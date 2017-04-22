Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2017

Украина не сможет арестовать российский газ — СМИ

Украина не готова наложить арест на главный актив «Газпрома» на территории страны — газ, идущий европейским потребителям.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант».

Накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) потребовал от Минюста арестовать счета и имущество «Газпрома» на Украине по делу о штрафе на шесть миллиардов долларов за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-20015 годах. Компания обжаловала решение в украинских судах, но безуспешно.

Источник издания, близкий к АМКУ, утверждает, что в рамках этого дела нет речи о каких-либо действиях в отношении транзитного газа российской компании. При этом у «Газпрома» на Украине недостаточно других активов для обеспечения штрафа. По словам собеседника «Ъ», вся собственность компании — это «Газпром-сбыт Украина» с офисом и счетами на несколько миллионов гривен.

«Арестовывать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю», — заявил источник.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрия Марунича, АМКУ «нечего взыскать» с «Газпрома» и решение является «чисто формальным».

«Арест газа в трубе не представляется возможным», — приводит издание слова Марунича.

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Киев прекратит поставлять электроэнергию в ЛНР 25 апреля

Поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Донбасса будут прекращены 25 апреля. Об этом заявил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, пишет Лайф.

«С 25 апреля будет полностью прекращён переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», — сказал Владимир Грицай.

По его словам, Министерство топлива и энергетики Украины уже подготовило все необходимые документы для этой процедуры.

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Следствие озвучило 5 версий убийства Павла Шеремета

Через 9 месяцев после убийства журналиста Павла Шеремета, следствие до сих пор рассматривает несколько версии. Об этом «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, в настоящее время в указанном уголовном производстве отрабатывается несколько версий относительно возможных мотивов совершения убийства.

Среди них, по словам Тракало, рассматривают:

— совершение преступления из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь;

— ошибка в объекте преступления, а именно приготовление убийства владельца издания «Украинская правда» Алены Притулы;

— критические публикации Шеремета в издании «Украинская правда» и выступления на радио «Вести»;

— дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

— конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

Также «Украинская правда» направляла ряд вопросов, на которые в полиции отказались отвечать, ссылаясь на тайну следствия.

В частности, полиция не ответила на следующие вопросы:

— Идентифицированы ли люди, которые были исполнителями убийства?

— Будут ли обнародованы фотороботы лиц, подложивших взрывчатку под авто?

— Есть ли понимание, кто именно был заказчиком убийства?

— Какие мотивы и версии убийства являются приоритетными?

— В начале апреля заместитель председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители направили международно-правовые поручения в 14 стран. О каких странах идет речь? Есть ли уже ответ? Какого типа информацию Украина просила у этих стран.

Как известно, 8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версии убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи. К расследованию были привлечены представители ФБР.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Следствие установило, что взрыв в автомобиле произошел от дистанционного срабатывания взрывного устройства.

Кроме того, Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина. Нацполиция провела опрос более 500 свидетелей, обошла многие дома в этом районе в поисках этих людей. О результатах этих действий Нацполиции не сообщается.

28 октября УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежку за своими журналистами и работой редакции. По информации источников УП, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков.

Исходя из обнародованных судебных решений, следствие по делу об убийстве Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

«Капитал»

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На Украине депутата лишают гражданства за «план» по восстановлению отношений с РФ

Генпрокуратура Украины просит МВД страны инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко — Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, передает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной рады Андреем Артеменко», — написала Сарган в Facebook.

Она сообщила, что в ходе расследования уголовного производства о государственной измене, было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

При этом Сарган отметила, что Государственная миграционная служба после получения от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту Украины с просьбой лишения Артеменко гражданства Украины.

Артеменко стал известен после обнародования своего «плана» по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был «вывод российских сил из восточной части Украины», проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Украинцы хотели в Европу, а попали в Африку

