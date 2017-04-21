Ступени цивилизации

У землян нет запасной планеты. Если она и появится, нельзя разрушать свой дом, в котором прошло твоё детство, и ты сделал первые шаги. Поэтому так важно, чтобы плата человечества за вход в космическую цивилизацию не была чрезмерной.

Когда ракета выходит на орбиту, команда специалистов ЦЭНКИ на вертолётах и вездеходах устремляется в «поля падения» – районы, где падают отработавшие ступени ракеты-носителя, чтобы найти и утилизировать их. С самого начала космической эры экологи космодрома делали свою трудную работу на Байконуре. Теперь, специалисты ЦЭНКИ будут выполнять её и в Якутии, куда станут опускаться ступени ракет, стартующих с космодрома «Восточный».