что Ленин брал немецкие деньги, никто так и не представил, есть только фальшивки или доказательства, что Парвус получал деньги в немецком банке, но там не написано, куда эти деньги шли дальше.



Известно, что Ленин дважды отвергал публично самого Парвуса и его агента Зурабова – так, в ресторане Ленин встал и сказал – прошу обратить внимание, что я с этим человеком сидеть и разговаривать не буду, после чего Парвус ретировался. "Это все знают, ни одного документа, доказывающего, что Ленин получил хоть "копейку" немецких денег – нет", – говорит писатель-публицист, историк Александр Колпакиди.

Он напоминает, что когда у Ильича конфисковали банковский счет, там оказались две тысячи рублей или около того: завещанное наследство тетки Крупской, плюс гонорар Крупской за книгу, которую она выпустила еще при царе в Москве, плюс гонорары Ленина – "тютелька в тютельку".



По тем временам это была копеечная сумма, зато когда у Керенского конфисковали один только счет в банке, там нашли чуть ли не полтора миллиона! И никто не предъявляет ничего Керенскому – откуда у него такие суммы, ведь он был обычным адвокатом? Сопоставлять факты, видимо, в школах не учат. Иначе придется как-то сопоставить и то, что спустя 40 лет после того, как "Российскую империю разрушили смутьяны и баламуты", произошел прорыв в космос.

"Это был гениальный политик, с точки зрения стратегии и тактики ему равных нет. "Апрельские тезисы" не поняли даже его соратники, и только через какое-то время выяснилось, что стратегический план захвата власти оказался единственно верным.



А тогда, в апреле, его товарищи решили, что старик оторвался от действительности. Но через какие-то несколько месяцев оказалось, что он был абсолютно прав, – говорит в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. – Его работа "Развитие капитализма в России" свидетельствует, что он глубоко вник в развитие социально-экономических процессов, владел ситуацией в стране не просто на уровне публицистики, демагогии и популизма.



Он глубоко понимал социально-экономические процессы, которые происходили. Наконец, он был великим мыслителем и философом, потому что "Материализм и эмпириокритицизм" – это развитие предыдущих философских течений. Он сочетал в себе и талант государственного управления, а это выработка стратегии и тактики, и крупного мыслителя, философа, который мог осмысливать крупные процессы".

Что касается намерений отдельных политических деятелей "расстаться с Лениным", то что еще ждать от тех кругов, для которых идеи Ленина смертельно опасны? – рассуждает историк Станислав Сливко.



Достаточно открыть "Апрельские тезисы", чтобы увидеть и отдельных персонажей, и социальные силы, которым сегодня мешает Ленин. Это олигархия и бюрократия, а также обслуживающая "деловых людей" буржуазная интеллигенция.



Разве им может понравиться переход власти в руки советов депутатов трудящихся, народная самоорганизация? Разве примут они с радостью национализацию банков и стратегических отраслей промышленности?



Неужели можно от них ждать других "решений" насущных проблем миллионов россиян, кроме как в виде советов "держаться как-нибудь"? В этом корень их ненависти к Ленину. Единственное, чего могут добиться любители борьбы с исторической памятью – это на время смутить умы некоторых наших сограждан, особенно молодежи.

Примечательно, что сегодня в вину Ленину ставят то, что он якобы не любил Россию, именно те, кто сами Россию не любят и мечтают "свалить из этой страны". Обвиняют в космополитизме те, кто считают себя "гражданами мира". Здесь нет логики, не стоит ее и искать – таково поколение потребления, считает историк Андрей Фурсов:

"Все разговоры о том, что надо расстаться с Лениным – неправильны, ни с одним моментом нашей истории невозможно расстаться. Невозможно выбросить из нашей истории ни Ленина, ни Николая II, ни Петра I, ни Ивана Грозного, ни Ивана Колиту, ни эпоху Золотой орды".

По его словам, молодежь, которая выходит с лозунгами "надо расстаться", – это те самые потребители. Как когда-то сказал бывший министр образования Андрей Фурсенко, главная задача нашей школы – воспитывать не творца, а потребителя, который может пользоваться чужими трудами. Вот эти потребители и вышли вместе с Навальным на митинг, эти потребители фотографируются с Лениным под тегом "надо расстаться".

"И так и хочется спросить гражданина Фурсенко – ну что, вы довольны? Вы воспитали потребителей, но теперь эти потребители предъявляют счет. И вам, и русской истории", – говорит Андрей Фурсов.