Украина так устремилась в Европу, отбрасывая всё русское, российское и советское, что, по оценке постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера, в настоящее время 60% населения Украины находятся за чертой бедности. А попросту говоря, являются нищими. Конструктивная ошибка в политическом компасе украинской элиты — целились в Европу, попали в Африку. Не в первый раз, к слову. Что-то не так в системах прицеливания украинских элит и прочих национально-свидомых патриотов, если они уже который век делают «вторую Францию», но каждый раз получают «Руину». Киев так стремился избавиться от наследия Советского Союза и от всех связей с Россией — как экономических, так и производственных — что Украина, словно пробка из бутылки шампанского, с громким и неприличным звуком вылетела из системы стран СНГ. Но до Европы так и не долетела. Вообще в сторону Третьего мира унесло. В 2016 году среднемесячная зарплата стран СНГ в долларовом эквиваленте составила: в Армении — 391, в Беларуси — 374, в Казахстане — 437, в Таджикистане — $124, на Украине — $189, в Молдове — $242, в России — $526. В 2017 году Украина чуть подправила показатель средней заработной платы за счёт того, что с 1 января была установлена минимальная заработная плата в размере 3 200 гривен. В 2016 году минимальная заработная плата составляла 1 450 гривен. В феврале 2017 года средняя заработная плата по Украине составила 6 209 гривен, что соответствует примерно 229 долларам. Так что Украина теперь уверенно держится впереди Таджикистана. Зато молдаване могут с уверенностью сказать, что живут они довольно неплохо и грех жаловаться. Во всяком случае зарабатывают побольше, чем таджики и украинцы. Ну, или украинцы и таджики. Можно понять Евросоюз, который испуганно посматривает на Украину и радостные многотысячные толпы украинцев, ожидающих трудового «безвиза» на границе с Польшей. Потому что, по данным Eurostat, минимальная заработная плата у европейских соседей Украины составляет на январь 2017 года — в Болгарии 235 евро, в Румынии 275 евро, в Чехии 407 евро, в Венгрии 412 евро, в Хорватии 433 евро, в Словакии 435 евро, в Польше 453 евро. Читайте также: Как Польша будет возвращать Западную Украину Сравним с минимальной заработной платой на Украине — 111 евро. И сможем примерно представить, какие мысли приходят в головы европейских граждан, когда они видят праздничные толпы украинцев, размахивающих флагами ЕС и утверждающих, что они всегда были европейцами и готовы всем сердцем и прочими частями тела хоть завтра интегрироваться в Евросоюз. Европейцы глотают успокоительные пачками при одной только мысли о столь счастливой и долгожданной для украинцев перспективе. Европейцы только в одном не могут прийти к однозначной оценке — какая по объёму орда укротаджиков или таджикоукров ринется в Европу, если Украину принять в Евросоюз и дать украинцам «четыре свободы», а именно свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Оценки разнятся — кто-то считает, что из-за врождённой украинской скромности в Европу изначально ворвутся пять миллионов укротаджиков, кто-то смотрит более реалистично и оценивает орду в двадцать миллионов таджикоукров. Но и первая, и вторая цифры европейцам категорически не нравятся. И более всего не нравятся полякам. Потому можно уверенно говорить, что Украина никогда и ни при каких условиях не будет членом Евросоюза. Европа такого очередного нашествия Соломенной Орды попросту не переживёт. Зато молдаванам хорошо. Они видят, как живут украинцы и таджики. И потому благодарят жизнь и судьбу за то, что у них есть. Читайте также: Сели в гаагскую лужу — на Украине комментируют позорные итоги международного суда Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

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Восьмое чудо Вальцмана: Как Порошенко в Лондоне защищал мир от русского медведя

