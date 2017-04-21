Борьба с коррупцией говорите?: Госдума отклонила законопроект о конфискации имущества у родственников коррупционеров
Поправки, в частности, "нарушают право граждан, гарантированное статьей 23 (неприкосновенность частной жизни) и статьей 24 (сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается) Конституции РФ", говорится в заключении профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Депутаты комитета сослались на решение Конституционного суда РФ о том, что цели ограничения прав и свобод "должны быть не только юридически, но и социально оправданы, а сами ограничения - адекватными этим целям и отвечающими требованиям справедливости".
"При допустимости ограничения федеральным законом того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры", - отмечается в заключении на законопроект.
Суть законопроекта
Внесенным законопроектом предлагалось создать "механизм проверки законности происхождения имущества у близких родственников лица (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры), совершившего коррупционное преступление, лиц, состоящих с ним в родстве (свойстве), и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате совершения такого преступления и является доходом от его совершения".
При этом, по замыслу автора, в случае "если уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный за такую проверку, обнаружит деньги, ценности, иное имущество либо иные доходы, законность приобретения которых не может быть подтверждена, такое имущество должно быть изъято" в пользу государства.
"Для России проблема коррупции и борьбы с ней является особо актуальной. Системный кризис по целому ряду показателей, отбросивший страну назад, не мог не сказаться на масштабах коррупции. Многочисленные исследования показывают, что в той или иной степени коррупцией поражены все системы управления в публичной сфере", - писал Нилов в сопроводительных документах. Он ссылался также на международный опыт.
В частности, по словам парламентария, в Италии уже с 1980-х годов действуют положения, которые "позволяют государству изымать имущество, принадлежащее мафии и коррумпированным чиновникам, добытое преступным путем на огромные суммы". В Норвегии существует и действует институт так называемой расширенной конфискации, когда изымается имущество как преступника, который не доказал законность его происхождения, так и имущество его супруги, сообщил депутат. Наконец, в США "конфискация имущества предусмотрена более чем по 60 составам преступлений, в случае если имущество получено в период совершения преступления и не доказано его законное происхождение", говорится в пояснительной записке.
Автор документа, справедливоросс Олег Нилов отметил, что, по мнению экспертов, в законодательстве недостаточно возможностей по конфискации имущества коррупционеров и членов их семей.
Всё встало на свои места...
«Обеспечьте возврат средств, украденных, увезённых миллиардами, тоннами, КАМАЗами, обратно, чтобы они поступили в казну. Но возвращённых средств нет, значит, законодательство не работает», — сказал Нилов. Депутат считает, что коррупционеры должны полностью возместить ущерб, нанесённый государству.
Однако профильный Комитет рекомендовал законопроект к отклонению. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал, что если говорить о конфискации в порядке уголовного судопроизводства, там предполагается конфискация ценностей, имущества добытого преступным путем в порядке уголовного наказания.
«Вы предлагаете порядок отобрания имущества в доход государства в рамках гражданского судопроизводства. Но эти вопросы там полностью урегулированы, и изменять ничего не надо. А возмещение ущерба это отдельная область права», — обратился он к автору законопроекта.
Использованные источники: ТАСС, Парламентская газета, AfterShock
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Закон очень нужный. Однако чтобы он появился и не стал оружием борьбы с неугодными, нужно в первую очередь оздоровить следственную и судебную системы.
Но это по моему и не возможно в нынешних условиях. Таким образом глядя на всю карательную систему государства, можно дать заключение о том что очень многие законы (даже очень нужные) опасны для рядового ( т.е. тех кто не входит в “элиту”) жителя страны. А потому чем меньше законов тем лучше.
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МАЛО взимать за ущерб нанесёный государству, надо ещё за не полученный экономический эффект от притыреных денег!
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Кто бы сомневался, этот же закон на прямую бил бы по самим депутатам и тех, кто их назначил в эту думу. Ну, что этими своими выходками Государственная Дума ещё на один шаг подвинула общество к революции.
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Странное предложение депутатам,принять законопроект о конфискации имущества у родственников коррупционеров,они что,себе в карман должны насрать? Обратитесь к Народу,ведь депутаты это “Слуги народа”,пусть народ и решит,принимать закон или нет,хотя известно заранее 80% проголосует “За” принятие такого закона…
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Да,ишь,чаво захотели- отнять заработанное непосильным трудом!