«У европейских руководителей не хватает чего-то в нижней части тела»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к нации, в котором больше обычного говорил о глобальном мироустройстве. Приведя «Брексит» в качестве примера «новых реалий на континенте», он заявил, что Европа отказывается от либеральной идеи, и предложил сделать Минск «площадкой для диалога между Востоком и Западом». Не обошел вниманием господин Лукашенко и внутренние проблемы, признав: 2016 год был не слишком успешным для республики. Зато, по его словам, «все чувствительные вопросы» на сегодняшний день удалось разрешить со «стратегическим партнером» — Россией.

В отличие от прошлогоднего обращения Александра Лукашенко к народу, которое началось с обсуждения тем культуры и внутренней экономики, на этот раз белорусский президент сразу обратился к вопросам глобальной политики. В первых же фразах он упомянул недавние теракты в России и европейских странах, ожидаемо назвав Белоруссию «островом стабильности». Более того, по мнению Александра Лукашенко, именно Минск может предложить мировому сообществу площадку «для диалога между Востоком и Западом». Потребность в такой площадке будет, и Евросоюзу есть чему поучиться у ЕврАзЭс,— убежден белорусский президент. «“Брексит” ознаменовал новые реалии на континенте. Снова возник интерес к идее разноскоростной интеграции, которая была выдвинута нами, когда зарождался Евразийский экономический союз»,— сказал он.

Что же касается попыток внедрения либерализма в самой Белоруссии, то это Александр Лукашенко решительно отверг. «Не садитесь в старый вагон,— призвал он.— Европа сама отказывается от либеральной идеи и идет к новой модели развития». По мнению господина Лукашенко, сильное государство заложено в менталитете и «понукать» в этом вопросе Евросоюзу не следует. «Для большинства белорусов безопасность и стабильность нашего государства — это святое,— заявил президент Лукашенко.— Вам что, мало Украины?»

Впрочем, в некоторых вопросах, по словам Александра Лукашенко, белорусские власти ведут себя даже демократичнее европейских. «Мы что, водичкой поливали людей (на митингах.— “Ъ”)? Газом травили? А вы это делали!» — заявил он.

При этом ответственность за свои действия европейские лидеры, по мнению господина Лукашенко, нести не готовы. «Почему вы не отвечаете за то, что разворошили Ближний Восток? Спасите их людей и обеспечьте им нормальную жизнь. Спасите детей! — призвал он, добавив: — У ваших (европейских.— “Ъ”) руководителей чего-то не хватает в нижней части тела».

Раскритиковав Запад, Александр Лукашенко достаточно дружелюбно отзывался о Востоке. «Мудрые китайцы сделали правильный вывод,— оценил он методы, которые использует Пекин, чтобы добиться своих целей.— Не нахрапом, не крылатыми ракетами, а поднимая экономику стран». Огромные средства, обратил внимание господин Лукашенко, китайские власти вкладывают в те государства, через которые проходит «Шелковый путь», включая и Белоруссию.

Дружественной на этот раз была и риторика белорусского президента в отношении Москвы. «На последней встрече (с президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”) мы нашли развязки по всем чувствительным вопросам»,— сказал господин Лукашенко. Напомним, что, выступая 2 февраля, он жестко раскритиковал политику России за установление слишком высокой, по его мнению, цены на газ и введение пограничной зоны между двумя странами.

Не обошел стороной Александр Лукашенко и внутренние вопросы, особенно те, которые спровоцировали в Белоруссии многочисленные митинги в феврале и марте. Это нашумевший декрет №3, обязывающий официально неработающих граждан платить ежегодный сбор, и общее снижение уровня жизни. Однако менять свою политику по борьбе с «тунеядцами» белорусский президент не готов. «Если предложите другую идею, как заставить 350 тыс. человек работать,— я отступлю,— сказал президент.— Но 350 тыс.— это те, на которых клеймо нельзя поставить, простите за это слово. Они должны работать, потому что они создают огромную проблему прежде всего в правоохранительной системе».

Тем не менее некоторые ошибки в вопросах социально-экономической политики Александр Лукашенко все же признал. «В 2016 году мы не смогли достичь прогнозов по экспорту,— заявил он.— Снизился приток инвестиций, возникла напряженность на рынке труда, не удалось удержать на прежнем уровне реальные доходы населения». Виноватыми в этих проблемах Александр Лукашенко назвал не только внешние, но и внутренние факторы, а решать их он намерен ужесточением контроля над своими подчиненными. «С моей стороны жим на исполнительные органы власти будет усиливаться»,— пригрозил президент Белоруссии.

Кирилл Кривошеев

Источник: nnm.me