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Ступени цивилизации

14:25. 21 апреля 2017 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:

У землян нет запасной планеты. Если она и появится, нельзя разрушать свой дом, в котором прошло твоё детство, и ты сделал первые шаги. Поэтому так важно, чтобы плата человечества за вход в космическую цивилизацию не была чрезмерной. 

Когда ракета выходит на орбиту, команда специалистов ЦЭНКИ на вертолётах и вездеходах устремляется в «поля падения» – районы, где падают отработавшие ступени ракеты-носителя, чтобы найти и утилизировать их. С самого начала космической эры экологи космодрома делали свою трудную работу на Байконуре. Теперь, специалисты ЦЭНКИ будут выполнять её и в Якутии, куда станут опускаться ступени ракет, стартующих с космодрома «Восточный».

Источник: www.kramola.info

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