За три года президентства Пети Вальцмана мы много раз имели удовольствие наблюдать его актёрские способности. Но в этот раз, в мастерстве перевоплощения Петя превзошёл любую актёрскую труппу. Вероятно даже сам Станиславский, узрев недавнюю речь Порошенко, поражённо склонил бы голову и резюмировал: «Верю». Во время своего недавнего визита в Великобританию, Петя мастерски сыграл этакого потерпевшего от проклятой российской агрессии погорельца. И это вам не тот эпизод, где он пускает слезу по погибшим детям Донбасса, здесь мастер-класс совершенно иного уровня. Здесь присутствует и правильная жестикуляция, и мимика с вовремя опущенными глазами, и тембр жалостливого голоса, и даже, мать его, правильная осанка. В общем, погорелец который жжёт. А жёг наш хитрый еврей, совершенно новую ересь, где несчастная Украина защищает весь западный мир от Кремля и Путина. Якобы, если бы не смелый подвиг отважных хохлов, русский медведь давным-давно топтал бы европейские земли своим твёрдым кирзовым сапогом. Пётр Алексеевич также намекнул, что за отказ Украины от ядерного оружия, европейские страны поручались гарантировать Нэнке безопасность, и теперь за это, надобно хотя бы платить. И вообще, «Украина — это инвестиция в безопасность всей Европы» и «Украину нельзя победить». Вот так-то. «Когда меня выбрали президентом, в Украине не было армии (наверное вилами от москалей отбивались). И после 2.5 лет, у Украины есть армия, которая восьмая в ранге европейских вооружённых сил». А вот здесь пожалуй, у меня есть вопросы. Петя, что ты сделал с самой сильной армией в Европе? Почему она оказалась на восьмом месте? Получается, что донецкие шахтёры и таксисты, три года воевали с «бэст оф зэ бэст», а теперь выходит, что мы будем воевать с какой-то жалкой восьмеркой? Обидно ведь, Петя. М-да-а-а… Петя узнал, что коньяк признали лекарством и ушёл на больничный писать свой очередной спич. Это либо отсутствие логики, либо армия и правда скатилась. Да и Бог с ней, с армией, Вальцман разродился ещё одной маразматичкой и высказался: «Черчилль сказал в январе 1942-го: „Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других”. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня — это Россия», — заявил Порошенко. Однако могу поправить украинского «лидера». Черчилль сказал следующее: «Миротворец — это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним». Снова Пётр Алексеевич брешите. Уинстон это говорил на три года раньше и не имел в виду ничего общего с вами сказанным. Но могу похвалить вас за то, что не смотря на весь свой плаксивый вид, вы сумели меня повеселить. Замечательная я вам скажу, трагикомедия вышла. Да и с публикой угадали. Наверное, даже самому кассовому актёру ни разу не платили столько, сколько в перспективе вы заработаете после этой речи. Как не крути, а визит Порошенко в Лондон был направлен на попрошайничество перед той атакой, которую ожидаем мы на Донбассе в скором времени. Пётр Попрошенко однозначно собирается применить по Республикам самые изощрённые виды вооружений, впоследствии чего, ожидает вмешательства того самого «коварного крокодила» о котором он намедни плакался в Лондоне. О готовности вмешательства в судьбу Донбасса, уже давно открыто говорят российские политики. Попрошенко льёт свои крокодиловы слёзы, зная, что при удобном случае расхнычется и НАТО введёт свои войска. На Донбассе уже давно готовятся провокации для обострения конфликта. ВСУ пытается перебросить свои ДРГ на территорию Республик, для того чтобы открыть огонь по своим же ложным позициям, что даст повод для открытого нападения на ЛДНР. Вот тебе и повод снова поистерить. И вообще, Пете нужно наконец перестать хныкать. Своими воплями он каждый раз получает минус к своей политической карме. Да и на фоне Захарченко смотрится куда менее харизматично. В общем, начинайте уже свою атаку. Обязательно рихтанём вашу «восьмёрку» и скатим по рейтингу ниже. Ведь из «Самой сильной армии Европы», мы уже сделали «Петину восьмёрку». Так что, дерзайте. Алексей Гумилёв, для «Русской Весны» Читайте также: Аваков назвал омерзительными слова Скрипки про гетто для не знающих украинский язык

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«Поезд в никуда»: На Украине раскритиковали идею торгового маршрута в обход России

Глава «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») Войцех Балчун обвинил в некомпетентности министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, анонсировавшего запуск тестового поезда в Иран для перевозки сельскохозяйственной продукции по территории Грузии и Азербайджана. Балчун назвал предложенный маршрут «поездом в никуда», поскольку его фактически невозможно запустить. В свою очередь экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава пояснил, что запущенный по предложенному маршруту состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара, поскольку дальше железной дороги попросту нет. «До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И эту дорогу еще построить надо. На это может потребоваться от трех до четырех лет. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти до территории Ирана», — сказал он. Кроме того, в «Укрзализныце» отметили, что представителей их ведомства не привлекали для обсуждения возможности реализации этого проекта на переговорах с иранскими железнодорожниками. Отметим, это уже не первая инициатива украинских властей подобного рода. В прошлом году был запущен поезд по направлению нового «Шелкового пути» в обход России. В результате один из составов застрял в Китае из-за отсутствия клиентов, другой вернулся на Украину пустым. Читайте также: На Украине подсчитали потери из-за введения внешнего управления на предприятиях Донбасса

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МВФ выдвинул Киеву условие для получения нового кредита

Представитель фонда отметил, что это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины. Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, поскольку этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру (речь о дефиците) в мире по отношению к ВВП страны. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на онлайн пресс-конференции. «Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ — да, пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы) частью», — сказал Томсен. По словам представителя МВФ, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась. «Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1», — подчеркнул Томсен. Читайте также: На Украине подсчитали потери из-за введения внешнего управления на предприятиях Донбасса

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Иванов и Рабинович

Как уйти из хамской студии непрофессионального телеканала.



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