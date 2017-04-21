Герман Стерлигов продает в Петербурге хлеб по 1600 рублей за буханку

Бедняки могут попросить четвертушку бесплатно.

БЕЗ ТОПОРА НИКУДА

Один из магазинов Германа Стерлигова работает на Смольном проспекте несколько дней. Церемония открытия получилась эффектной. У дверей толпилась сотня человек. Предприниматель, одетый в кожаное пальто, вещал с полуторки:

– Дорога жизни открыта!

Полуторка – машина, на которой во время блокады в Ленинград возили хлеб, лекарства…

Бревенчатый скрипучий пол, словно в избе. Холщовые половики. Пахнет деревом, хлебом. В одно из бревен воткнут колоритный деревенский топор.

– На самом деле мы его сейчас так, напоказ, воткнули. Обычно его тут нет, – говорит один из продавцов. – Мало ли, люди-то разные заходят… Вдруг что.

– А вообще, в деревне без топора никуда, – философски замечает другой.

Персонал подобран что надо. Девушка с румяными щеками и в сарафане. Молодой человек в клетчатой рубахе. Антуражно.

На входе – деревянная табличка. На ней паяльником выжжены три слова: «Пи… вход запрещен». Людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией тут не рады. Говорят, один из таких на днях ворвался в магазин и попытался украсть вывеску. Но сотрудникам торговой точки удалось пресечь акт вандализма.

МАГАЗИН ДЛЯ БЕДНЫХ

В ассортименте около 25 наименований товаров. Хлеб, мед, чай, соль, мыло, шампуни… Большую часть из них привезли в Петербург из слободы Германа Стерлигова в Подмосковье.

– Все на 100 процентов натуральное, – утверждают в магазине. – Никакой таблицы Менделеева!

Вкус необычный. Отличающийся от того, к чему мы привыкли в обычных магазинах… Соответствуют и цены. Буханка формового хлеба стоит 750 рублей, подового – 1650 рублей. Мед начинается от 800 рублей. Скляночка с льняным шампунем – 950 рублей. Недешево.

Однако в магазин постоянно заходят покупатели. Кто-то – ради любопытства. Те с изумлением фотографируют ценники. А кто-то – за покупками. На наших глазах мужчина в простенькой серой куртке приобрел баночку подсолнечного масла за 350 рублей.

Есть еще один вариант. Специально для бедных. Каждый может попросить у продавца четверть буханки «Христа ради» (четверть – это немало). Главное – не быть курящим, крашеным, пьяным и «экстравагантного» вида.

– На днях к нам зашел солидный мужчина в деловом костюме и попросил четвертушку. Он сказал: «Если понравится, тогда покупать буду!». Мы не отказали, – рассказывают продавцы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Герман СТЕРЛИГОВ: Мои друзья-олигархи едят пищу хуже, чем продается в магазине в Петербурге!

О магазине с «православным уклоном» известный бизнесмен рассказал «КП».

– Герман Львович, откуда поступает продукция в Петербург?

– Большая часть – из нашей слободы. Но что-то есть с Вятки, с вологодских лесов… Основная проблема в Северной столице – молочка. Очень трудно найти тут настоящих коров. Или обколотые или не от быка зачатые.

– Для многих горожан товары не по карману…

– Скажу так: наша продукция для умных людей. Для тех, кто уже понял, чем их травят в обычных магазинах. Поверьте, это не зависит от благосостояния. У меня куча знакомых олигархов, которые жрут всякую парашу из дорогих сетевых магазинов… Им все по барабану. Им только важно, сколько у них денег. Чтобы потом на операцию в Израиле хватило, если вдруг прихватит чего. Такая психология.

– И все-таки: 750 рублей за одну буханку – не слишком ли это большая плата за правильное питание?

– Тут логика какая? Если ты беден и хочешь есть настоящую здоровую пищу, то выезжай из города и трудись, как крестьянин! И ты будешь есть ее даром! Будешь питаться лучше, чем все олигархи в Москве. Логично ведь? А то многие люди сидят и работают холуями – юристами или, извините, журналистами… Бросьте вы все эти дурацкие занятия и организуйте свое хотя бы маленькое крестьянское хозяйство! Вот вы говорите: не по карману, не по карману… Для тех, у кого нет денег и нет возможности стать крестьянином, у нас предусмотрен ход. Просите Христа ради, и мы вам не откажем. Интересоваться, почему вы бедны и какие у вас проблемы, никто не будет.

– Эффективна ли табличка, запрещающая вход в магазин некоторым людям? Работает? Отпугивает?

– У нас нет цели отпугнуть кого-либо. Наша мотивация – не испортить отношения с богом. Вспомните Содом и Гоморру, где люди терпимо относились к извращенцам. Господь сжег не только содомитов, но и всех, кто с ними мирился. Мы же стараемся оправдаться перед богом: «Пи… вход запрещен, идите вон отсюда, псы, мы вас не терпим, мы вами гнушаемся!». Мы хотим, чтобы Господь не прогневался на нас и не сжег, как тех «терпимых» из Содома и Гоморры.

СПРАВКА «КП»

Герман Стерлигов – российский политический и общественный деятель, предприниматель и менеджер. Один из соучредителей первой в России товарной биржи («Алиса»). В Петербурге открылось несколько его магазинов. До конца года их количество планируется довести до пятнадцати. При них же будут работать «крестьянские фастфуды» – кафе с деревенской едой.