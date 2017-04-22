Англия знала, что в Катыни поляков расстреляли немцы

Наши британские партнеры ни минуты не сомневались в том, что гитлеровцы казнили польских офицеров в Катыни. Это наглядно видно, если посмотреть британские карикатуры времен Второй мировой. Один из читателей моего блога nstarikov.ru О.Э. Великанов случайно наткнулся на весьма показательную подборку рисунков британского карикатуриста Лесли Иллингвёрта. Это работы военного периода. Почему это интересно? Потому, что можно понять, как тогда видели СССР «наши верные союзнички». Большинство из этих карикатур, как ни странно, довольно позитивно показывают роль СССР в той войне. Однако одна карикатура про Катынь понравилась особенно — она прямо так и подписана — «Фальшивые русские зверства». Что имеется ввиду? Геббельсовская ложь о Катыни, где якобы русские расстреляли поляков. На самом деле – преступление на совести нацистов. Как видим – в тот момент наши «британские партнеры» все прекрасно знали.

А потом «забыли»…

Источник: http://www.sql.ru/

«Лесли Иллингвёрт (1902-1979), замечательный карикатурист и иллюстратор, чье творческое наследие составляет более 4.5 тысяч работ, в годы Второй Мировой Войны работал в газете «Дэйли Мэйл» и его карикатуры отображали те или иные исторические события, военные сражения, международную политику и внутреннюю ситуацию в Великобритании.

Немцы обнаруживают в Катыни захоронения 4000 польских офицеров и на удочку с наживкой «фальшивые русские зверства» Геббельс пытается поймать западные державы, приговаривая «Тихо! Клюет!»

Гитлер нападает на СССР, вонзая нож в спину Сталину, у которого из рук выпал «Пакт о ненападении», со словами: — Прости, товарищ, но это был такой хороший шанс!

Франция капитулирует

Фашисты на подступах к Ленинграду. Над своеобразно нарисованными лицами советских людей надпись «Они не пройдут»! А на переднем плане — Анри-Филипп Петен, заключивший перемирие с Германией после капитуляции Франции и сотрудничавший с оккупантами вплоть до отправки евреев в концлагеря. Скрючившись, бывший прославленный генерал 1-й мировой войны, он говорит: » Спасибо за воспоминания…» Намек ясен.

Гитлеровцы у стен Москвы. Автор-то понимает, что после захвата Урала, фашисты камня на камне не оставят от Британии и США.

Прогулочный автомобиль «Сила через радость» на маршруте «Прикосновение к Кавказу», управляемый знаменитой интуицией фюрера подрывается на мине под Харьковом. К чему карикатура, надеюсь описывать не надо!

Отступая, Гитлер встречает дух Наполеона, который говорит: «Я хотя бы сперва занял Москву…»

Степь за степью (игра на похожести слов step (шаг) и steppe(степь). Гитлер получает крепкого пинка под Сталинградом.

Советские войска освобождают захваченные фашистами города, и что подметил автор, празднуя образование Красной армии 23 февраля!

Сталин, Рузвельт и Черчилль встречаются в Тегеране, обрушивая первый «закладной камень прочного мира» на головы хозяев «нового мирового порядка».

Расплата

Источник: nstarikov.ru