Спасибо, Ильич!

Что могло бы стать лекарством от антиленинизма? Историк Станислав Сливко считает, что для многих молодых людей таким лекарством стала бы история их предков до 1917 г. Реальная история, а не та, в которую сегодня хочет верить каждый – что вот их-то предки были голубой крови и пострадали от большевиков.





"У большинства наших сограждан рабоче-крестьянское происхождение, и именно советская власть научила многих их предков читать и писать", – напоминает он.

Для человека, якобы "не любившего Россию", Ленин сделал для нее слишком уж много – он спас страну от развала, когда выдвинул свой лозунг переводить революцию на социалистические рельсы. А ведь даже большевики считали, что Россия не дозрела до пролетарской революции.

"У нас никто не знает, что творилось в конце правления Временного правительства, страна погружалась в пучину анархии, – рассказывает Александр Колпакиди, – крестьяне захватывали земли, кругом дезертиры, объединялись банды, отряды, шли грабежи, была чудовищная преступность, появились экстремисты, партия анархистов, всевозможные левацкие группировки, которые возглавили эту бандитскую уголовную волну.



Все это захлестнуло страну, и виновником было Временное правительство, русские либералы. А Ленину предстояло эту стихию обуздать. Начался "парад суверенитетов" – отделялись одна область за другой, не только инонациональные, но русские, этнические области. Сейчас об этом стараются не вспоминать. Ленин это все остановил, подавил железной рукой".





Второе спасение – от иностранных завоевателей. Сегодня для потребителей информации интервенция – это пустой звук. Но на нашей территории действовало более миллиона иностранных солдат – это больше, чем вся белая армия, кстати говоря.



Победа большевиков в Гражданской войне, так или иначе, объединила страну. Ленин заложил фундамент великой державы, а не "бомбу под Россию положил", как говорят сегодня. Хотя бы в день рождения Ленина стоит признать, за что мы должны быть благодарны ему.

Молодым семьям стоит вспомнить, выплачивая грабительские проценты по ипотеке, что именно в годы советской власти люди труда стали бесплатно получать жилье.



И те, кто сегодня освобожден от "дани банкам", свободны от этого рабства только потому, что живут зачастую в квартирах, которые государство выдавало их бабушкам и дедушкам, мамам и папам – бесплатно. А также государство дало возможность получать этим мамам и папам лучшее в мире образование – тоже бесплатно.

"Именно советская власть давала возможность стать академиком или министром как простому жителю провинциального села, так и жителю мегаполиса. Этот логический ряд можно продолжать очень долго. И за всем этим – Ленин, в котором олицетворена коммунистическая идея, коммунистическая партия, Советский Союз. Феномен "культа Ленина" имел глубоко народное происхождение – об этом говорят многие российские и зарубежные исследователи, изучавшие его появление в 1920-е гг. Не Керенского, не Николая II, не Колчака или Деникина – именно Ленина. И в этом проявился исторический выбор, сделанный нашим народом в 1917 г.", – говорит Станислав Сливко.

В Российской империи до столыпинских реформ крестьянин, окончив полевой сезон, отправлялся на заработки в город. По правилам капитализма фабрикант, как мог, экономил на заработках и на жилье сезонников, и они все это терпели, поскольку воспринимали свое положение как временное. Но Столыпин выживал людей из деревни в город уже на постоянное жительство – а капиталист, владелец заводов уже привык тратить копейки на жилье, пищу и зарплату рабочих.

Люди из деревни бежали от голода в город и попадали в совершенно нечеловеческие условия нарождающегося капитализма. Жили эти люди, как рабочий скот, – трудились за кормежку и крышу над головой.



На фабриках и заводах с посменной работой самым распространенным был 12-часовой рабочий день. Иногда он был непрерывным. Поэтому часто день делился на две смены по шесть часов каждая (то есть шесть часов работы, шесть отдыха и снова шесть работы).



А вот какой порядок был заведен на суконных фабриках: дневная смена работала 14 часов (с 4.30 утра до 20.00) с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 13.30 дня. А ночная смена длилась "всего" 10 часов, но зато во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились в ночную, должны были просыпаться и становиться к машинам.

Поскольку зарплату рабочий получал, как хозяин соизволит, то большую часть года денег у людей не было – и тогда в силу вступали знакомые нам теперь, в эру капитализма, не понаслышке своеобразные "микрокредиты" – фабричные магазины, где можно было брать продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были на 20-30% выше, чем в городе, а товар завозился самого дурного качества.

В среднем продолжительность рабочей недели в аграрной (!) империи составляла 74 часа (тогда как в "зубастых" промышленных Англии и в Америке в то время она была 60 часов). Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего дня не существовало – все определяла жажда наживы отца-фабриканта.

Одним из главных требований большевиков стал лозунг 8-часового рабочего дня. Итак, первой страной на европейском материке, законодательно установившей восьмичасовой рабочий день для любых профессий, стала Советская Россия.



В 1917 г., спустя лишь четыре дня с начала Октябрьской революции, вышел соответствующий Указ советского правительства. В большинстве государств Европы 8-часовая рабочая смена установилась в 1919 г. – после серии многодневных и парализующих экономику профсоюзных забастовок, в которых участвовали сотни тысяч рабочих одновременно.

Оказывается, трудовое право в царские времена сильно отличалось даже от того, что мы имеем сейчас. Оплачиваемый ежегодный отпуск в природе не существовал.



Чтобы "подправить" здоровье или взять "по семейным обстоятельствам" отпуск, приходилось "испрашивать" за свой счет. А длительные отпуска относились к разряду роскоши, особой милости или поощрения.



В России понятие "отпуск" вошло в трудовые отношения только после Октябрьской революции, став одним из прогрессивных ее достижений. 14 июня 1918 г. Владимир Ленин подписал постановление "Об отпусках". Вот так, сегодня отпуск – это броня для работника от дедушки Ленина.

После социалистической революции право на бесплатное медицинское обеспечение получили все поголовно. Советская власть начала свою деятельность по реформе социального страхования с Декларации Народного комиссара труда от 30 октября (12 ноября) 1917 г. о введении в России "полного социального страхования".



Основные положения Декларации были следующие: распространение страхования на всех без исключения наемных рабочих, а также на городскую и сельскую бедноту; распространение страхования на все виды потери трудоспособности (на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, материнства, вдовства, сиротства, безработицы), возмещение полного заработка в случае утраты трудоспособности и безработицы. Такая щедрость появилась впервые в мире.

"Ленин – создатель первого в мире государства рабочих и крестьян, это человек, без которого невозможно представить нашу Родину сегодня. Это тот, кому мы должны быть благодарны за достижения в социальной, научной, образовательной, военной и многих других областях, которые сегодня просто приписываются русской культурной традиции.



Нет, без Ленина, без Советского Союза ничего этого не было бы, – говорит в беседе с Накануне.RU автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин. – Ленин – это символ социальной справедливости, это человек, который доказал не только нам самим, но и всему остальному человечеству, что другой мир возможен, что революция – это не теория, а практика, что жестокий, безжалостный мир эксплуатации и порабощения, который толкает человечество к братоубийственным войнам и вырождениям, рано или поздно создаст сам себе антипод, создаст такое государство, в котором человек сможет считать человека товарищем, другом и братом, а не добычей, товаром или разменной монетой".

Ленин вышел на общемировую арену в очень сложный период истории, такие писатели как Хемингуэй, Ремарк хорошо описали ощущения людей, живших в то время: бессмысленная война, не за что ухватиться, произвол власть имущих, беспросветность жизни.



Безысходность витала во всех странах. Никогда в истории не было такого массового разочарования в цивилизации, как это произошло в годы Первой мировой: кризис духа, экономики, волна самоубийств, миру нужен был новый герой и новая идея – для чего жить?

"Ленин и на человечество в целом оказал колоссальное влияние, – говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин, – больше не было в истории такой личности, которая могла бы так повлиять на человеческую цивилизацию".

Многие заявленные Лениным социальные гарантии стали сами по себе той самой мировой революцией, о которой грезили поначалу большевики.



Да, что-то в развитии первого социалистического государство развивалось не по плану Ленина, но сами постулаты социальной политики оказались незыблемы и влияли на ход истории 20 века.



Только после Второй мировой войны рабочие движения на Западе, в Европе окончательно смогли добиться почти таких же льгот и гарантий, какие декларировали большевики в 1917 г. Ленин заставил весь мир жить по новым законам – обратить внимание на угнетенных, и даже забив головы своих рабочих антикоммунистической пропагандой, на Западе капиталисты были вынуждены идти на социальные преобразования, которые изменили мир.



И только сегодня, когда в России произошла реставрация капитализма, а памятники Ленину оказались не нужны – во всем мире мы наблюдаем откат от социальных гарантий, которые казались незыблемыми под охраной памятников Ильича.

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